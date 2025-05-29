Йейтс - Оккультная философия в елизаветинскую эпоху

Эта книга должна начинаться с заявления о том, что, как и все мои другие книги, она является строго историческим исследованием.

Это не исследование «оккультизма» в целом, которое я, конечно, не берусь проводить. Речь идёт о том, что в эпоху Возрождения было известно как «оккультная философия». Эта философия, или мировоззрение, состояла из герметицизма, возрождённого Марсилио Фичи- но, к которому Пико делла Мирандола добавил христианизированную версию еврейской Кабалы'. Эти два направления, связанные вместе, образуют то, что я называю «оккультной философией» — именно такое название дал Генрих Корнелий Агриппа своему весьма влиятельному руководству по этому вопросу.

В современных исследованиях существует тенденция концентрироваться на герметической стороне оккультной философии, чему я, возможно, сама способствовала в других своих книгах. Однако я всегда настаивала на том, что философию или движение следует называть «герметико-кабалистическим», а не просто «герметическим», и посвятила одну из глав своей книги «Джордано Бруно и герметическая традиция» попытке объяснить, как Пико добавил еврейскую Кабалу в христианской форме к герметицизму Фичино. Кабалистическая сторона является основополагающей, поскольку на протяжении всего периода она поддерживала связь с живой традицией еврейской Кабалы и, благодаря ее христианизации, оказала мощнейшее влияние на историю религии. Если бы я попыталась сформулировать свой замысел в названии данной книги, мне пришлось бы придумать фразу вроде «Герметическая философия в елизаветинскую эпоху, в её особенной связи с Христианской Кабалой». Очевидно, что это было бы невероятно неуклюже, однако в процессе изложения аргументов станет ясно, что меня в особенности интересует именно «оккультная философия» в её христианско-кабалистическом аспекте, или как Христианская Кабала. Я надеюсь, что меня простят за то, что я взялась за столь сложную тему, для которой у меня нет достойной квалификации, поскольку я не являюсь знатоком иврита.

Современным учёным, который своей замечательной работой положил начало серьёзному изучению истории Кабалы, является Гершом Шолем, чья великая книга «Основные направления в еврейском мистицизме», впервые опубликованная на английском языке в 1941 году, открыла миру необычайное богатство и важность этой забытой области истории мысли и религии. Все современные описания Кабалы или ссылки на неё, в том числе и в настоящей книге, основаны на работе Шолема, которая является одним из выдающихся научных достижений нашей эпохи. Работа Шолема ещё только входит в общую историю. Она остаётся специализированным исследованием еврейской традиции, выполненным первоклассным гебраистом, но при этом должна стать откровением для всех историков.

Что такое Кабала? Это слово означает «традиция». Считалось, что, когда Бог дал Моисею Закон, он также дал и второе откровение о тайном смысле Закона. Считалось, что эта эзотерическая традиция устно передавалась посвящёнными из поколения в поколение. Это был мистический культ, но уходящий корнями в текст Писания, в древнееврейский язык, священный язык, на котором Бог говорил с человеком. Из кабалистических исследований древнееврейского текста развилась теософская мистика, питаемая тщательным поиском скрытых смыслов в Писании и сложными манипуляциями с древнееврейским алфавитом. Кабала была, по сути, методом религиозного созерцания, который довольно легко мог перейти в разновидность религиозной магии, хотя такое её использование было фактической деградацией её высших целей.

Йейтс, Ф. А. - Оккультная философия в елизаветинскую эпоху

Пер. с англ. В. В. Каткова, предисл. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2025. — 264 с., илл.

ISBN 978-5-943967־308־

Йейтс, Ф. А. - Оккультная философия в елизаветинскую эпоху – Содержание

Предисловие издателя

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Часть I. Оккультная философия в эпоху Возрождения и Реформации

1. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ КАБАЛА: ИСКУССТВО РАЙМОНДА ЛУЛЛИЯ

2. ОККУЛЬТНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ ИТАЛЬЯНСКОГО РЕНЕССАНСА: ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА

3. ОККУЛЬТНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ: ИОГАНН РЕЙХЛИН

4. ВЕНЕЦИАНСКИЙ МОНАХ-КАБАЛИСТ: ФРАНЧЕСКО ДЖОРДЖИ

5. ОККУЛЬТНАЯ ФИЛОСОФИЯ И МАГИЯ: ГЕНРИХ КОРНЕЛИЙ АГРИППА

СОЧИНЕНИЯ АГРИППЫ (1): DE VANITATE SCIENTIARUM

СОЧИНЕНИЯ АГРИППЫ (2): DE OCCULTA PHILOSOPHIA

6. ОККУЛЬТНАЯ ФИЛОСОФИЯ И МЕЛАНХОЛИЯ: ДЮРЕР И АГРИППА

7. РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ: ОДЕРЖИМОСТЬ ВЕДЬМАМИ

Часть II. Оккультная философия в елизаветинскую эпоху

ВВЕДЕНИЕ

8. ДЖОН ДИ: О ХРИСТИАНСКИЙ КАБАЛИСТ

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ДИ (1558-1583): ЛИДЕР ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО РЕНЕССАНСА

ВТОРОЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИ (1583-1589): КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ МИССИЯ

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ ДИ (1589-1608): ПОЗОР И ПРОВАЛ

9. НЕОПЛАТОНИЗМ СПЕНСЕРА И ОККУЛЬТНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ДЖОН ДИ И КОРОЛЕВА ФЕЙ

10. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ АНГЛИЯ И ЕВРЕИ

11. РЕАКЦИЯ: КРИСТОФЕР МАРЛОУ О КОЛДУНАХ, ИМПЕРИАЛИСТАХ И ЕВРЕЯХ

12. ШЕКСПИР И ХРИСТИАНСКАЯ КАБАЛА: ФРАНЧЕСКО ДЖОРДЖИ И ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ

13. АГРИППА И ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ МЕЛАНХОЛИЯ: ТЕНЬ НОЧИ ДЖОРДЖА ЧЕПМЕНА

14. ШЕКСПИРОВСКИЕ ФЕИ, ВЕДЬМЫ, МЕЛАНХОЛИЯ: КОРОЛЬ ЛИР И ДЕМОНЫ

15. ПРОСПЕРО. ШЕКСПИРОВСКИЙ МАГ

Часть III. Оккультная философия, розенкрейцерство и пуританизм. Возвращение евреев в Англию

ВВЕДЕНИЕ

16. ХРИСТИАНСКАЯ КАБАЛА И РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВО

17. ОККУЛЬТНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПУРИТАНИЗМ: ДЖОН МИЛЬТОН

18. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВРЕЕВ В АНГЛИЮ

ЭПИЛОГ

ИНДЕКС