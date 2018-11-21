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Ясперс - Философия - Книга первая

Карл Ясперс - Философия - Книга первая - Философское ориентирование в мире
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy 





	В современном философствовании, как и от века, речь идет  о бытии. Оно кружит около полюса, которого никогда прямо не кос нется. Это - вновь и вновь начинаемая попытка: в кружении все- таки попасть на полюс. Поэтому философствование всегда налицо  в своей целости - или его нет вовсе. Оно старается достичь макси мума прямоты; то, что абсолютно не вмещается в форму и знание,  против воли остается косвенным.



	
	

		Смысл философствования есть одна-единственная и, как тако вая, несказанная (unaussagbarer) мысль: само сознание бытия;  в предлагаемом труде эта мысль должна быть доступна исходя из  любой главы; каждая глава должна быть целым в миниатюре (im Kleinen das Ganze sein), но каждая оставляет в темноте то, что про ясняется только через все остальные главы.

	
	

		Философствованию присуща своеобразная последовательность  в некотором не изначально логическом движении вперед, однако,  не осознавая способов мышления и имеющего законную силу зна ния. Оно необходимо увязло бы в противоречиях. В существенных  эпизодах работы я указываю на присущую предлагаемому здесь  опыту мышления философскую логику, однако я оставляю ее, в ее  методическом развитии, до другой книги. Логика может определять  специфически философское мышление, но не может оправдать его.  

	
	

		Карл Ясперс - Философия - Книга первая — Философское ориентирование в мире

	

		Перевод А.К. Судакова

	

		Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 384 с.

	

		ISBN 978-5-88373-274-3 

	
	

		Карл Ясперс - Философия - Книга первая — Философское ориентирование в мире - Содержание

	

		ГЛАВА ПЕРВАЯ. Мир

	
    
		
  • 
			Мир как субъективное существование и как объективная действительность
    • 
		
  • 
			Мир как данный и как произведенный Мироздание и картина мира
    • 
		
  • 
			Мир и трансценденция
    • 
	

	

		ГЛАВА ВТОРАЯ. Границы ориентирования в мире

	
    
		
  • 
			Относительность убедительного (des Zwingenden)
    • 
		
  • 
			Непреодоленная нескончаемость
    • 
		
  • 
			Недостижимость единства картины мира
    • 
		
  • 
			Границы целесообразной деятельности в мире
    • 
		
  • 
			Смысл науки
    • 
		
  • 
			Трансцендирование по ту сторону мира(Transzendieren uber die Welt)
    • 
	

	

		ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Систематика наук

	
    
		
  • 
			Наиболее первоначальные разделения наук
    • 
		
  • 
			Принципы подразделения действительности
    • 
		
  • 
			Сферы духа Подразделение наук о действительности
    • 
		
  • 
			Иерархия наук.
    • 
		
  • 
			Знание понимает себя в своей истории
    • 
	

	

		ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Замыкающееся ориентирование в мире(позитивизм и идеализм)

	
    
		
  • 
			Позитивизм
    • 
		
  • 
			Против позитивизма
    • 
		
  • 
			Идеализм Позитивизм и идеализм в сопоставлении
    • 
		
  • 
			Общее между ними
    • 
		
  • 
			Их границы
    • 
		
  • 
			Их философская ценность
    • 
	

	

		ГЛАВА ПЯТАЯ. Исток философии

	
    
		
  • 
			Миросозерцание
    • 
		
  • 
			Вера и неверие
    • 
		
  • 
			Единое и множественность сфер духовного существования...
    • 
	

	

		ГЛАВА ШЕСТАЯ. Форма существования философии

	
    
		
  • 
			Ситуативно необходимый для экзистенциив существовании характер философии
    • 
		
  • 
			Философия и система
    • 
		
  • 
			Философия и ее история
    • 
	

	

		ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Философия в самоотличении

	
    
		
  • 
			Философия и религия
    • 
		
  • 
			Философия и наука
    • 
		
  • 
			Философия и искусство
    • 
	

	

		Библиография русских переводовработ К.Ясперса

		Библиография работ К. Ясперса 

	
	

		Карл Ясперс - Философия - Книга первая — Философское ориентирование в мире - Часть первая - Искание бытия

	
	

		Бытие, как постигнутое, становится тут же определенным быти ем. Поэтому в ответ на вопрос, что есть бытие, нам представляются  различные виды бытия (vielerlei Sein): эмпирически действительное в пространстве и времени, мертвое и живое, вещи и лица, орудия и  чужой материал, мысли, имеющие силу о действительном, убедительные конструкции идеальных предметов, таких, как предметы математики, содержания фантазии, одним словом: предметность  вообще. Преднайденное мною в ситуации бытие есть для меня  объект.

	

		

		Иначе есмь я. Я не предстою себе так, как я предстою вещам;  я - вопрошающий, которому эти объективные способы бытия преподносят себя как ответы, и который знает себя как вопрошающе го. Как бы я ни поторапливался сделать себя объектом, всегда на личен также и я, для которого я становлюсь объектом; всегда оста ется некоторое бытие-Я.

	

		

		Бытие как бытие-объектом и бытие как бытие-Я - вот сущ ностно наиболее различные способы бытия, напрашивающиеся  прежде всего при вопросе о бытии. Правда, среди объектов есть и  лица, которые, как сущие для себя, суть Я, как и я могу стать объек том для них, и я тоже, таким, как я существую, могу стать объектом для себя. Но в бытии-Я остается одна точка, где Я как объект и Я  как субъект, несмотря на раскол, суть одно.

	

		

		Бытие вещей ничего о себе не знает; я, мыслящий субъект, знаю об этом бытии. Если я мыслю это бытие, как оно есть незави симо от своего бытия предметом для некоторого субъекта, т.е. как оно есть не как явление для другого, то я называю его бытием в себе. Но это в-себе-бытие недоступно для меня, ибо в первом же  приступе я делаю его предметом, а тем самым - явлением и быти ем для меня. Бытие, которое бы было для себя самого, в котором  бытие и знаемость соединены, - такое бытие известно мне только во мне самом. Я, как бытие, в корне отличен от всякого бытия ве щей, потому что я могу сказать «я есмь». Но если я сделаю себя  самого, как эмпирическое существование, объектом, то я, как таковой объект, не есмь то, что есть «Я» само по себе. Что я есмь сам по себе - этого я не знаю, поскольку я бываю объектом для себя. Для этого мне нужно было бы осознать себя таким способом, кото рый не есть познающее знание. В-себе-бытие других вещей и в та ком случае осталось бы абсолютно чуждым для меня.

	

		

		Если я разлагаю бытие на бытие-объектом, в-себе-бытие и бы тие-для-себя-самого, то в них мне предстоят не три существующих  друг рядом с другом рода бытия, но неразрывные друг с другом полюса бытия, в котором я нахожу себя. Я могу быть склонен счи тать один из этих трех полюсов подлинным бытием. Тогда я ли бо конструирую себе некое в-себе-бытие, как единственное бытие -  не замечая, что я уже делаю его объектом для себя; или я конст руирую бытие как этот объект для меня - при этом превращении всякого бытия в явление не замечая, что это бытие как объект должно быть явлением чего-то и явлением для чего-то; или я кон струирую для-себя-бытие, делая окончательной действительностью  Я как субъект - не замечая, что я всегда есмь лишь в ситуации и предстою предметам, как сознание, направленное в поиске на -себе-бытие. Бытие как бытие-объектом бывает дано мне в нескон чаемом многообразии и в бесконечном богатстве; оно означает мир познаваемого.

	
	

		Бытие как бытие-Я столь же непосредственно досто верно, сколь непостижимо, и познается оно лишь постольку, по скольку оно, становясь объектом в качестве эмпирического сущест вования, уже не есть более подлинное Я. Бытие как в-себе-бытие для познания недоступно и как логически необходимое пограничное  понятие есть оспоривание всего того, что я знаю как объект; ибо, если бы некоторое бытие-объектом должно было быть принято за подлинное бытие в смысле абсолюта, оно сразу же релятивирует его, низводя до значения явления.

	



                    

                            


            
            
            
            

                

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                    Added
                    21.11.2018
                

                                    

                        Author
                        esxatos
                    

                            

        

    


    
        

        

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