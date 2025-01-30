Янг - 10 заповедей успешного брака
Верный способ узнать, желает ли Бог распространить пределы пастыря (см. 1 Пар. 4:10), - это взглянуть на забор, распираемый и падающий под напором переполняющего пажить стада. Я имею честь проживать и служить в одном городе с пастором Эдом Янгом и могу лично засвидетельствовать, что паства, которую Бог вверил ему, несомнен но росла и увеличивалась, пока забор, который был построен по периметру его прежнего и без того по любым меркам широкого служения, не упал. Второе место, которое нашли в Хьюстоне, казалось, отвечало всем потребностям возрастающей паствы, но как только оно открылось, паства снова переросла пределы забора.
В чем секрет? Божья работа через сильные, мудрые и своевременные учения доктора Янrа. Пора бы этому человеку написать очередную книгу и дать немного свежего воздуха пастве гораздо большего размера.
Я также знаю Джо Бет Янг, его жену. Вы можете назвать меня придирчивой, но я скорее поверю мыслям и идеям, за которыми стоят реальные дела. Мне нравятся публичные личности, образ жизни которых не расходится с тем, что они заявляют на публике. Этот человек и его идеи соответствуют его частной жизни. Мой муж Кит и я имели удовольствие познакомиться с доктором и миссис Янг лично. Скорее всего, они оба пленили мое сердце не тогда, когда общались со мной, а когда я со стороны наблюдала, как они общаются с моим мужем. И мы не просто глубоко уважаем Янгов, мы их любим. Да, Кит и я были духовно мотивированы и подвигнуты именно в то время, которое мы провели с ними, мы также много смеялись вместе и подшучивали друг над другом. Но, конечно, безобидно. Именно такая компания мне по душе.
Я могу рассказать вам много чудесного про Янгов: того, что я видела на расстоянии, и того, о чем могу свидетельствовать из личного общения с ними. Пожалуй, самым уместным, с точки зрения книги, которую вы сейчас держите в руках, будет сказать, что у них замечательный брак. Вы еще не успеете доесть закуску, сидя за столиком ресторана напротив них, как ясно увидите, что Эд и Джо Бет Янг просто без ума друг от друга.
Эд Янг - 10 заповедей успешного брака
2010. - 256 с.
ISBN 978-5-8445-0259-0
Эд Янг - 10 заповедей успешного брака - Оглавление
Вступительное слово
Предисловие
Слова благодарности
Введение. Десять принципов успешного брака
- 1. Не будь эгоистом
- 2. Оторвись от маминой юбки
- 3. Постоянно общайся
- 4. Сделай конфликт своим союзником
- 5. Избегай зыбучих песков долга
- 6. Беги от сексуального искушения в Интернете и в иных сферах
- 7. Прощай супруга до 490 раз и больше
- 8. Поддерживай огонь в домашнем очаге
- 9. Начинай сначала
- 10. Создай команду-победительницу
Заключительное слово
Дополнительная литература
Примечания
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