Христианство - Джон Янг

Книга, написанная настоятелем кафедрального собора в Йорке (Англия), Джоном Янгом, членом Синода и автором более десятка книг на тему `Знаешь ли ты свою веру?`, знакомит нас с христианством как с живой религией.



Автор рассказывает об Иисусе Христе, Его земной жизни, основах Его учения, прослеживает влияние христианства на судьбы мира. Раскрываются особенности богослужений в разных христианских конфессиях, их опыт, связь церкви с наукой и повседневной жизнью, отношение к смерти.

Джон Янг - Христианство

Пер. с англ. К. Савельева.

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.-384 с.: ил.- (Грандиозный мир).

ISBN 5-8183-0141-9

Джон Янг - Христианство - Аннотация

Любой, кто предпринимает попытку написать однотомный труд о христианстве, становится мишенью для обвинений в заносчивости, невежестве или даже глупости. Разве он не знает, что о христианской вере написаны тысячи книг, поскольку за две тысячи лет она повлияла практически на все аспекты нашей жизни?

Такова была моя первая реакция на предложение написать эту книгу для серии «Мировые религии».



Но все же я согласился, так как сознаю, что существуют определенные факты и исторические события, заслуживающие более широкой известности. Мое мнение о том, каковы эти факты и события, полностью открыто для дискуссии. Другой автор мог бы иначе справиться с подобной задачей.



В своей работе я уделял большое внимание чувствам наряду с фактами. Почему христианская вера так привлекательна? Почему так много людей - сейчас даже больше, чем когда-либо раньше — отвечают на призыв Иисуса из Назарета «идите за Мною»?



В жизни Церкви было (и поныне есть) много спорного. Не удивительно, что многие отворачиваются от нее. Но я надеюсь, что ближе к концу этой книги у читателей будет более ясное представление о том, почему миллионы людей продолжают выбирать христианство как способ проявления свободы воли, данной человечеству.

Джон Янг - Христианство - Влияние Иисуса



Один из ведущих христианских ученых, профессор Ханс Кюнг, приводит следующее высказывание об Иисусе Христе и о той вере, которая носит его имя: «Никто из великих основателей религий не был столь ограничен в области своей деятельности. Никто не умер таким молодым. И однако, каким огромным было Его влияние... По числу приверженцев христианство далеко опережает все мировые религии» («Быть христианином»).

Эта цитата приведена не в духе конкурентного превосходства; она представляет собой не более и не менее чем констатацию важного факта. Рассматривая христианскую веру, мы изучаем величайшее движение в истории человечества. Христианство оказало сильнейшее влияние (как хорошее, так и дурное) на весь окружающий мир.

Фигура Иисуса находилась в центре большего количества исследований, дискуссий и произведений искусства, чем любая другая личность. Именно он «расколол историю пополам»: до Р. X. = до рождества Христова; AD (Anno Domini) = в ... году от Рождества Господа нашего (или н. э. - наша эра).



В современном мире миллионы людей на всех континентах и практически в любой стране заявляют отой или иной степени приверженности к его учению. Христиане составляют около одной трети населения мира.