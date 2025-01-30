Эта книга о разрушении моего собственного «шоу Трумана». «Кто такой Труман?» – спросите вы. Это главный герой американской кинодрамы режиссера Питера Уира, которая вышла на экраны в 1998 г. с Джимом Керри в главной роли. Пожалуй, именно этот фильм сможет наилучшим образом иллюстрировать то, что я собираюсь поведать о себе в данной книге. Что же до самого фильма, то это кинокартина о человеке, чья жизнь – круглосуточное реалити-шоу. Он совершенно не подозревает о том, что его странноватый родной городок – это декорации в гигантском павильоне, где всем заправляет продюсер Кристоф, а люди, которые здесь живут и работают, – это голливудские актеры. До 30 лет Труман не догадывался, что он существует в сконструированном мире продюсерского центра, который управляет временем и даже погодными условиями. Однако, после того как Труман встречает красивую девушку и влюбляется в нее, он узнает от нее, что весь его мир всего лишь иллюзия. Далее происходит множество разных событий, которые демонстрируют правдивость ее слов. И он находит способ обойти съемочную группу и устремляется к границе купола, чтобы открыть для себя реальность.

Я бы сказал, что этот фильм сродни притчи о сложностях преодоления тех программ, которыми все мы напичканы с детства. Смысл в том, что по-настоящему живым человеком мы становимся только тогда, когда преодолеваем эти предустановленные программы и выбираем прожить свою собственную жизнь. Так произошло и с моей религиозной верой, ведь я на протяжении 19 лет идентифицировал себя как христианин, но понятия не имел, с чем на самом деле я имею дело. Поэтому эта книга о моем духовном поиске и его завершении.Фактически она является ответом на вопрос: что случилось с моей верой? В первой главе я даю краткий ответ на этот вопрос, а затем, на протяжении всей книги, детально описываю свой путь.

В процессе написания этой работы я столкнулся с проблемой следующего характера: мне нужно было рассказать о том, как изменялись мои представления в течение долгого промежутка времени, и аргументированно продемонстрировать свою позицию на данный момент. Мне хотелось создать такой материал, который мог бы помочь всем тем, кто проходит такой же путь, что и я когда-то. Поэтому я придумал такую структуру книги, при которой можно выполнить все эти задачи и вместе с тем охватить как можно больший круг читателей. А также я снабдил свою работу дополнительными отсылками к более углубленному изучению разных граней поднимаемых мною тем. И вопреки всем сложностям, на мой взгляд, я достиг своей цели.

Теперь несколько общих замечаний. Во-первых, в этой книге будет много библейских текстов, экзегезы и критического и текстуального анализа. Это не биография в строгом смысле этого слова, следовательно, я посвящаю читателя в детали своей жизни в той мере, насколько это может быть полезно в рамках намеченных мною задач. Ввиду этого мне тяжело определить, к какому именно жанру можно отнести данную книгу. Во-вторых, я рассказываю «о пути», что означает, что я пришел к тем или иным взглядам постепенно и через кропотливую исследовательскую работу. Но вместе с тем я не библеист, не текстолог и не ученый в области раннего христианства, именно поэтому ссылаюсь на авторитетных ученых, которые специализируются по данным направлениям. В-третьих, эта книга не имеет ничего общего с воинственным нападением на христианство, как если бы оно должно было исчезнуть. Вовсе нет. Скорее, она вскрывает ту проблематику, которую не хотят признавать отдельные группы христиан, которые абсолютизируют свою точку зрения и закрыты к подлинному диалогу. В-четвертых, эта книга заслуживает внимания, так как за ней скрыт реальный феномен «отказа от веры», который, на мой взгляд, мало исследован. А поскольку таких примеров очень много, я считаю, что это должно быть интересным предметом изучения для психологов, социологов и религиоведов.

Артем Янский - Деконструкция веры - От религиозного фундаментализма к жизни

Минск : Колорград, 2023. – 263 с.

ISBN 978-985-896-523-5.

Артем Янский - Деконструкция веры – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I Что случилось с моей верой?

ГЛАВА II Эдемская матрица: вывихнутая антропология

ГЛАВА III Смена центризма

ГЛАВА IV Непогрешимость Библиикак величайшая иллюзия

ГЛАВА V Воплощение Иисуса как теистическая фантазия

ГЛАВА VI Десакрализация креста

ГЛАВА VII Воскресение Иисуса

ГЛАВА VIII Ад и рай

ГЛАВА IX А о каком Боге мы вообще говорим?

ГЛАВА X Деконструкция как радикальный пересмотр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ