Верный способ узнать, желает ли Бог распространить пределы пастыря (см. 1 Пар. 4:10), - это взглянуть на забор, распираемый и падающий под напором переполняющего пажить стада. Я имею честь проживать и служить в одном городе с пастором Эдом Янгом и могу лично засвидетельствовать, что паства, которую Бог вверил ему, несомнен но росла и увеличивалась, пока забор, который был построен по периметру его прежнего и без того по любым меркам широкого служения, не упал. Второе место, которое нашли в Хьюстоне, казалось, отвечало всем потребностям возрастающей паствы, но как только оно открылось, паства снова переросла пределы забора.

В чем секрет? Божья работа через сильные, мудрые и своевременные учения доктора Янrа. Пора бы этому человеку написать очередную книгу и дать немного свежего воздуха пастве гораздо большего размера.

Я также знаю Джо Бет Янг, его жену. Вы можете назвать меня придирчивой, но я скорее поверю мыслям и идеям, за которыми стоят реальные дела. Мне нравятся публичные личности, образ жизни которых не расходится с тем, что они заявляют на публике. Этот человек и его идеи соответствуют его частной жизни. Мой муж Кит и я имели удовольствие познакомиться с доктором и миссис Янг лично. Скорее всего, они оба пленили мое сердце не тогда, когда общались со мной, а когда я со стороны наблюдала, как они общаются с моим мужем. И мы не просто глубоко уважаем Янгов, мы их любим. Да, Кит и я были духовно мотивированы и подвигнуты именно в то время, которое мы провели с ними, мы также много смеялись вместе и подшучивали друг над другом. Но, конечно, безобидно. Именно такая компания мне по душе.

Я могу рассказать вам много чудесного про Янгов: того, что я видела на расстоянии, и того, о чем могу свидетельствовать из личного общения с ними. Пожалуй, самым уместным, с точки зрения книги, которую вы сейчас держите в руках, будет сказать, что у них замечательный брак. Вы еще не успеете доесть закуску, сидя за столиком ресторана напротив них, как ясно увидите, что Эд и Джо Бет Янг просто без ума друг от друга.

Эд Янг - 10 заповедей успешного брака

2010. - 256 с.

ISBN 978-5-8445-0259-0

Эд Янг - 10 заповедей успешного брака - Оглавление

Вступительное слово

Предисловие

Слова благодарности

Введение. Десять принципов успешного брака

1. Не будь эгоистом

2. Оторвись от маминой юбки

3. Постоянно общайся

4. Сделай конфликт своим союзником

5. Избегай зыбучих песков долга

6. Беги от сексуального искушения в Интернете и в иных сферах

7. Прощай супруга до 490 раз и больше

8. Поддерживай огонь в домашнем очаге

9. Начинай сначала

10. Создай команду-победительницу

Заключительное слово

Дополнительная литература

Примечания