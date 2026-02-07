Книга «Євангеліє на щодень 2026» — це не просто календар читань, а цілісний духовний інструмент для щоденного оновлення християнського життя. Видання покликане стати надійним дороговказом у сучасному світі, де щоденна метушня та пошук «хліба насущного» часто затьмарюють потребу у хлібі духовному. Структура кожної сторінки розроблена так, щоб перетворити коротке читання на глибоку особисту зустріч із Христом, допомагаючи вірянину не просто знати текст, а «впускати Євангеліє всередину себе».

Кожен день року в цій книжці пропонує три послідовні кроки для духовної гігієни. По-перше — це сам текст Євангелія, призначений для неспішного «смакування» кожного слова. По-друге — авторські роздуми, що спрямовують думки читача до наслідування Христа, Матері Божої та святих, готуючи сумління до покаяння. Завершується щоденна практика молитвою — простою та щирою розмовою дитини з Батьком, що дає сили нести отриману радість у світ, до щоденних обов'язків та праці.

Це видання видавництва «Свічадо» є незамінним для тих, хто через обставини не може щодня відвідувати Божественну Літургію, але прагне триматися руки Христа у будь-якій життєвій ситуації. Книга допомагає побачити світ очима Бога, зцілити духовні рани та підтримувати вогонь віри протягом усього 2026 року. Завдяки наявності як паперової, так і електронної версій, це духовне підживлення стає доступним у будь-якому місці та в будь-який час.

Євангеліє на щодень 2026 - Тексти. Роздуми. Молитви

Львів : Свічадо, 2025. – 408 с.

ISBN 978-617-8600-12-9 (паперова книжка)

ISBN 978-617-8600-60-0 (електронна книжка)

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