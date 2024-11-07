Ященко - Лабиринты любви

Мария жила в полуподвальном помещении. Ее мир был серым. Серая и черно-белая мебель, серая и черно-белая одежда. Даже экран монитора был черно-белым. Компьютер был ее окном в мир: через него она училась, через него она работала. В итоге своей тоскливой жизни она стала известным ученым.

Что она изучала? Теорию света и цвета. Она знала все о том, как образуются цвета и как мозг человека их воспринимает, но никогда не видела их сама. С рождения и до 40 лет она не выходила из своего подвала. И вот однажды решилась!

Как вы думаете, что она испытала, когда вдруг впервые увидела свет и цвет? Радость от голубого неба? Счастье от яркого солнца? Прилив сил от зеленой травы? Думаете, она сошла с ума от счастья? Нет. Когда она вышла, ее мир остался таким же. Черно-белым.

Почему? Потому что в ее мозгу нейроны, которые должны были бы воспринять всю палитру цвета и света, давным-давно умерли. Она уже не могла различать эти цвета.

Дело в том, что для того, чтобы в нашей психике появилась какая-то новая функция (например, видеть и воспринимать цвет), природа дает нам какое-то конкретное время. Чтобы различать цвета, надо видеть их в первые две недели жизни. Если этого не произошло, все предназначенные для этой работы клетки мозга умирают.

Так и с любовью - это тоже функция мозга. И если мы не испытали любовь родителей в детстве, не полюбили их в ответ, не поняли, что это чувство приносит счастье, такая функция умирает. И мы не умеем любить, не умеем радоваться, наш мир остается черно-белым.

История Марии - не эпизод из фильма ужасов, а научный эксперимент. К счастью, теоретический. Никто на самом деле не держал в темноте живую девушку. Зато держали котят, и через месяц они ослепли навсегда.

Не будьте слепы, господа! Подарите радость своим близким. Пусть они приобретают привычку чувствовать счастье!

Ященко С. А. - Лабиринты любви - Как найти выход из сложных ситуаций в браке и сохранить семью

М.: КТК «Галактика», 2024. - 126 с.: ил.

ISBN 9780־6־6050718־5־

Ященко С. А. - Лабиринты любви – Содержание

Содержание

Любовь и комната Марии.

Это был просто он, просто он, он и все. Откуда сердце понимает, что он тот самый?

Любила ли моя мама моего папу?

Любовь зла. Она обман

Как сохранить любимого человека?

Выбор партнера

7 глобальных отличий мужчины от женщины

7 качеств выгодного мужа

Для чего вам мужчина?

Какие мужские тараканы вызывают вашу любовь?

Почему хорошие мальчики не нравятся женщинам

Недолго и несчастливо: кто больше счастлив замужние/женатые или свободные и одинокие?

Ваш ли человек рядом с вами? Не по ошибке ли вы вместе?

Незамужняя женщина - неликвид?

Почему мы все время выбираем «не тех» мужчин?

Почему вы не замужем? 10 психологических причин одиночества

Секс

Как правильно реагировать на мужские неудачи в постели, чтобы сохранить отношения и не обидеть партнера

Манипуляции постелью и первая любовь: когда можно переспать с новым партнером и нужен ли секс до брака?

Кто и что с нами в постели кроме нас?

Почему мы всегда хотим не тех, кто с нами рядом? «Со мною вот что происходит: совсем не тот ко мне приходит...»

Жена, которая не дает, делает мужа импотентом

Женщины любят ласку и ненавидят грубую силу

Мужики - кобели? Или их провоцирует женщина?

Финансы

Должна ли женщина работать? На всякий случай

Мужчина без денег - мужчина ли он?

Негоже человека на деньги менять

Отношения до брака

Встречаетесь больше года - он уже не женится. Как женить на себе мужчину?

Как Баба-яга помогла мужику дорогу домой найти, или Почему девушке никак не выйти замуж

типов обреченных отношений

Как мужики становятся бабами (или подкаблучниками)

Как Лиза поменяла посуду и ожерелье на меч. Или как выйти замуж в 55

Четыре верных рецепта, как зацепить на первом свидании

Кому выгодно «давай поживем вместе»

Покупаю твою любовь и ненавижу тебя за потребительство ....

Соблазнить, не соблазняя, убегать так, чтобы успел догнать

Отношения в браке

Нужно ли вдохновлять ленивого мужа?

Удержать мужчину ребенком

Для кого семья ловушка, для мужчины или женщины?

Жена козла в опасной ловушке

Засунь свою гордость в

«Милый, помоги...» Тайные причины мужского отказа

Деньги - это любовь

Поссорилась с мужем под Новый год

Что делать жене, чтобы полюбить опостылевшего мужа

Терпеть и бояться: как Галина вышла замуж в 17 лет

Страшный сон Ани, или Неравный брак. Плюсы и минусы? Что делать?

Как понять хорошая ваша семья или проблемная?

Невостребованный кот, невостребованный муж

Дети

Рожай, рожай! Женись, женись!

Для чего мы рожаем детей? Исцеление любовью

Замуж за мужчину с детьми: как построить новую семью на обломках старой

Мужик - бычок-оплодотворитель

Женская мудрость или изящный подхалимаж?

Виноватые дети. Я ради тебя с ним жила

Цветущая женщина Милочка и цинковый гроб

Свекровь/Теща

Зубастые подарки. Ленивый муж или хитросделанная жена?

Настоящая правда о том, почему свекровь побеждает невестку

Кто важнее, мама или жена? Мама или мужчина?

Как свекрушки с невестками поругались

Шесть удивительных традиций. Почему мужа нет на свадьбе? А преподаватель экономики в вузе молчит при свекре?

Измены

Жена или любимая? Некоторые семьи я спасаю зря

Ребенок не от мужа

Развод/Расставание

Много думаю о бывшем, а забыл ли он обо мне?

Слепое пятно в мозгу верующих в идею развода

То, на что вы закрыли глаза в начале станет причиной конца

Муж ушел к сопернице

Нужны ли мы друг другу

Как выбраться из токсичных отношений?

В этих отношениях я исчез

Гербарий из бывших

Ненависть связывает сильнее любви

10 лет в разводе, и никто мне не нужен

Сердце не выдерживает, хочется еще про разводы написать. Развод - зло!