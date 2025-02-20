Янг Даллас - Драма Откровения

Апокалипсис, или Откровение, раскрывает божественные тайны. Оно поднимает завесу тайны. Рассматривали ли вы полночное звездное небо? Даже обладая наилучшим зрением, вы можете увидеть не более 2 SOO звезд. Остальные миллионы звезд будут скрыты от вашего взора. Но если вы вооружитесь сверхмощным современным телескопом, вы увидите чудеса небес: звезды различного цвета। двойные звезды, группы звезд к отдаленные галактики. Мы можем смело сказать, что телескоп - Апокалипсис небес. В таком же смысле книга Откровение является телескопом Библии, открывающим будущее.

Иоанн, узник Патмоса, заявляет, что он написал "Откровение Иисуса Христе", не в смысле, что Откровение главным образом открывает Иисуса Христе, но Иисус открывает прежде скрытые события. Он возвещает будущее. Для людей, неосвещенных божественным пророчеством, будущее представляется наиболее темным, подобно неосвещенной Карлсбедской пещере.

Ии один человек не знает, что случится в предстоящие десять лет, в следующий год, день или минуту. Никакой человек не обладает силой божественного предвидения. И он должен оставаться таким навсегда, если Бог не откроет грядущих тайн. Будем благодарны, что Бог дал Своему Сыну материал Апокалипсиса.

Ветхий аавет содержит пророчества о первом пришествии Иисуса. В них указано Его место рождения, Его жизнь, работа, служение, страдания, смерть, воскресенье и вознесение. Все эти пророчестве исполнились в Новом завете, открывая точность божественного пророческого Слова.

Книга Откровение также содержит данные об Иисусе. Она говорит о Его пришествии в славе как Царя царей и Господа господствующих. Его Второе пришествие в силе и славе находится в ярком контрасте с Его первым пришествием в немощной человеческой плоти. Пророчества Откровения графически открывают многие потрясающие события мира, которые произойдут как раз перед Его Вторым пришествием. Современные знамения нашего мира говорят: "День Господень близко".

Даллас Янг - Драма Откровения

Том 1. – 1974 г. – 112 с.

Даллас Янг - Драма Откровения – Содержание

Введение автора

1. Венец библейских пророчеств

2. Откровение Иисуса Христа

3. Тройственный привет церквам

4. Христос среди светильников

5. Вечная алчность

6. Символические светильники

7. Ослабевающая любовь

8. Церковь беэ недостатка

9. Сатана в церкви

10. Превосходство христианского характера

11. Сардис: "Ты мертв"

12. Филадельфия - вторая церковь без недостатка

13. Лаодикия - церковь суда

14. Лаодикия - не холодная и не горячая - теплая

15. Лаодикия: богатая, но бедная

16. Встречайте грядущего Царя!

Приложение: Видение в день Господень