Японские мифы
Япония долгое время была страной изолированной, замкнутой, и ее ценности, легенды, предания, ее история для других держав оставались загадкой. Только во второй половине XIX века это государство начало принимать активное участие в международной политике и понемногу открываться всему свету, удивляя другие страны своей самобытностью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что японские мифы и легенды просто не успели завоевать такую популярность, как, скажем, древнегреческие. Прибавим к этому еще иероглифическую систему письма, малопонятные европейцам культурные ценности… Так что открытие этого удивительного явления — японской культуры — продолжается до сих пор. В этой книге мы познакомимся с основными сюжетами японской мифологии: от сотворения мира до появления на свете различных растений и животных, от преданий о происхождении императорской власти до сказаний о проделках потусторонних сил.
Что такое миф? Это удивительное культурное явление, которое имеет много общего с религиозным преданием и сказкой, но в то же время отличается от них. Обычно миф предшествует формированию религиозных преставлений и складывается еще в первобытном обществе. Человек в то время не мог объяснить себе сущность окружающих его явлений природы и делал выводы о том, что все они объясняются действием каких-то могучих сверхъестественных сил. Этим самым силам человеческое воображение придавало более или менее понятный облик, и на свет являлись мифы о богах грома, ветра, морской стихии… И все же это еще не религия. Миф — это картина мира, которая включает в себя и представления о происхождении земли и неба, и предания о божествах, и этические правила, которыми должен руководствоваться человек. Мифологическая система может содержать истории о происхождении императоров и героев, о том, как явились на свет животные, рыбы, растения, минералы и металлы.
Одна из основных примет мифа — близкое сосуществование богов и людей. Да, безусловно, положение «небожителей» значительно выше, чем у простых смертных. И все же большинство мифов представляют нам богов как близких соседей человечества. А вот когда сформируются основные мировые религии, появится представление о том, что божество, как бы оно ни называлось, стоит неизмеримо выше человека и для передачи своей воли в основном использует избранных. Например, пророков. При этом некоторое время миф и религия вполне могут развиваться параллельно, а мифологические истории становиться основой для религиозного культа!
Японские мифы
Москва : Эксмо, 2023, 256 с. : ил.
ISBN 978-5-04-187611-1
Японские мифы - Содержание
Введение
Глава 1. «Синтетическая» Япония: история, религия, мифология
- Обращение к истокам
- Дзидзо: коренной японец или
Глава 2. Кто родил острова и все остальное?
- Начало: как обычно, полный хаос
- Идзанаги и Идзанами: творцы всего сущего
Глава 3. Чувства братские и сестринские
- И немного о регалиях
- Аматэрасу и Сусаноо: солнце в пещере
- Страна Идзумо и ее правитель
- Божественные символы
Глава 4. Происхождение императорской власти в изложении мифов
- Ниниги и Дева цветения
- Ходэри и Хоори: спор из-за рыболовного крючка
Глава 5. Стихия: небо, гром, море
- Любовь среди звезд: праздник Танабата
- Сила громовых раскатов
- Тайны глубин. Печальная история Урасимы Таро
- Императрица Дзингу и жители моря
- Токоё и белый морской змей
- История о Великом Аваби
Глава 6. Образ воина: реального и легендарного
- Ёримаса и победа над чудовищем
- Бэнкэй и Минамото-но Ёсицунэ: история дружбы и подвигов
- Ямато Такэру и его чудесный меч
- Силач Кинтаро
Глава 7. Гора Фудзи: источник вдохновения, место силы, обиталище богов
- История рубщика бамбука и Лунной девы
- Вечная жизнь
- Родник богини Фудзи
Глава 8. Духи, оборотни и прочее потустороннее
- Кицунэ и их способности
- Самонадеянный Токутаро
- Тануки и другие
- Кошка-оборотень бакэнэко
- Как узнать оборотня?
- Старик и веселые черти
- Проклятый отшельник
- Снежная дева — Юки-онна
- Неупокоенная О-Ясу
Глава 9. Растения, животные, насекомые
- Верный пес
- Почему медузы мягкие?
- Летающие огоньки
- Хрупкая красота
- Хризантемы и лотосы
- Деревья: большие и маленькие
Глава 10. Япония и мир: тысячелетия истории, столетия популярности
- От фарфора и каллиграфии до манги и аниме
- История о ките и Будде из Камакуры
Заключение
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