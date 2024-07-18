Размышляли ли вы когда-нибудь о том, почему некоторые христиане, которые явно призваны и помазаны Богом на служение, никогда не обретают успеха в этой области? Мы наблюдаем за ними и удивляемся тому, что они ведут борьбу с разочарованием, стучась в двери, которые не открываются, в то время как другие с легкостью становятся за кафедру и видят перед собой только раскрытые двери. Один служитель молится за любую возможность проповедовать, а другой, имея десятки приглашений, молится в поисках воли Божьей на то, какие из приглашений ему следует принять. Почему многие призваны, но немногие избраны?

Может быть, вы находитесь в подобной ситуации. Вы знаете, что в вашем сердце горит Божье призвание, но не имеете понятия, с чего начать. Возможно, вы откладываете все свои планы и решения о вашем служении, надеясь на уникальную возможность, единственные двери к успеху, которые, может быть, откроются завтра. Как можно учить детей в воскресной школе или быть ашером в церкви сегодня, если завтра могут открыться двери в Африку? И вы сидите, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, и наблюдаете за тем, как других посвящают на служение и посылают на край земли. Если бы вы не боялись совершить грех богохульства, вы бы обвинили Бога в лицеприятии!

Как вы уже знаете, Бог не является вашей проблемой, - Бог является вашим ответом. И Он вложил в ваше сердце сверхъестественную связку ключей, в которой есть каждый необходимый ключ к успеху. Итак, как же обнаружить эти ключи? “Как от Божественной силы Его даровано нам все (ключи), потребное для жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования" (2 Петра, 1:3,4). Бог дает нам ключи к Своему Царству в Своем Слове.

Теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус никогда не говорил нам, что даст “ключ”, Он обещал “ключи Царства” (Матфея, 16:19). Мы часто совершаем ошибку, полагая, что один ключ или одно монументальное откровение радикально изменит всю нашу жизнь и однажды и навеки выведет нас на скоростное шоссе мощного служения и успешной жизни.

Перелистывая христианские журналы и книги, слушая кассеты, вы неоднократно будете сталкиваться с одной и той же фразой - “ ключ к успешному служению”. В действительности существует целая связка необходимых ключей познания и мудрости, которые даются нам, когда мы изучаем Слово, размышляем над ним и поступаем по Слову. Эти ключи открывают тайны успеха и дают нам откровения, которые станут основными путевыми столбами в нашем хождении с Господом. Некоторые из них - это благодать Божья, наша праведность перед Богом, власть верующего, а также призвание и избрание - тема этой книги.

Пришло время в вашей жизни открыть свое сердце и вытащить связку ключей! Вам будет вручен ключ от Слова Божьего, который поможет вам осуществить свое призвание. Это ключ, который наверняка изменит ваше понимание о служении и изменит направление вашей жизни. Вместо того чтобы смотреть на Бога с вашей точки зрения, вы увидите себя Его глазами - в зеркале Его Слова. Вы сможете узнать, чего Он ожидает от вашей жизни, и начать исполнять Его волю сегодня.

Когда позже перед вами откроется дверь для действительно вашего служения, вы будете готовы. Вы перешагнете порог, имея не собственные идеи и методы, но с уверенностью в Его мудрости, зная, что вы - “Его творение - созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять” (Ефесянам, 2:10).

Боб Яндиан – Призвание и избрание

Благая весть. – Минск: Пирорп, 1996. – 66 с.

Боб Яндиан – Призвание и избрание - Содержание

Посвящение

Вступление