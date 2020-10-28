Християнське життя - це життя, що формується і визначається вірою. Віра - це не тільки той інструмент, який об'єднує нас із Христом, але це також реальність, яка визначає те, як саме ми живемо в союзі з Христом.

Звертаючись до галатів, Павло заявляє: «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе» (Гал. 2:20). Подібні слова він пише в 2 Кор. 5:7: «...бо ходимо вірою, а не видінням». Віра, яка самозабутньо покладає свої сподівання на Ісуса Христа, є домінуючим мотивом у житті християнина. Ця нота повторюється знову і знову в Посланні до євреїв 11 розділ. Саме вірою Божі люди «царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців» (Євр. 11:33-34).

Ян Гамільтон - Життя, що будується вірою

Пер. з англ. О. Дробко. — Рівне: ЕСТЕРО, 2020. - 144 с.

ISBN 978-966-97458-7-3

Ян Гамільтон Життя, що будується вірою - Зміст

Віра: слово, що часто спотворюється і трактується неправильно

Свята Трійця: постійна радість у вірі

Всеосяжність віри

Заскалки та колоди: віра й осуд інших

Віра і християнська єдність

Віра і розчарування

Якір, який робить віру непохитною

Як виглядає віра

Братерство віри

Віра і радість

Віра у темряві

Велика радість віри

Солодкі слова, що живлять віру

Аромат віри

Велика скорбота віри

Смиренна мудрість віри

Люблячи один одного: родинний характер віри

Куди завжди дивиться віра

Віра в дії

Що бачить віра

Найвищий привілей віри

Віра - девіз протестантизму

Теперішній досвід віри

Велика втіха віри

До чого прагне віра

Біль, пов’язаний із вірою

Співчутливість віри

Покірність віри

Працюючи з нашим минулим: довіряємо Богові

Віра в постмодерному світі

Упокорюючий факт, що пронизує життя віри

Віра і цифри

Вуста вірних

Спротив і віра

Спадщина, яку залишає віра

Нагадування, якого завжди потребує віра

Ісус Христос: серцевина віри

Найвищий пріоритет віри

Невгамовність віри

Впевненість віри: неймовірно боляче, але Христос усе компенсує

Мислення віри: логіка викуплення

Постійний супутник віри

Ян Гамільтон - Життя, що будується вірою - Предмова

Отже, мета цієї книги полягає у тому, щоб визначити, що означає «жити вірою». Християнське життя зовсім не є легким життям. Наш Спаситель застерігав нас, що в цьому світі ми матимемо випробування (Ів. 16:33). Він сказав нам також, що так само, як світ ненавидів Його, він ненавидить і тих, хто належить Йому (Ів. 15:18-21). Християнин знаходиться в стані жорстокої боротьби зі світом, тілом і дияволом. Кожен крок вперед у намаганні уподібнюватися Христу зустрічатиме перешкоди. Єдине, що триматиме нас на нашому шляху і допомагатиме рухатись уперед, - це невпинна й постійна довіра до Бога, віра в Його Слово, в доброту та досконалість Його цілей і в Його «цінні та великі обітниці», які «в Ньому [Христі] Так, і в Ньому Амінь» (2 Пет. 1:4; 2 Кор. 1:20). Т

ак, насправді, наша віра - це «перемога, що світ перемогла» (1 Ів. 5:4). Розділи книги свідомо зроблені короткими, проте я сподіваюся, що вони містять достатньо біблійного вчення, щоб заохотити і підбадьорити як молодих, так і старших християн, і, що найголовніше, щоб невпинно вказувати нам на Ісуса Христа, «Начальника й Виконавця віри» (Євр. 12:2). Адже наш подальший прогрес у житті віри залежить від того, як ми розуміємо ту істину, що сила і слава віри зовсім не залежить від нас, а лише від нашого Господа Ісуса Христа. Біблійна віра завжди дивиться тільки вгору і вперед, а не озирається навколо. Розуміння цього неодмінно допоможе нам звільнитися від нашого поневолення власним «я», навіть нехай це викуплене «я», і допомогти нам побачити, що Христос - це все.