"Кто является гером?" - это вопрос, который должен живо интересовать каждого еврея, не евреев, собирающихся принять еврейство, а также обращенных в еврейство, которые уже получили удостоверения о гиюре. Этот вопрос является сущностью болезненной темы и горячих споров, из-за его непонимания совершаются преступления одновременно против евреев и не евреев.

Когда лжегеры обманным путем присоединяются к еврейскому народу, это подрывает его единство и чистоту . Когда неевреи - часто вполне невинно и ненамеренно - проходят неправильный гиюр, они вступают на скользкую почву и ставят под угрозу свое будущее счастье и стабильность жизни. Они считают себя теперь полноправными евреями, но обнаруживают себя и свои семьи вверенными в океан неразберихи, и жестокая реальность открывается перед ними, свидетельствуя, что они были соучастниками преступления.

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

Смысл и Законы

Published 1994 58 ст

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

1 Кто такой гер?

2 Взгляд ТОРЫ НА ПРИНЯТИЕ ЕВРЕЙСТВА

3 СУЩНОСТЬ ГИЮРА

4 ИЗБРАННОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

5 ГЕРЫ и ГИЮРЫ

6 ПРЕДПОСЫЛКИ ГИЮРА

7 ПРОЦЕСС ПРОШЕНИЯ О ГИЮРЕ

8 ПОДХОДЯЩИЕ И НЕПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДЛТЫ

9 ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ГИЮР НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

10 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ЕВРЕЙСТВА

11 ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ

12 В ПРОМЕЖУТКЕ

13 3аново рожденный

14 ЛЮБОВЬ к ГЕРУ

15 СМЕШАННЫЕ БРАКИ: 70% НЕУДАЧ И НА 100% НЕПРАВИЛЬНО

Йоэль Шварц - Гиюр - Принятие еврейства

Однако каждый год в мире осуществляются тысячи недействительных гиюров, и это означает, что многие люди попадают в тяжелую ситуацию, которая может закончиться только болью и разбитым сердцем. Благодаря недавнему духовному пробуждению всерьез начинают искать истину и некоторые из обращенных в еврейство, которые прежде прошли неправильный гиюр. Когда они узнают, что были обмануты, они обычно проклинают тех, кто указал им неверное направление.

Иногда дети таких геров идут учиться в традиционные ешивы, не зная, что, согласно 'галахе, они не евреи. Многие из них потом страдают от горького пробуждения, когда выясняется их истинный статус.