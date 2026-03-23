Находясь рядом с людьми, которые испытывают сильную боль, я чувствую себя совершенно беспомощным. Беспомощным и виноватым. Я стою и наблюдаю, как лицо человека искажается гримасой боли, слышу вздохи и стоны. При этом я отчетливо понимаю, какая пропасть отделяет меня от страдальца. Я не способен войти в его страдания. Я могу лишь наблюдать за ними со стороны. И какие бы слова я в эту минуту ни произнес, они окажутся жалкими и искусственными — словно реплика из школьного спектакля. Однажды я получил сигнал о помощи от своих близких друзей — Джона и Клавдии Клэкстонов. Каждому из них было чуть за двадцать. Они не так давно поженились. Я с изумлением увидел, как любовь полностью преобразила Джона: за два года, пока он ухаживал за Клавдией, он из жесткого циника превратился в ярого оптимиста. Теперь все его письма были преисполнены энтузиазма — в основном по поводу начала семейной жизни.

Филип Янси - Где Бог когда я страдаю?

М: Триада, 2009

ISBN ISBN 978–5–86181–402–7

Филип Янси - Где Бог когда я страдаю? - Оглавление

Предисловие

Глава 1 Неистребимая проблема

Гости Клавдии

Личный подход

Часть 1 Зачем нужна боль?

Глава 2 Нежеланный дар

Глава 3 Ад без боли

Глава 4 Агония и экстаз

Часть 2 Боль — весточка от Бога?

Глава 5 Стенающая планета

Глава 6 Что Бог пытается нам сказать?

Глава 7 Для чего мы здесь?

Глава 8 Биться с Богом — руки коротки

Часть 3 Ответ на страдания

Глава 9 После падения

Глава 10 Я буду танцевать

Глава 11 Другие истории

Глава 12 Экстремальные ситуации

Часть 4 Как справиться с болью?

Глава 13 Рубежи возрождения

Глава 14 Страх

Глава 15 Беспомощность

Глава 16 Смысл

Глава 17 Надежда

Часть 5 Что дает вера?