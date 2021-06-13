Полагая начало этой книге, хочется прежде всего поделиться с читателем той духовной радостью, которую подарило мне время, когда совершал паломничества по церквям, посещал библиотеки, писал, фотографировал. Каждое новое известие о святыне было сродни важному географическому открытию. Да и подлинно так, ведь эти встречи являются истинным духовным общением со святыми мужами и женами: память о них зачастую сгладилась в сердцах и умах наших современников, но не забыты они у Бога, прославляющего избранных Своих во время благопотребное.

В самом деле, работа над этим путеводителем дала мне многое, открыла новые горизонты, иную панораму восприятия святости При виде мощей такого множества святых подвижников веры, исповедников, мучеников, преподобных и праведных воистину приходят на ум слова псалмопевца, восклицающего: «Дивен Бог во святых Своих», так прославляющий верных. Это ощущение благоговения и трепета побуждает и нас к соревнованию их святости, к подражанию их подвигу. «Поминайте наставников ваших... — говорит апостол Павел, — и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).

Святые, о которых расскажет этот путеводитель, были детьми разных эпох, говорили на разных языках, принадлежали к разным сословиям, жили на разных континентах, но их глубокая вера и любовь ко Христу, стремление к исполнению Его заповедей, надежда на Его изобильные милости, объединили их в ограде Церкви, помогли им угодить Богу, принявшему их в Свои обители. Имея же от Господа благодать ходатайствовать за живущих, святые угодники помогают нам, проходящим земное поприще, а знаком этого заступничества служат их благодатные мощи, источающие изобильные милости всем, с верою притекающим к ним Не являясь научным исследованием, этот путеводитель представляет собой описание святынь, призванное помочь православному путешественнику узнать о них, разыскать и настроиться на молитву. Вместе с тем данные, приводимые в работе, тщательно проверялись, дабы возможность неточности была сведена к минимуму. В такой области, как липсанология — учение Церкви о святых мощах, вмещающее в себя непосредственный духовный опыт в поклонении, и догматику в богословии — святыни являются также объектами исторического и антропологического исследования церковной археологии как видимые знаки древности Церкви и ее исторического бытия. Как и во всяком исследовании, процент неточности неизбежно будет присутствовать. Что-то будет зависеть от скрупулезности автора, его внимательности и добросовестности, что-то — от возможностей науки, которая в наши дни, благодаря своему развитому аппарату, может оказать существенную помощь исследователю, но главное все-таки будет зависеть от нашей веры, чувства, с каким мы приближаемся к той или иной святыне. Не будем забывать, что, как бы ни были важны святые места в жизни православного христианина, угодники Божии, если мы обращаемся к ним с искренней молитвой, слышат нас независимо от местонахождения их мощей.

Протоиерей Алексий Ястребов - Святыни Венеции: православный историко-художественный путеводитель по базилике св. Марка и церквям Венеции

3-е изд., испр. и доп.

М.: Издательский дом «Познание», 2019. — 400 с.

ISBN 978-5-906960-80-1

Протоиерей Алексий Ястребов - Святыни Венеции: православный историко-художественный путеводитель по базилике св. Марка и церквям Венеции - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Илариона, Митрополита Волоколамского

Антония, Митрополита Корсунского и Западноевропейского

ПРЕДИСЛОВИЕ автора

1. Вводные замечания

О композиции путеводителя

Несколько практических советов по паломничеству

2. Исторический экскурс

Вехи истории

Очерк церковной истории Венеции

История появления в венеции христианских святынь

3. «Где Рождество, там спасение» — Unde Origo inde salus. Образы Пресвятой Богородицы в венеции

4. Район Святого Марка — Sestiere San Marco и остров Святого Георгия — Isola San Giorgio Maggiore

1 — Базилика св. апостола и евангелиста Марка /Basilica di San Marco/

2 — Церковь и монастырь св. Георгия «на Острове», или св. Георгия «Великого» /chiesa e monastero di San Giorgio in Isola o San Giorgio Maggiore/

3 — Церковь св. Иулиана Антинойского /chiesa di San Giuliano, местн. диал.: San Zulian/

4 — Церковь Христа Спасителя /местн. диал.: chiesa di San Salvador/

5 — Церковь св. пророка Самуила /chiesa di San Samuele/

6 — Церковь Пресвятой Девы Марии «с Лилией» («Дзобениго») /chiesa di Santa Maria del Giglio, Santa Maria Zobenigo/

5. Район Кастелло — Sestiere Castello

7 — Епархиальный музей священного искусства /Museo diocesano dArte Sacra/

8 — Церковь св. Захарии /chiesa di San Zaccaria/

9 — Церковь Пресвятой Девы Марии «Прекрасной» /chiesa di Santa Maria Formosa/

10 — Церковь и монастырь св. Франциска «в Винограднике» /Mesa e convento di San Francesco della Vigna/

11 — Церковь Пресвятой Девы Марии «Утешения» или «Бобовой» /Chiesa di Santa Maria della Consolazione o della Fava/

12 — Скуола далматов свв. Георгия и Трифона (или Скуола св. Георгия «Славян») /Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, detta S. Giorgio degli Schiavoni/

13 — Церковь св. Иоанна Предтечи /chiesa di San Giovanni in Bragora/

14 — Церковь св. Елены /chiesa di San'Elena/

15 — Церковь св. апостола Петра «в Замке» /chiesa di San Pietro di Castello/

6. Район Каннареджо — Sestiere Cannaregio

16 — Церковь св. Иоанна Златоуста /chiesa di San Giovanni Crisostomo/

17 — Церковь св. Кантиана /chiesa di San Canciano/

18 — Церковь Пресвятой Девы Марии «Чудес» /chiesa di Santa Maria dei Miracoli/

19 — Церковь свв. Апостолов /chiesa dei Santi Apostoli/

20 — Церковь св. Феликса /chiesa di San Felice/

21 — Церковь св. Фоски /chiesa di Santa Fosca/

22 — Церковь свв. Гермагора и Фортуната /chiesa dei Santi Ermagora e Fortunato, местн. диал.: San Marcuola/

23 — Церковь св. пророка Иеремии и св. мученицы Лукии /chiesa dei santi Geremia profeta e Lucia vergine e martire/

7. Район Святого Павла — Sestiere San Polo

24 — Церковь Пресвятой Прославленной Девы Марии «Братьев» /chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari/

25 — Скуола Гранде и церковь св. Роха /Scuola Grande e chiesa di San Rocco/

26 — Скуола Гранде и церковь св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова /Scuola Grande e chiesa di San Giovanni Evangelista, местн. диал.: Scuola Grande San Zane/

8. Рaйон Дорсодуро — Sestiere Dorsoduro

27 — Базилика Пресвятой Девы Марии «Здоровья» /basilica di Santa Maria della Salute/

28 — Галерея Академии /gallerie delVAccademia/

29 — Церковь св. Агнии /chiesa di SantAgnese/

30 — Церковь Пресвятой Девы Марии «Розария», или «Джезуати» /chiesa di Santa Maria del Rosario — Gesuati/

31 — Церковь свв. Гервасия и Протасия /chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, местн. диал.: San Trovaso/

32 — Церковь архангела Рафаила /chiesa delVAngelo Raffaele/

33 — Церковь св. Николая «Нищих» /chiesa di San Nicold dei Mendicoli/

34 — Церковь Пресвятой Девы Марии Кармильской /chiesa di Santa Maria del Carmelo, местн. диал.: chiesa dei Carmini/

35 — Церковь св. вмч. Пантелеимона /chiesa di San Pantaleone, местн. диал.: San Pantalon/

9. Район Святого Креста — Sestiere Santa Croce

36 — Церковь Пресвятой Девы Марии Матери Господа /chiesa di Santa Maria Mater Domini/

37— Церковь св. апостола Иакова Зеведеева /chiesa di San Giacomo dallOrio/

38 — Церковь св. пророка Симеона или св. Симеона Великого /chiesa di San Simeone Profeta, местн. диал.: San Simon Grando/

10. Острова

Лидо /Lido di Venezia/

39 — Церковь святителя Николая на острове Лидо /chiesa di San Nicold a Lido/

Острова севера лагуны

Торчелло /Torcello/

40 — Бывшая кафедральная базилика Успения Пресвятой Богородицы /Basilica gia Cattedrale di S. Maria Assunta/

41 — Церковь св. Фоски /chiesa di Santa Fosca/

Бурано /Burano/

42 — Церковь св. Мартина Турского и ораторий св. Варвары /chiesa di San Martino Vescovo e oratorio di Santa Barbara/

Мурано /Murano/

43 — Церковь Пресвятой Девы Марии и св. Доната /chiesa dei Santi Maria e Donato/

Остров Святого Михаила. Кладбище /Isola San Michele. Cimitero/

11. Православие в Венеции

Религиозное и культурное влияние Византии

44 — Греческая православная церковь св. Георгия /chiesa di San Giorgio dei Greci/

Русские, русское Православие и Венеция

Приход святых жен-мироносиц Русской Православной Церкви

Вместо послесловия

Паломнические маршруты

Приложение. Тропари общие ликам святых

Библиография

Примечания

Указатель имен святых

Указатель святынь