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Ясперс - Великие философы - 1 - Задающие меру люди

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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism
Вот уже в течение половины столетия одновременно с растущей безнадзорностью философии происходит, похоже, освобождение ее из академических оков. У нас появится шанс для борьбы за собственную современную субстанцию мысли в буре произвола анархической случайности мышления, если историчная субстанция пробьется через застывшую кору философских конвенций и мы услышим ее язык. Я думаю, что и я тоже двигаюсь с этой своей книгой в этом процессе перемен.
Всемирная история философии впервые сознательно стала стихией современного философствования у Гегеля, но сегодня она стала таковой совершенно иначе, чем это произошло тогда.

Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди

Перевод А.К. Судакова
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. - 304 с.
ISBN 978-5-88373-522-5

Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди - Содержание

Предисловие
Введение
  • I. О человеческом величии вообще
  • II. Отличие философов от других обликов человеческого величия
  • III. Критерии величия философов
  • IV. Выбор великих философов и разделение их на группы
  • V. Общение с философами
  • VI. Оспаривание величия
  • VII. Величие в его проблематичности
  • VIII. Задачи изложения
    • Сократ
    • Будда
    • Конфуций
    • Иисус
Примечания

Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди - Введение

Люди в своем величии во всякое время рассматривались как образ и как миф и находили себе последователей. Опыт величия переживается: в героизме воина, в упорядочивающей учредительной силе законодателя, в деятельности планов и изобретений, в откровении божественных сил, в потрясении и освобождении, даруемых поэзией и искусством, в просветлении мыслью. В первоначальных общественных условиях все это совершалось илиусматривалось воедино.
Человек имеет историю там, где величие говорит с ним из прошедшего. Связь с глубиной божественного, нравственная решимость, содержательность усмотрения мира, ясность знания имеют своим истоком великих индивидов. То, как эти индивиды усваиваются, составляет значимость народов, и это определит внутреннюю значимость человечества в целом. В зеркале этих индивидов приходит в себя всякая современность и находит свою меру современное величие. Они приходят в забвение и показываются вновь. Их видят с большей ясностью, или они отступают назад в преднамеренных сокрытиях. Без них существование человека остается лишенным истории ничтожеством.
Великий человек, как отражение целого бытия, допускает бесконечное множество толкований. Он - зеркало или заместитель целокупности бытия. Он стоит в ведущем его объемлющем, не растворяясь в деталях переднего плана. Его явление в мире есть одновременно прорыв через мир, будь то как прекрасная кажимость совершенства, будь то как трагический крах, будь то как загадочный покой в одушевляемом из основы неудержимом движении его жизни, становящейся языком трансценденции.
Views 500
Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2018
Author brat Vasil
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5.0/5 (1)

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