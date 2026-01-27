Ярема - Причаститися Воскреслого
Книга Марії Яреми «Причаститися Воскреслого» — це глибоке молитовне занурення у таїнство Пасхи, що триває впродовж усього року. Авторка пропонує унікальний погляд на недільне богослужіння, стверджуючи парадоксальну, на перший погляд, думку: «Гріб Христовий кращий від раю». Адже якщо в раю людина спілкувалася з Творцем, то у Воскресінні вона єднається з Богочоловіком, який пройшов крізь смерть із безмірної любові до неї.
Видання є збіркою духовних роздумів, написаних для парафії свв. Сергія і Вакха в Римі. Книга структурована відповідно до візантійської літургійної традиції восьми гласів (тижневих циклів піснеспівів). Авторка аналізує тропарі, кондаки та канони, допомагаючи читачеві не просто слухати хор у храмі, а «смакувати» кожне слово, перетворюючи інтелектуальне знання на живий досвід причастя до Життя. Це продовження її попередньої праці «Причаститися Слова», що зосереджувалася на біблійних читаннях.
Ця книга стане незамінним супутником для кожного, хто прагне оновити своє сприйняття неділі не як «релігійного обов’язку», а як дорогоцінного дару. Вона вчить бачити у змінних текстах богослужінь вічне сяйво Воскресіння, яке здатне перетворити щоденну рутину на шлях до нової дійсності, що є світлішою за втрачений Едем.
Ярема М. — Причаститися Воскреслого: Роздуми над таїнством Христового воскресіння крізь призму служби восьми воскресних гласів
Львів : Свічадо, 2022. — 124 с.
ISBN 978-966-938-523-9
Марія Ярема — Причаститися Воскреслого — Зміст
Передмова (Гріб Христовий кращий від раю)
І. НЕДІЛЯ — ДЕНЬ ГОСПОДНЬОГО ВОСКРЕСЕННЯ
Пасхальний тон неділі; Свята літургія — причастя Воскреслого; Мова богослужінь.
II. РОЗДУМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРОПАРІВ, КОНДАКІВ ТА ПРОКІМЕНІВ
ГЛАС 1: Слава промислу; ГЛАС 2: Життя безсмертне у смерті; ГЛАС 3: «Днесь» спасіння; ГЛАС 4: Відображати Христа; ГЛАС 5: Собезначальний Состраждалець; ГЛАС 6: Життєначальна долоня; ГЛАС 7: Обезсилена влада смертна; ГЛАС 8: Снисходження Милосердного.
III. РОЗДУМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПІСНЕСПІВІВ ВЕЧІРНІ ТА УТРЕНІ
Воскрес немов з весільної світлиці; Божий промисел щодо природи; Бути сприйнятливим на Бога; Смерть для страждань; Подолання безодні.
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