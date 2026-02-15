«Раннее христианство и греческая пайдейя» — это итоговый труд выдающегося филолога-классика Вернера Йегера, в котором он исследует глубокое интеллектуальное родство между античной традицией воспитания (пайдейей) и формирующимся христианским богословием. Йегер доказывает, что христианство не просто вытеснило языческую культуру, а органично впитало в себя греческие философские формы и педагогические идеалы. Автор прослеживает, как греческий язык и логический аппарат стали тем необходимым сосудом, который позволил христианской вести выйти за пределы иудейского мира и стать универсальной мировой религией.

Центральное внимание в книге уделено великим учителям Церкви, прежде всего Клименту Александрийскому, Оригену и отцам-каппадокийцам (Григорию Нисскому, Григорию Богослову и Василию Великому). Йегер показывает, что для этих мыслителей христианство было «истинной пайдейей» — высшим этапом развития человеческого духа, где греческое стремление к совершенству (арете) находило свое завершение в уподоблении Богу. Это исследование радикально меняет взгляд на историю Церкви, представляя ее не как историю борьбы с эллинизмом, а как грандиозный синтез, заложивший образовательный и философский фундамент всей европейской цивилизации.

Вернер Йегер - Раннее христианство и греческая пайдейя

М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2014, 216 с.

ISBN 978-5-87245-176-1

Перевод с английского и вступительная статья О. В. Алиевой (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).

Early Christianity and Greek Paideia by Werner Jaeger Harvard University Press, 1985

Вернер Йегер - Раннее христианство и греческая пайдейя - Содержание

Ольга Алиева. Человек как идея

Предисловие автора

I. Эллинизм в Новом Завете

II. Первое послание Климента: пайдейя как порядок

III. Рациональная религия апологетов

IV. Философская вера и христианство

V. Вера и знание у александрийцев

VI. Христианство как культурная сила в IV в.

VII. Развитие личности согласно Григорию Нисскому

Примечания