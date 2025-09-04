В щоденному подружньому житті ми часом стикаємося з різними труднощами, які гасять наш запал і радість. Часто у цьому немає нашої вини. Далі ми спробуємо перерахувати ці труднощі, а потім підказати, що варто робити, аби вони не мали негативного впливу на наш зв’язок. Переважно йдеться по звичайні справи: надмір обов’язків, брак часу, втому, перенавантаження на роботі, потребу опікуватися дітьми, виховання. З огляду на всі ці чинники щоденність перетворюється у гонитву та перегони з часом, боротьбу за те, щоб встигнути виконати всі найважливіші завдання.

Наступною трудністю можуть бути риси характеру нашого подруга, його звички та моделі поведінки, засвоєні в родинному домі. Невміння дотримувати слово, класти речі на свої місця, відкладання на потім різних справ і, як наслідок, зламаний вимикач у ванній кімнаті, речі, які гамузом випадають з шафи, безлад на кухні. Все це може добряче притьмарити чарівність спільного перебування. А ще додайте до цього інший ритм дня, різні вподобання та зацікавлення, відсутність віри в одного з подружжя, - це неабияк утруднює взаємні стосунки.

Часом тим, з чим ми не можемо впоратися, може бути цілком добра справа, тобто захоплення, хобі. Саме в собі захоплення є чимось позитивним і свідчить про розум та зацікавлення світом. Однак якщо чоловік присвячує цьому надто багато часу і від цього страждає сімейне життя, якщо він не виконує своїх обов’язків, а кожен кут у помешканні заставлений колекційними експонатами, то дружина починає задумуватися, з ким він одружений - з нею чи з модельними машинками і поїздами. Часом захоплення може бути небезпечним, наприклад швидкісна їзда на мотоциклах або високогірний альпінізм. У таких випадках в подружжі треба пам’ятати, що я ризикую не лише своїм життям, а й невідповідально поводжуся щодо дружини та дітей. Часом треба від чогось відмовитися, щось обмежити, бо ми живемо вже не лише для себе.

Катажина і Томаш Яроші - Заручини - Крок до подружжя

пер. з пол. О. Мандрика

Львів: Свічадо, 2016, 136 с.

ISBN 978-966-395-942-9

Катажина і Томаш Яроші - Заручини - Крок до подружжя - Зміст

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