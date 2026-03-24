Фрэнсис Йейтс предлагает радикально новый взгляд на фигуру Бруно. Вместо привычного образа «мученика науки» и предвестника современного материализма, перед нами предстает яростный герметический философ и маг. Автор доказывает, что гелиоцентрическая система Коперника была нужна Бруно не как астрономический факт, а как магический символ возвращения к «древней истинной религии» Египта.

Книга детально прослеживает влияние корпуса текстов «Герметического корпуса» на интеллектуальную элиту Ренессанса. Йейтс демонстрирует, как герметизм подготовил почву для научной революции XVII века, сделав человека активным оператором,

Издательство Новое литературное обозрение, 2020. 520 с.

Серия «Studia гeligiosa»

ISBN 978-5-4448-1184-9

Фрэнсис Йейтс - Джордано Бруно и герметическая традиция - Содержание

Предисловие

От переводчика

Глава I. Гермес Трисмегист

Глава II. «Поймандр» и «Асклепий» в восприятии Фичино

Глава III. Гермес Трисмегист и магия

Глава IV. Естественная магия Фичино

Глава V. Пико делла Мирандола и кабалистическая магия

Глава VI. Псевдо-Дионисий и теология христианского мага

Глава VII. Корнелий Агриппа и его свод ренессансной магии

Глава VIII. Магия и наука в эпоху Ренессанса

Глава IX. Против магии

Глава X. Религиозный герметизм в XVI веке

Глава XI. Джордано Бруно: первая поездка в Париж

Глава XII. Джордано Бруно в Англии: герметическая реформа

Глава XIII. Джордано Бруно в Англии: герметическая философия

Глава XIV. Джордано Бруно и кабала

Глава XV. Джордано Бруно: героический энтузиаст и елизаветинец

Глава XVI. Джордано Бруно: второй приезд в Париж

Глава XVII. Джордано Бруно в Германии

Глава XVIII. Джордано Бруно: последнее изданное произведение

Глава XIX. Джордано Бруно: возвращение в Италию

Глава XX. Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла

Глава XXI. После того как Гермес Трисмегист был датирован

Глава XXII. Гермес Трисмегист и полемика вокруг Фладда

Список сокращений

Именной указатель