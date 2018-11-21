Йован Янич - Павел Патриарх Сербский - Будем людьми

Человек не может выбирать ни время, ни место, когда и где ему родиться, ни условия и обстоятельства, в которых ему предстоит жить. Это не зависит от нас. Но то, что от нас зависит и чего от нас ждут, состоит в том, чтобы быть людьми — всегда и везде. При всех условиях и всех обстоятельствах. Чтобы как людей признал бы нас своими Бог, опознали бы предки, узнали бы современники. Так говорил патриарх Сербский Павел.

По благодати Божьей сербский народ в тяжелый период своей истории, на рубеже XX—XXI вв., имел первоиерархом своей церкви человека, которого во всем мире знали, принимали и уважали как одного из самых великих духовных светочей своего времени.

Широкой общественности Его Святейшество патриарх Павел стал известен только после своего восшествия на патриарший трон Сербской Православной Церкви.

В сущности, тогда только и стала доступна всем та святость, которую он стяжал сначала смиренной жизнью монаха, а после — исполняя трудное епископское служение в Косово и Метохии, где православному роду и в мирное время никогда не было покоя.