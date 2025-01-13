Впервые я испытала присутствие Божье в обстановке совершенной красоты. Тогда я училась и жила в христианской общине в крошечной альпийской деревушке во Франции. Это был филиал Л' Абри, международного служения, начавшегося в Швейцарии через Фрэнсиса и Эдит Шеффер. Во время моего пребывания в Л' Абри я наслаждалась сказочным миром, в котором оказалась. Наступил конец зимы, и полуденное солнце было настолько теплым, что я могла позволить себе позагорать, но глубокий снег еще не таял. Свер кающие лучи солнца, отражавшиеся от чистого снега, очистили мой разум от тьмы, державшей его в плену годами.

Каждый день я взбиралась по крутому склону холма, чтобы полюбоваться на пейзаж, радовавший мою душу. Стоя на вершине, я растворялась в панораме девственно чистой красоты. Внизу расстилалась деревушка, ставшая мне домом. С этой высоты было вид но возвышавшуюся над домиками церковь с острым шпилем. Повернувшись на сто восемьдесят градусов, далеко внизу я могла увидеть озеро Женева,· приветственно отражавшее яркие лучи солнца. Переводя взгляд наверх, я видела снежные вершины Альпийских гор, окружавшие меня со всех сторон. Я смотрела вокруг, и насколько это было возможно для двух rлаз и оrраниченноrо человеческоrо разума, впитывала развернувшуюся передо мной удивительную картину.

Будучи дочерью профессора колледжа, я привыкла много читать и самостоятельно мыслить. Я получила степень в колледже Уэлсли и почти завершила курс магистратуры в университете Тафте. Несколь ко месяцев назад мой брат попросил меня прочесть «Бегство от разума» Шеффера. К моему удивлению и радости, эта маленькая книга ответила на вопросы, на которые я давно не надеялась получить ответов. Интеллектуальная честность учения Фрэнсиса Шеффера и привлекла меня в это девственно-чистое место. И хотя я приехала туда в поисках истины, именно Божье восхитительное творение помогло мне открыть для Hero сердце.

Сара Янг - Иисус говорит с тобой

ISBN 978-1-5914-5188-4

Пер. с англ. --400с.