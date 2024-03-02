Япония долгое время была страной изолированной, замкнутой, и ее ценности, легенды, предания, ее история для других держав оставались загадкой. Только во второй половине XIX века это государство начало принимать активное участие в международной политике и понемногу открываться всему свету, удивляя другие страны своей самобытностью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что японские мифы и легенды просто не успели завоевать такую популярность, как, скажем, древнегреческие. Прибавим к этому еще иероглифическую систему письма, малопонятные европейцам культурные ценности… Так что открытие этого удивительного явления — японской культуры — продолжается до сих пор. В этой книге мы познакомимся с основными сюжетами японской мифологии: от сотворения мира до появления на свете различных растений и животных, от преданий о происхождении императорской власти до сказаний о проделках потусторонних сил.

Что такое миф? Это удивительное культурное явление, которое имеет много общего с религиозным преданием и сказкой, но в то же время отличается от них. Обычно миф предшествует формированию религиозных преставлений и складывается еще в первобытном обществе. Человек в то время не мог объяснить себе сущность окружающих его явлений природы и делал выводы о том, что все они объясняются действием каких-то могучих сверхъестественных сил. Этим самым силам человеческое воображение придавало более или менее понятный облик, и на свет являлись мифы о богах грома, ветра, морской стихии… И все же это еще не религия. Миф — это картина мира, которая включает в себя и представления о происхождении земли и неба, и предания о божествах, и этические правила, которыми должен руководствоваться человек. Мифологическая система может содержать истории о происхождении императоров и героев, о том, как явились на свет животные, рыбы, растения, минералы и металлы.

Одна из основных примет мифа — близкое сосуществование богов и людей. Да, безусловно, положение «небожителей» значительно выше, чем у простых смертных. И все же большинство мифов представляют нам богов как близких соседей человечества. А вот когда сформируются основные мировые религии, появится представление о том, что божество, как бы оно ни называлось, стоит неизмеримо выше человека и для передачи своей воли в основном использует избранных. Например, пророков. При этом некоторое время миф и религия вполне могут развиваться параллельно, а мифологические истории становиться основой для религиозного культа!

Японские мифы

Москва : Эксмо, 2023, 256 с. : ил.

ISBN 978-5-04-187611-1

Японские мифы - Содержание

Введение

Глава 1. «Синтетическая» Япония: история, религия, мифология

Обращение к истокам

Дзидзо: коренной японец или

Глава 2. Кто родил острова и все остальное?

Начало: как обычно, полный хаос

Идзанаги и Идзанами: творцы всего сущего

Глава 3. Чувства братские и сестринские

И немного о регалиях

Аматэрасу и Сусаноо: солнце в пещере

Страна Идзумо и ее правитель

Божественные символы

Глава 4. Происхождение императорской власти в изложении мифов

Ниниги и Дева цветения

Ходэри и Хоори: спор из-за рыболовного крючка

Глава 5. Стихия: небо, гром, море

Любовь среди звезд: праздник Танабата

Сила громовых раскатов

Тайны глубин. Печальная история Урасимы Таро

Императрица Дзингу и жители моря

Токоё и белый морской змей

История о Великом Аваби

Глава 6. Образ воина: реального и легендарного

Ёримаса и победа над чудовищем

Бэнкэй и Минамото-но Ёсицунэ: история дружбы и подвигов

Ямато Такэру и его чудесный меч

Силач Кинтаро

Глава 7. Гора Фудзи: источник вдохновения, место силы, обиталище богов

История рубщика бамбука и Лунной девы

Вечная жизнь

Родник богини Фудзи

Глава 8. Духи, оборотни и прочее потустороннее

Кицунэ и их способности

Самонадеянный Токутаро

Тануки и другие

Кошка-оборотень бакэнэко

Как узнать оборотня?

Старик и веселые черти

Проклятый отшельник

Снежная дева — Юки-онна

Неупокоенная О-Ясу

Глава 9. Растения, животные, насекомые

Верный пес

Почему медузы мягкие?

Летающие огоньки

Хрупкая красота

Хризантемы и лотосы

Деревья: большие и маленькие

Глава 10. Япония и мир: тысячелетия истории, столетия популярности

От фарфора и каллиграфии до манги и аниме

История о ките и Будде из Камакуры

Заключение