Ященко - Лабиринты любви
Мария жила в полуподвальном помещении. Ее мир был серым. Серая и черно-белая мебель, серая и черно-белая одежда. Даже экран монитора был черно-белым. Компьютер был ее окном в мир: через него она училась, через него она работала. В итоге своей тоскливой жизни она стала известным ученым.
Что она изучала? Теорию света и цвета. Она знала все о том, как образуются цвета и как мозг человека их воспринимает, но никогда не видела их сама. С рождения и до 40 лет она не выходила из своего подвала. И вот однажды решилась!
Как вы думаете, что она испытала, когда вдруг впервые увидела свет и цвет? Радость от голубого неба? Счастье от яркого солнца? Прилив сил от зеленой травы? Думаете, она сошла с ума от счастья? Нет. Когда она вышла, ее мир остался таким же. Черно-белым.
Почему? Потому что в ее мозгу нейроны, которые должны были бы воспринять всю палитру цвета и света, давным-давно умерли. Она уже не могла различать эти цвета.
Дело в том, что для того, чтобы в нашей психике появилась какая-то новая функция (например, видеть и воспринимать цвет), природа дает нам какое-то конкретное время. Чтобы различать цвета, надо видеть их в первые две недели жизни. Если этого не произошло, все предназначенные для этой работы клетки мозга умирают.
Так и с любовью - это тоже функция мозга. И если мы не испытали любовь родителей в детстве, не полюбили их в ответ, не поняли, что это чувство приносит счастье, такая функция умирает. И мы не умеем любить, не умеем радоваться, наш мир остается черно-белым.
История Марии - не эпизод из фильма ужасов, а научный эксперимент. К счастью, теоретический. Никто на самом деле не держал в темноте живую девушку. Зато держали котят, и через месяц они ослепли навсегда.
Не будьте слепы, господа! Подарите радость своим близким. Пусть они приобретают привычку чувствовать счастье!
Ященко С. А. - Лабиринты любви - Как найти выход из сложных ситуаций в браке и сохранить семью
М.: КТК «Галактика», 2024. - 126 с.: ил.
ISBN 9780־6־6050718־5־
Ященко С. А. - Лабиринты любви – Содержание
Содержание
Любовь и комната Марии.
Это был просто он, просто он, он и все. Откуда сердце понимает, что он тот самый?
Любила ли моя мама моего папу?
Любовь зла. Она обман
Как сохранить любимого человека?
Выбор партнера
7 глобальных отличий мужчины от женщины
7 качеств выгодного мужа
Для чего вам мужчина?
Какие мужские тараканы вызывают вашу любовь?
Почему хорошие мальчики не нравятся женщинам
Недолго и несчастливо: кто больше счастлив замужние/женатые или свободные и одинокие?
Ваш ли человек рядом с вами? Не по ошибке ли вы вместе?
Незамужняя женщина - неликвид?
Почему мы все время выбираем «не тех» мужчин?
Почему вы не замужем? 10 психологических причин одиночества
Секс
Как правильно реагировать на мужские неудачи в постели, чтобы сохранить отношения и не обидеть партнера
Манипуляции постелью и первая любовь: когда можно переспать с новым партнером и нужен ли секс до брака?
Кто и что с нами в постели кроме нас?
Почему мы всегда хотим не тех, кто с нами рядом? «Со мною вот что происходит: совсем не тот ко мне приходит...»
Жена, которая не дает, делает мужа импотентом
Женщины любят ласку и ненавидят грубую силу
Мужики - кобели? Или их провоцирует женщина?
Финансы
Должна ли женщина работать? На всякий случай
Мужчина без денег - мужчина ли он?
Негоже человека на деньги менять
Отношения до брака
Встречаетесь больше года - он уже не женится. Как женить на себе мужчину?
Как Баба-яга помогла мужику дорогу домой найти, или Почему девушке никак не выйти замуж
типов обреченных отношений
Как мужики становятся бабами (или подкаблучниками)
Как Лиза поменяла посуду и ожерелье на меч. Или как выйти замуж в 55
Четыре верных рецепта, как зацепить на первом свидании
Кому выгодно «давай поживем вместе»
Покупаю твою любовь и ненавижу тебя за потребительство ....
Соблазнить, не соблазняя, убегать так, чтобы успел догнать
Отношения в браке
Нужно ли вдохновлять ленивого мужа?
Удержать мужчину ребенком
Для кого семья ловушка, для мужчины или женщины?
Жена козла в опасной ловушке
Засунь свою гордость в
«Милый, помоги...» Тайные причины мужского отказа
Деньги - это любовь
Поссорилась с мужем под Новый год
Что делать жене, чтобы полюбить опостылевшего мужа
Терпеть и бояться: как Галина вышла замуж в 17 лет
Страшный сон Ани, или Неравный брак. Плюсы и минусы? Что делать?
Как понять хорошая ваша семья или проблемная?
Невостребованный кот, невостребованный муж
Дети
Рожай, рожай! Женись, женись!
Для чего мы рожаем детей? Исцеление любовью
Замуж за мужчину с детьми: как построить новую семью на обломках старой
Мужик - бычок-оплодотворитель
Женская мудрость или изящный подхалимаж?
Виноватые дети. Я ради тебя с ним жила
Цветущая женщина Милочка и цинковый гроб
Свекровь/Теща
Зубастые подарки. Ленивый муж или хитросделанная жена?
Настоящая правда о том, почему свекровь побеждает невестку
Кто важнее, мама или жена? Мама или мужчина?
Как свекрушки с невестками поругались
Шесть удивительных традиций. Почему мужа нет на свадьбе? А преподаватель экономики в вузе молчит при свекре?
Измены
Жена или любимая? Некоторые семьи я спасаю зря
Ребенок не от мужа
Развод/Расставание
Много думаю о бывшем, а забыл ли он обо мне?
Слепое пятно в мозгу верующих в идею развода
То, на что вы закрыли глаза в начале станет причиной конца
Муж ушел к сопернице
Нужны ли мы друг другу
Как выбраться из токсичных отношений?
В этих отношениях я исчез
Гербарий из бывших
Ненависть связывает сильнее любви
10 лет в разводе, и никто мне не нужен
Сердце не выдерживает, хочется еще про разводы написать. Развод - зло!
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