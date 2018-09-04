Христос Яннарас (род. 1935 г.) - ведущий современный греческий философ и прововославный богослов, ученик В.Н. Лосского, профессор философии в Институте политических наук и международ] исследований (Афины).

Яркий представитель со времен православной религиозно-философской мысли. В современной Православной Церкви существует множество предрассудков и заблуждений, которые многими воспринимаются как нормальная христианская практика.

Книга ставит своей целью четко разграничить то, что есть христианская вера, и то, что ею не является; по мере возможности устранить недоразумения, связанные с сегодняшним пониманием церковной истины; очистить ее посторонней шелухи, которую часто принимают за саму истину.

Христос Яннарас. — Тюмень: Русская неделя, 2012. — 208 с.

Христос Яннарас - Просто о Христианстве

Oт автора

Знание «позитивное» и знание метафизическое

Вера

Апофатическое познание

Троичный Бог

Мир

Человек

Образ Божий

Душа

Разум-свобода выбора-суверенитет

Язык Церкви

Жизнь после смерти

Различие полов

Любовное влечение

Грехопадение

Последствия грехопадения: нагота

Чувство вины

Трагедия твари

Страх смерти

Кожаные одежды

Иисус Христос

Возмутительная несообразность

Кенозис

«Неслитно» и «нераздельно»

Совершенный Бог и совершенный человек

Богоматерь

Исторический контекст

Спор об источниках истины

Добровольная смерть

«Выкуп» и «искупление»

Воскресение

Со-воскресение человеческого рода

Церковь

Призыв-собрание

Пасхальная трапеза

Обновление жизни

Пятидесятница

Экзистенциальное изменение

«Пресуществление» и «символ»

Таинства

Церковная иерархия

Соборы. Первенство. Власть

Православие

Апофатизм и формализм

Ересь и кафоличность

Критерий Православия

Вклад древних эллинов

Заблуждение Запада

Историческое изменение

«Озападнивание» Востока

Православие и Запад сегодня

О книге и ее авторе

Христос Яннарас - Просто о Христианстве - От автора Задача автора книги, предлагаемой вниманию читателя, заключается не в том, чтобы убедить его в своей правоте или же заставить возможных противников изменить их точку зрения. Это не «апология» христианской веры, ставящая перед собою цель привлечь на свою сторону как можно большее число сторонников. Автор стремился к другому: четко разграничить то, что есть христианская вера, и то, что ею не является; по мере возможности устранить недоразумения, связанные с сегодняшним пониманием церковной истины; очистить ее от посторонней шелухи, которую часто принимают за саму истину. Нашей задачей было рассказать об этом простым и понятным языком, доступным, как говорится, «обыкновенным людям» и, в особенности, обыкновенным «интеллектуалам». Именно современный интеллигент является, как правило, виновником и жертвой возникающей путаницы. Отрезанный от живых корней веры, порой даже психологически подавленный формальной семейной религиозностью, преследуемый воспоминаниями — увы, слишком часто негативными — о безвкусном школьном катехизисе, он отбрасывает то, что принимает за христианскую веру, так и не узнав самой веры. Но если в один прекрасный день человек все-таки захочет выяснить, что же именно он отбрасывает, то здесь ему может пригодиться подобная книга, типа словаря или элементарного учебника, излагающая материал с помощью привычных для нашего сознания терминов и понятий.

Разумеется, написание такой книги — смелое предприятие. Трудно, практически невозможно говорить об основных жизненных интуициях на языке рассудка, языке интеллекта. Но что такое Благая Весть церковной веры, как не любовь, что «все покрывает» (1 Кор. 13, 7)? Эта любовь должна охватить собой и нынешнее «несчастное поколение, вскормленное духом Просвещения», как сказал поэт, должна уметь затронуть того рационалиста, что живет сегодня в каждом из нас и отождествляется в большей или меньшей степени с нашим внутренним «я». Следовательно, любовь должна научиться говорить и таким языком, который, не превращая веру в отвлеченную схему, сделал бы ее в то же время доступной современному человеку, заключенному в рамки ч собственной логики; стал бы мостом, соединяющим этого человека с христианской истиной.

Предлагаемая книга и есть такая «азбука веры», хотя и не самая полная и не лучшая из существующих. Разумеется, здесь излагается вера Православной Церкви, а не просто размышления автора. Но способ изложения и подачи материала, будучи плодом личных усилий, обнаружит, без сомнения, некоторые слабости и недостатки. Вообще, как нам кажется, для того, чтобы найти верный тон в разговоре о вере, необходимо глубоко и сильно любить. Любовь же выражается не в сентиментальности и даже не в благих намерениях, но в безмерной самоотдаче, преодолении собственного «я», что, по учению Церкви, присуще святости.

Если, несмотря ни на что, хотя бы некоторые из читателей получат из этой книгипервоначальное представление об истинах веры, то вновь повторится чудо в купальне Силоам (Ин. 9); благодаря горстке праха глаза человеческие откроются на удивительные тайны жизни.

ЗНАНИЕ «ПОЗИТИВНОЕ И ЗНАНИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ

Существует определенный тип знания, который мы называем позитивным. Неотъемлемым свойством такого знания является его положительный характер, то есть надежность, очевидность, неопровержимая достоверность. Данные позитивной науки всегда можно проверить посредством наблюдения, эксперимента, математических выкладок и таким образом убедиться в их точности. Прежде всего, это относится к естественным наукам, изучающим природу во всех ее многоликих проявлениях.

Равным образом предстают перед нами, как разновидность позитивного знания, те отрасли науки, предметом которых являются разнообразные формы общественной жизни людей, а также сбор и обработка достоверных свидетельств о прошлом человечества. Речь идет об истории и других общественных науках. В этом случае результаты исследований опять-таки обладают непосредственной опытной наглядностью, доступны проверке и, следовательно, вполне очевидны и обязательны для всех.

Достижение этого надежного, неопровержимого позитивного знания сделалось, по-видимому, основной целью современной цивилизации. Все этапы, все многообразные стороны нашего социального бытия — от семьи и школы до профессиональной деятельности и структур повседневной жизни — не просто предполагают, но прямо-таки требуют вожделенной объективности. Нашим кумиром стала достоверность знания, его неоспоримая и явная для всех очевидность.