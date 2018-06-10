Ясперс - Смысл и назначение истории
Мыслители XX века
Экзистенциальная философия Ясперса с самого начала привлекла к себе внимание новой манерой выражения: в отличие от академических философских направлений, преобладавших в начале века в немецких университетах, Ясперс избрал форму окрашенного личной интонацией свободного размышления, лишенного стремления вывести все содержание мысли из единого общего принципа.
Организация материала у Ясперса носит скорее характер классификации по определенным темам, чем строго систематического вывода, к какому стремились неокантианцы, неогегельянцы, неопозитивисты. Именно в таком свободном стиле, приближающемся к философской публицистике, написаны многие важные работы Ясперса. При этом у него нет эклектики: единство мировоззрения, единство авторского видения самых разных проблем заменяет Ясперсу традиционное для немецкой философии систематическое единство, которое всегда отождествлялось с научностью (вспомним Фихте, Гегеля, Когана, Наторпа и др.). Ясперс во многом возвращает философии ту форму свободного размышления о жизненно важных вопросах, которая была характерна для писателей-гуманистов эпохи Просвещения — Лессинга, Гердера, Гумбольдта, Гете и которая в XX веке возродилась отчасти в «философии жизни» и «философии культуры» — у Зиммеля, Шпенглера, Хейзинги и других. Такой тип философствования сложился в XX веке и в России: вспомним драматические эссе Л. Шестова и В. Розанова, экзистенциально-исповедальную интонацию П. Флоренского в «Столпе и утверждении истины», работы Н. Бердяева, Д. Мережковского и др.
Карл Ясперс - Смысл и назначение истории
М.: Политиздат, 1991. 527 с. (Мыслители XX в.)
ISBN 5-250-01357-0
Карл Ясперс - Смысл и назначение истории - Содержание
ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ КАРЛА ЯСПЕРСА
ИСТОКИ ИСТОРИИ И ЕЕ ЦЕЛЬ
Предисловие
Первая часть. МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
- I. Осевое время
- II. Схема мировой истории
- III. Доистория
- IV. Великие исторические культуры древности
- V. Осевое время и его последствия
- VI. Специфика Западного мира
- VII. Еще раз: схема мировой истории
Вторая часть. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
- I. Принципиально новый фактор: наука и техника
- II. Ситуация в современном мире
- III. Проблема будущего
Третья часть. О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ
- I. Границы истории
- II. Основные структуры истории
- III. Единство истории
- IV. Наше современное историческое сознание
- V. Преодоление истории
ДУХОВНАЯ СИТУАЦИЯ ВРЕМЕНИ
- Введение
- Первая часть. Массовый порядок и обеспечение существования
- Вторая часть. Границы порядка существования
- Третья часть. Воля в целом
- Четвертая часть. Упадок духа и его возможность
- Пятая часть. Как сегодня понимается человеческое бытие
- Шестая часть. Каким может стать человек
ФИЛОСОФСКАЯ ВЕРА
- Первая лекция. Понятие философской веры
- Вторая лекция. Содержание философской веры
- Третья лекция. Человек
- Четвертая лекция. Философия и религия
- Пятая лекция. Философия и нефилософия
- Шестая лекция. Философия в будущем
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Карл Ясперс - Смысл и назначение истории - Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса
Проблема человека первоначально встала перед Ясперсом под особым углом зрения. Он начал свою деятельность как врач-психиатр и сразу же столкнулся с трудностью общения с душевнобольными пациентами. Тут впервые возникла для него тема общения, или коммуникации, которая проходит красной нитью через все его философское творчество. А впервые эта проблема была обсуждена им во «Всеобщей психопатологии».
Ясперс обнаружил ограниченность подхода, при котором болезнь исследуется главным образом физиологическими способами и, стало быть, лечению подвергается тело. Болезнь данного человека рассматривается как частный случай определенного заболевания. Однако при этом не учитывается, что «жизнь человека не есть нечто чисто объективное, подобно жизни животного, а составляет одно целое с... душой, которая столь же зависит от тела, сколь со своей стороны определяет его». При таком «соматическом» подходе врач держит больного в полном неведении и заставляет полагаться лишь на его, врача, авторитет. Такая форма общения врача с больным наиболее примитивна и наименее эффективна, особенно в тех случаях, когда имеют дело с душевными заболеваниями.
спасибо