В современном философствовании, как и от века, речь идет о бытии. Оно кружит около полюса, которого никогда прямо не кос нется. Это - вновь и вновь начинаемая попытка: в кружении все- таки попасть на полюс. Поэтому философствование всегда налицо в своей целости - или его нет вовсе. Оно старается достичь макси мума прямоты; то, что абсолютно не вмещается в форму и знание, против воли остается косвенным.

Смысл философствования есть одна-единственная и, как тако вая, несказанная (unaussagbarer) мысль: само сознание бытия; в предлагаемом труде эта мысль должна быть доступна исходя из любой главы; каждая глава должна быть целым в миниатюре (im Kleinen das Ganze sein), но каждая оставляет в темноте то, что про ясняется только через все остальные главы.

Философствованию присуща своеобразная последовательность в некотором не изначально логическом движении вперед, однако, не осознавая способов мышления и имеющего законную силу зна ния. Оно необходимо увязло бы в противоречиях. В существенных эпизодах работы я указываю на присущую предлагаемому здесь опыту мышления философскую логику, однако я оставляю ее, в ее методическом развитии, до другой книги. Логика может определять специфически философское мышление, но не может оправдать его.

Карл Ясперс - Философия - Книга первая — Философское ориентирование в мире

Перевод А.К. Судакова

Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 384 с.

ISBN 978-5-88373-274-3

Карл Ясперс - Философия - Книга первая — Философское ориентирование в мире - Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Мир

Мир как субъективное существование и как объективная действительность

Мир как данный и как произведенный Мироздание и картина мира

Мир и трансценденция

ГЛАВА ВТОРАЯ. Границы ориентирования в мире

Относительность убедительного (des Zwingenden)

Непреодоленная нескончаемость

Недостижимость единства картины мира

Границы целесообразной деятельности в мире

Смысл науки

Трансцендирование по ту сторону мира(Transzendieren uber die Welt)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Систематика наук

Наиболее первоначальные разделения наук

Принципы подразделения действительности

Сферы духа Подразделение наук о действительности

Иерархия наук.

Знание понимает себя в своей истории

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Замыкающееся ориентирование в мире(позитивизм и идеализм)

Позитивизм

Против позитивизма

Идеализм Позитивизм и идеализм в сопоставлении

Общее между ними

Их границы

Их философская ценность

ГЛАВА ПЯТАЯ. Исток философии

Миросозерцание

Вера и неверие

Единое и множественность сфер духовного существования...

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Форма существования философии

Ситуативно необходимый для экзистенциив существовании характер философии

Философия и система

Философия и ее история

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Философия в самоотличении

Философия и религия

Философия и наука

Философия и искусство

Библиография русских переводовработ К.Ясперса

Библиография работ К. Ясперса

Карл Ясперс - Философия - Книга первая — Философское ориентирование в мире - Часть первая - Искание бытия

Бытие, как постигнутое, становится тут же определенным быти ем. Поэтому в ответ на вопрос, что есть бытие, нам представляются различные виды бытия (vielerlei Sein): эмпирически действительное в пространстве и времени, мертвое и живое, вещи и лица, орудия и чужой материал, мысли, имеющие силу о действительном, убедительные конструкции идеальных предметов, таких, как предметы математики, содержания фантазии, одним словом: предметность вообще. Преднайденное мною в ситуации бытие есть для меня объект.



Иначе есмь я. Я не предстою себе так, как я предстою вещам; я - вопрошающий, которому эти объективные способы бытия преподносят себя как ответы, и который знает себя как вопрошающе го. Как бы я ни поторапливался сделать себя объектом, всегда на личен также и я, для которого я становлюсь объектом; всегда оста ется некоторое бытие-Я.



Бытие как бытие-объектом и бытие как бытие-Я - вот сущ ностно наиболее различные способы бытия, напрашивающиеся прежде всего при вопросе о бытии. Правда, среди объектов есть и лица, которые, как сущие для себя, суть Я, как и я могу стать объек том для них, и я тоже, таким, как я существую, могу стать объектом для себя. Но в бытии-Я остается одна точка, где Я как объект и Я как субъект, несмотря на раскол, суть одно.



Бытие вещей ничего о себе не знает; я, мыслящий субъект, знаю об этом бытии. Если я мыслю это бытие, как оно есть незави симо от своего бытия предметом для некоторого субъекта, т.е. как оно есть не как явление для другого, то я называю его бытием в себе. Но это в-себе-бытие недоступно для меня, ибо в первом же приступе я делаю его предметом, а тем самым - явлением и быти ем для меня. Бытие, которое бы было для себя самого, в котором бытие и знаемость соединены, - такое бытие известно мне только во мне самом. Я, как бытие, в корне отличен от всякого бытия ве щей, потому что я могу сказать «я есмь». Но если я сделаю себя самого, как эмпирическое существование, объектом, то я, как таковой объект, не есмь то, что есть «Я» само по себе. Что я есмь сам по себе - этого я не знаю, поскольку я бываю объектом для себя. Для этого мне нужно было бы осознать себя таким способом, кото рый не есть познающее знание. В-себе-бытие других вещей и в та ком случае осталось бы абсолютно чуждым для меня.



Если я разлагаю бытие на бытие-объектом, в-себе-бытие и бы тие-для-себя-самого, то в них мне предстоят не три существующих друг рядом с другом рода бытия, но неразрывные друг с другом полюса бытия, в котором я нахожу себя. Я могу быть склонен счи тать один из этих трех полюсов подлинным бытием. Тогда я ли бо конструирую себе некое в-себе-бытие, как единственное бытие - не замечая, что я уже делаю его объектом для себя; или я конст руирую бытие как этот объект для меня - при этом превращении всякого бытия в явление не замечая, что это бытие как объект должно быть явлением чего-то и явлением для чего-то; или я кон струирую для-себя-бытие, делая окончательной действительностью Я как субъект - не замечая, что я всегда есмь лишь в ситуации и предстою предметам, как сознание, направленное в поиске на -себе-бытие. Бытие как бытие-объектом бывает дано мне в нескон чаемом многообразии и в бесконечном богатстве; оно означает мир познаваемого.

Бытие как бытие-Я столь же непосредственно досто верно, сколь непостижимо, и познается оно лишь постольку, по скольку оно, становясь объектом в качестве эмпирического сущест вования, уже не есть более подлинное Я. Бытие как в-себе-бытие для познания недоступно и как логически необходимое пограничное понятие есть оспоривание всего того, что я знаю как объект; ибо, если бы некоторое бытие-объектом должно было быть принято за подлинное бытие в смысле абсолюта, оно сразу же релятивирует его, низводя до значения явления.