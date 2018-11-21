Янич - Павел Патриарх Сербский
Человек не может выбирать ни время, ни место, когда и где ему родиться, ни условия и обстоятельства, в которых ему предстоит жить. Это не зависит от нас. Но то, что от нас зависит и чего от нас ждут, состоит в том, чтобы быть людьми — всегда и везде. При всех условиях и всех обстоятельствах. Чтобы как людей признал бы нас своими Бог, опознали бы предки, узнали бы современники. Так говорил патриарх Сербский Павел.
По благодати Божьей сербский народ в тяжелый период своей истории, на рубеже XX—XXI вв., имел первоиерархом своей церкви человека, которого во всем мире знали, принимали и уважали как одного из самых великих духовных светочей своего времени.
Широкой общественности Его Святейшество патриарх Павел стал известен только после своего восшествия на патриарший трон Сербской Православной Церкви.
В сущности, тогда только и стала доступна всем та святость, которую он стяжал сначала смиренной жизнью монаха, а после — исполняя трудное епископское служение в Косово и Метохии, где православному роду и в мирное время никогда не было покоя.
Йован Янич - Павел Патриарх Сербский - Будем людьми - Жизнь и слово Патриарха Павла
Иован Янич ; пер. с сербск. П.Е. и Н.В. Лукиных. — Москва: Эксмо, 2014. — 512 с: ил.
ISBN 978-5-699-72934-0
ISBN 978-5-7429-0451-9 (ПСТГУ)
Йован Янич - Павел Патриарх Сербский - Будем людьми - Жизнь и слово Патриарха Павла - Содержание
Святой человек
Епископ Рашско-Призренский
Патриарх Сербский
Продолжатель миссионерского дела святого Николая Сербского
На кресте политики
Путешествующая икона
Возвыситься над национальным
Молитвы за Косово
Духовное обновление
Одна мера для всех
Молитвы за врагов
Праведная война
Быть человеком и среди нелюдей
Церковное — Церкви
Защищаться должны, но не как нелюди
Будем людьми
Разгадывая цель и смысл жизни
Жизнь по мере духовного возрастания
Не порывая связи с действительностью
Патриарх Павел в частной жизни
Непонятый Патриарх
Молитвы за Патриарха
Несостоявшаяся отставка
Конец земной жизни
Народная книга
Патриарх Павел и его время
Патриарх в рассказах
Вместо послесловия
Краткий биографический указатель
«БУДЕМ СЛУШАТЬ БОГА!» Поучения и наставления Патриарха Сербского Павла
Живое слово патриарха Павла
К читателю
Жить по Евангелию
Вечная борьба добра и зла
Смысл и цель жизни
Собработники у Бога
Духовные ориентиры
На пути веры
Все мы дети одного Отца
Свобода и человек
Земное и небесное
Истина — высшая ценность
Всякое время — время спасения
Церковь и государство
Горькие плоды греха3
Всегда и везде поступать как люди
Обетование в молитве
Воскресения без смерти не бывает
Вера святых предков
Духовное возрастание
Возвышенные в добродетелях
Слова благие, доказательства крепкие
Или как люди, или пусть нас не будет
Величие по мере служения
Смертность тела и жизнь бессмертной души
Источники и литература
Примечания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ангел Сербской Церкви
«Если мы — Христовы, то претерпим до конца!»
О преподобном Серафиме и жизни во Христе
Пасхальное поздравление Патриарха Сербского Павла
Сербские архиепископы и патриархи
Об авторе
Йован Янич - Павел Патриарх Сербский - Будем людьми - Жизнь и слово Патриарха Павла - Святой человек
Летом 1992 года, совершая дело восстановления канонического единства между Сербской Православной Церковью и ее отделившимися (американскими) епархиями, переезжая с одного конца Америки на другой, из Лос-Анджелеса в Чикаго, Его Святейшество патриарх Сербский Павел подвернул мантию и вошел в воды Тихого океана. Постоял так некоторое время, всматриваясь вдаль и временами молитвенно возводя свой взгляд к небу, а после нагнулся и достал из воды два белых камешка. Поцеловал их и положил в карман, потом перекрестился и пошел к автомобилям, которые ожидали его неподалеку. Один из агентов ФБР (Федерального бюро расследований США), обеспечивавших его безопасность, изумленный набожностью этого кроткого и невысокого ростом человека и, очевидно, его смирением и высотой духа, опустился на колени и поцеловал сербскому патриарху руку, произнеся при этом: «Да это же настоящий живой святой»!
Примерно в это же время, когда, приняв на себя обязанности первоиерарха, патриарх Павел вышел из монашеской неизвестности, те же слова о нем можно было слышать и в самой Сербии от людей, которые присутствовали на его богослужениях, и от всех других, кто узнавал его более или менее близко. Всегда_и везде он держался просто, как один из нас. И даже
духовным главой всего сербского народа, он старался никак и ни в чем не показывать первенства перед другими за одним единственным-исключением — в служении. В Белграде патриарха Павла, кроме как на богослужениях, часто видели в городском транспорте или идущим пешком, с посохом в руке в магазин, на какое-нибудь собрание, навестить больных или по каким-то иным делам.
Долгим и тяжелым, поистине «тесным» был тот путь, которым прошел Гойко Стойчевич, впоследствии монах и владыка Павел, прежде чем еще при жизни его назвали святым.
И хотя именно таким его и узнали те, кто с ним познакомился, сам он сторонился подобных «почестей».
побольше бы таких людей как патриарх Павел. и побольше бы таких книг. Спасибо!