Вот уже в течение половины столетия одновременно с растущей безнадзорностью философии происходит, похоже, освобождение ее из академических оков. У нас появится шанс для борьбы за собственную современную субстанцию мысли в буре произвола анархической случайности мышления, если историчная субстанция пробьется через застывшую кору философских конвенций и мы услышим ее язык. Я думаю, что и я тоже двигаюсь с этой своей книгой в этом процессе перемен.

Всемирная история философии впервые сознательно стала стихией современного философствования у Гегеля, но сегодня она стала таковой совершенно иначе, чем это произошло тогда.

Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди

Перевод А.К. Судакова

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. - 304 с.

ISBN 978-5-88373-522-5



Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди - Содержание

Предисловие

Введение

I. О человеческом величии вообще

II. Отличие философов от других обликов человеческого величия

III. Критерии величия философов

IV. Выбор великих философов и разделение их на группы

V. Общение с философами

VI. Оспаривание величия

VII. Величие в его проблематичности

VIII. Задачи изложения Сократ Будда Конфуций Иисус



Примечания

Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди - Введение

Люди в своем величии во всякое время рассматривались как образ и как миф и находили себе последователей. Опыт величия переживается: в героизме воина, в упорядочивающей учредительной силе законодателя, в деятельности планов и изобретений, в откровении божественных сил, в потрясении и освобождении, даруемых поэзией и искусством, в просветлении мыслью. В первоначальных общественных условиях все это совершалось илиусматривалось воедино.

Человек имеет историю там, где величие говорит с ним из прошедшего. Связь с глубиной божественного, нравственная решимость, содержательность усмотрения мира, ясность знания имеют своим истоком великих индивидов. То, как эти индивиды усваиваются, составляет значимость народов, и это определит внутреннюю значимость человечества в целом. В зеркале этих индивидов приходит в себя всякая современность и находит свою меру современное величие. Они приходят в забвение и показываются вновь. Их видят с большей ясностью, или они отступают назад в преднамеренных сокрытиях. Без них существование человека остается лишенным истории ничтожеством.

Великий человек, как отражение целого бытия, допускает бесконечное множество толкований. Он - зеркало или заместитель целокупности бытия. Он стоит в ведущем его объемлющем, не растворяясь в деталях переднего плана. Его явление в мире есть одновременно прорыв через мир, будь то как прекрасная кажимость совершенства, будь то как трагический крах, будь то как загадочный покой в одушевляемом из основы неудержимом движении его жизни, становящейся языком трансценденции.