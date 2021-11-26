В общении с Сократом люди теряли обманчивую устойчивость мнимо бесспорных истин, так как, внимая ему, невозможно было по-прежнему давать убаюкивать себя старыми прописными истинами. Со сном разума и благодушием отныне было покончено. Сократ погонял, взнуздывал всех тех, в ком дремало сознание. Робкий святоша Евтифрон, солдафон Лахес, всезнайка Гилпий — всех он загонял в тупик, погружал в беспокойство апории, тревожности, порождаемой иронией: αύτά; τε απορείς χαί τούς άλλους; ποιείς άπορεΐν, озадаченный и смущенный, ты и других ввергаешь в беспокойство и смущение! Осознав свое собственное невежество, они оказались во власти необъяснимой неловкости, вызванной противоречием, которое, по мнению Платона, выраженному в диалоге «Менон», предшествует припоминанию. Поэтому в «Теэтете» говорится: Ирида есть дочь Тавманта, а наука есть дочь изумления, то есть апории. В диалоге «Пир» нам очень ясно раскрывается эротическая природа этой апории, связанной с маевтикой, то есть с чем-то вроде духовного акушерства, помогающего рождению мысли.

Чувство неловкости при опровержении (έλεγχος) подобно любовному страданию, и «бог опровержений» (θεός έλέγχων) должен бы, наверное, носить имя Эроса Сократ воплощает, следовательно, начало тревоги и подвижности: словно заряженный электричеством, он делает подвижным неподвижное, оспаривает неоспоримое, его неутомимое недоверие постоянно настороже. Он не парализует собеседников подобно сове, которая, по словам софиста Элиена, завораживает птиц своими гримасами, он не превращает людей в камень, подобно Медузе Горгоне. Он вызывает у них оцепенение, но лишь для того, чтобы затем сразу же встряхнуть их. Так поступает Иисус, пристыдив своими вопросами законодателей, которым нечего ему возразить и чьи мысли он логически доводит ad absurdum. Он объясняет им, к примеру, что всякое богатство является следствием мошенничества или насилия, что всякая собственность есть дочь несправедливости или инстинкта накопления. Обладание и собственность несущественны. Иисус уничтожает собственность, нет больше ни денег, ни имущества, ни наследования, ни понятий «мое» и «твое». Но коварство, в основании которого лежит злая воля. Иисус может победить только своей смертью, тогда как Сократ в беседах с насмешниками приводит в смущение поверхностное самодовольство, которое в конечном счете оказывается только нечистой совестью.

В Евангелии говорится: они не ведают, что творят, но само их ослепление сверхъестественно и требует сверхъестественного прощения. В Афинах не осталось такого дьявольского упрямства и такого невежества, которых ирония не смогла бы заставить признаться — Ξύνοιδα έμαυτω ότι ούχ όϊδα — сознавать собственное невежество. Сократ разрушает самодовольство, он вызывает у людей неудовлетворенность собой, сомнения в самих себе, вызывает у них тревожащее, как постоянный зуд, желание познать и понять себя. Однако сознание в сущности любит и боготворит то успокоительное заблуждение, от которого его освобождает Сократ. Оно и призывает, и проклинает одновременно этого врачевателя-диалектика, испытывая по отношению к нему противоречивые, амбивалентные чувства, не желая уступать искушению исследования, духу испытания и свободного движения. Философ, вечно ставящий все под сомнение, стал в свою очередь вызывать недоверие: он должен будет выпить цикуту. Сократ умер, но смерть его осталась жить в памяти людей; образ Сократа постоянно пребывает в сердцах, так как от угрызений совести не избавишься лишь тем, что заставишь человека выпить цикуту: ведь сама цикута, по словам Льва Шестова, превращается в подкрепляющее сердце лекарство. Люди, впрочем, не знают, чего хотят: ούδείς έχών άμαρτάνει — они скорее глупы, чем злы. Они убили Сократа, но Сократ успел дать им точное определение. Он отомстил своим обвинителям, завещав им свою смерть.

Владимир Янкелевич – Ирония. Прощение

М.: Республика, 2004. - 335 с.

ISBN 5-250-01824-6

Владимир Янкелевич – Ирония. Прощение – Содержание

ИРОНИЯ

Глава I. ДВИЖЕНИЕ ИРОНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

1. Ирония по отношению к миру

2. Ирония над собой: «Экономия»

3. Самоирония, искусство скользить по поверхности

Глава II. ИРОНИЧЕСКАЯ ПСЕВДОЛОГИЯ О ПРИТВОРСТВЕ

1. Разновидности тайны и аллегории

2. Ироническое перевертывание

3. О литоте

4. Цинизм

5. Иронический конформизм

Глава III. ЛОВУШКИ, РАССТАВЛЯЕМЫЕ ИРОНИЕЙ

1. Смешение

2. Головокружение и тоска

3. Пробабилизм

4. Юмористическая ирония

5. Игры любви и юмора

ПРОЩЕНИЕ

I. Темпоральность, образумливание, устранение

II. Событие, благодать и отношение к «другому» об античном милосердии

III. Оскорбление и грех

Глава I. ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС

I. Возвращение — это еще и пришествие. Становление всегда происходит «с лицевой стороны».

II. Забвение

III. Износ

IV. Интеграция

V. Ни обудуществление, ни износ, ни синтез не заменяют собой прощения

VI. Непрерывный поток времени скрадывает окончательное обращение, безвозмездный дар, отношение к «другому»

VII. Чистое время не имеет моральной значимости

VIII. Время не в состоянии уничтожить факт

IX. Не принимать естественность охлаждения

Глава II. ИЗВИНЕНИЕ: ПОНЯТЬ — ЗНАЧИТ ПРОСТИТЬ

I. Не существует злой воли

II. Извинение не является ни событием, ни отношением к «другому», ни бескорыстным даром

III. Тотальное извинение: понять — значит простить

IV. Частичное извинение: двойной смысл интенций и невинного — виновного

V. Снисходительность: больше глупцы, чем злодеи. Больше злодеи, чем глупцы

VI. Средняя глубина. Смягчающие обстоятельства

VII. Извинить означает простить: пережитое соединение

VIII. Извинить означает простить: открытость «другому»

IX. Понять означает не что иное, как извинить. О неизвиняемом

X. «Одним-меньше»

Глава III. БЕЗРАССУДНОЕ ПРОЩЕНИЕ: «ACUMEN VENIAE»

I. Нечистое прощение

II. Осознание прощения и речь о прошении

III. «Venia purа»: прощение — предел

IV. Вторичность прощения: жалость, благодарность, покаяние

V. Орган-препятствие. Дар и прощение

VI. Потому что невинен... хотя и виновен... потому что виновен. Безвозмездное прощение

VII. Ни несмотря на, ни потому что. Сразу и потому что, и несмотря на

VIII. Окончание: событие, взаимоотношения с виновным, тотальное и решительное помилование.

Непростительное: более несчастные, чем злые, более злые, чем несчастные

Примечания

Послесловие

Указатель имен