Янси - Где Бог когда я страдаю?

Янси - Где Бог когда я страдаю?
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Находясь рядом с людьми, которые испытывают сильную боль, я чувствую себя совершенно беспомощным. Беспомощным и виноватым. Я стою и наблюдаю, как лицо человека искажается гримасой боли, слышу вздохи и стоны. При этом я отчетливо понимаю, какая пропасть отделяет меня от страдальца. Я не способен войти в его страдания. Я могу лишь наблюдать за ними со стороны. И какие бы слова я в эту минуту ни произнес, они окажутся жалкими и искусственными — словно реплика из школьного спектакля. Однажды я получил сигнал о помощи от своих близких друзей — Джона и Клавдии Клэкстонов. Каждому из них было чуть за двадцать. Они не так давно поженились. Я с изумлением увидел, как любовь полностью преобразила Джона: за два года, пока он ухаживал за Клавдией, он из жесткого циника превратился в ярого оптимиста. Теперь все его письма были преисполнены энтузиазма — в основном по поводу начала семейной жизни.

Филип Янси - Где Бог когда я страдаю?

М: Триада, 2009

ISBN ISBN 978–5–86181–402–7

Филип Янси - Где Бог когда я страдаю? - Оглавление

Предисловие

Глава 1 Неистребимая проблема

  • Гости Клавдии

  • Личный подход

Часть 1 Зачем нужна боль?

  • Глава 2 Нежеланный дар

  • Глава 3 Ад без боли

  • Глава 4 Агония и экстаз

Часть 2 Боль — весточка от Бога?

  • Глава 5 Стенающая планета

  • Глава 6 Что Бог пытается нам сказать?

  • Глава 7 Для чего мы здесь?

  • Глава 8 Биться с Богом — руки коротки

Часть 3 Ответ на страдания

  • Глава 9 После падения

  • Глава 10 Я буду танцевать

  • Глава 11 Другие истории

  • Глава 12 Экстремальные ситуации

Часть 4 Как справиться с болью?

  • Глава 13 Рубежи возрождения

  • Глава 14 Страх

  • Глава 15 Беспомощность

  • Глава 16 Смысл

  • Глава 17 Надежда

Часть 5 Что дает вера?

  • Глава 18 Увидеть своими глазами

  • Глава 19 Члены тела Христова

  • Глава 20 Нас ждет новый мир

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books