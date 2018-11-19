Ясперс - Великие философы - 1 - Задающие меру люди
Вот уже в течение половины столетия одновременно с растущей безнадзорностью философии происходит, похоже, освобождение ее из академических оков. У нас появится шанс для борьбы за собственную современную субстанцию мысли в буре произвола анархической случайности мышления, если историчная субстанция пробьется через застывшую кору философских конвенций и мы услышим ее язык. Я думаю, что и я тоже двигаюсь с этой своей книгой в этом процессе перемен.
Всемирная история философии впервые сознательно стала стихией современного философствования у Гегеля, но сегодня она стала таковой совершенно иначе, чем это произошло тогда.
Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди
Перевод А.К. Судакова
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. - 304 с.
ISBN 978-5-88373-522-5
Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди - Содержание
Предисловие
Введение
- I. О человеческом величии вообще
- II. Отличие философов от других обликов человеческого величия
- III. Критерии величия философов
- IV. Выбор великих философов и разделение их на группы
- V. Общение с философами
- VI. Оспаривание величия
- VII. Величие в его проблематичности
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VIII. Задачи изложения
- Сократ
- Будда
- Конфуций
- Иисус
Примечания
Карл Ясперс - Великие философы - Книга 1 - Задающие меру люди - Введение
Люди в своем величии во всякое время рассматривались как образ и как миф и находили себе последователей. Опыт величия переживается: в героизме воина, в упорядочивающей учредительной силе законодателя, в деятельности планов и изобретений, в откровении божественных сил, в потрясении и освобождении, даруемых поэзией и искусством, в просветлении мыслью. В первоначальных общественных условиях все это совершалось илиусматривалось воедино.
Человек имеет историю там, где величие говорит с ним из прошедшего. Связь с глубиной божественного, нравственная решимость, содержательность усмотрения мира, ясность знания имеют своим истоком великих индивидов. То, как эти индивиды усваиваются, составляет значимость народов, и это определит внутреннюю значимость человечества в целом. В зеркале этих индивидов приходит в себя всякая современность и находит свою меру современное величие. Они приходят в забвение и показываются вновь. Их видят с большей ясностью, или они отступают назад в преднамеренных сокрытиях. Без них существование человека остается лишенным истории ничтожеством.
Великий человек, как отражение целого бытия, допускает бесконечное множество толкований. Он - зеркало или заместитель целокупности бытия. Он стоит в ведущем его объемлющем, не растворяясь в деталях переднего плана. Его явление в мире есть одновременно прорыв через мир, будь то как прекрасная кажимость совершенства, будь то как трагический крах, будь то как загадочный покой в одушевляемом из основы неудержимом движении его жизни, становящейся языком трансценденции.
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