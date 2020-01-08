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Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA
"Кто является гером?" - это вопрос, который должен живо интересовать каждого еврея, не евреев, собирающихся принять еврейство, а также обращенных в еврейство, которые уже получили удостоверения о гиюре. Этот вопрос является сущностью болезненной темы и горячих споров, из-за его непонимания совершаются преступления одновременно против евреев и не евреев.
Когда лжегеры обманным путем присоединяются к еврейскому народу, это подрывает его единство и чистоту . Когда неевреи - часто вполне невинно и ненамеренно - проходят неправильный гиюр, они вступают на скользкую почву и ставят под угрозу свое будущее счастье и стабильность жизни. Они считают себя теперь полноправными евреями, но обнаруживают себя и свои семьи вверенными в океан неразберихи, и жестокая реальность открывается перед ними, свидетельствуя, что они были соучастниками преступления.

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

Смысл и Законы
Published 1994 58 ст

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

  • 1 Кто такой гер?
  • 2 Взгляд ТОРЫ НА ПРИНЯТИЕ ЕВРЕЙСТВА
  • 3 СУЩНОСТЬ ГИЮРА
  • 4 ИЗБРАННОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
  • 5 ГЕРЫ и ГИЮРЫ
  • 6 ПРЕДПОСЫЛКИ ГИЮРА
  • 7 ПРОЦЕСС ПРОШЕНИЯ О ГИЮРЕ
  • 8 ПОДХОДЯЩИЕ И НЕПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДЛТЫ
  • 9 ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ГИЮР НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  • 10 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ЕВРЕЙСТВА
  • 11 ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ
  • 12 В ПРОМЕЖУТКЕ
  • 13 3аново рожденный
  • 14 ЛЮБОВЬ к ГЕРУ
  • 15 СМЕШАННЫЕ БРАКИ: 70% НЕУДАЧ И НА 100% НЕПРАВИЛЬНО

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

Однако каждый год в мире осуществляются тысячи недействительных гиюров, и это означает, что многие люди попадают в тяжелую ситуацию, которая может закончиться только болью и разбитым сердцем. Благодаря недавнему духовному пробуждению всерьез начинают искать истину и некоторые из обращенных в еврейство, которые прежде прошли неправильный гиюр. Когда они узнают, что были обмануты, они обычно проклинают тех, кто указал им неверное направление.
Иногда дети таких геров идут учиться в традиционные ешивы, не зная, что, согласно 'галахе, они не евреи. Многие из них потом страдают от горького пробуждения, когда выясняется их истинный статус.
Views 1 200
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2020
Author brat Vital
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