Рабби Шимон бар Йохай был великим праведником и уважаемым мудрецом Торы, одним из глав своего поколения. Поколения, жизнь которого была нелегкой: это было время после разрушения второго Храма, когда римская власть тяжелой рукой правила Землей Израиля. Рабби Йохай был в дружеских отношениях с властями, и не раз ему удавалось отменять тяжкие приговоры, которые выносили римляне, или спасать евреев, которых преследовали римские солдаты.
В этой книге собраны истории жизни великого мудреца периода таннаев и его учеников.
Перевод: Л. Г. Шухман
Издательство «Яхад», Иерусалим-Израиль, 2023 - 5783 - 182 с.
Рабби Шимон бар Йохай - Звезда в ночи - Б-жественное на земле - История жизни великого мудреца периода таннаев рабби Шимона бар Йохая и его учеников - Содержание
Глава 1. Блюдце слез
Глава 2. Учителя рабби Шимона
- Рабби Шимон в Явне
- Рабби Эльазар бен Йеуда
- Достаточно того, что я и Творец тебя знаем
- Учеба Торы в тюрьме
- Прославить имя Всевышнего: рабби Йеуда бен Бава
Глава 3. Изгнание рабби Шимона
- Голубь-посланник
Глава 4. Выход из пещеры
Глава 5. Тесть рабби Шимона
- Очищение Тверии
Глава 6. Мудрость рабби Шимона
- Благословение мудрецов
- Золотые монеты в долине
- Разговор с философом
Глава 7. Привыкший к чудесам
- Спасение Лода
- "Выполняет желания трепещущих перед Ним"
- Цдака ради Небес
- Нарушающего закон мудрецов укусит змея
- Отменил постановления римлян
- Помогающий бездетным
- Знающий скрытое
- Заповедь - свеча, а Тора - свет
Глава 8. Рабби Шимон, его друзья и мудрецы его поколения
- Удостоился сам и удостоил многих
- Рабби Хия
- Рабби Ицхак
- "Милосерден ко всем своим творениям"
- Рабби Йеса
- Рабби Круспедай
- Сияние тайн Торы светит всему Израилю
- Янука
- Рабби Цадок Зута
- Ученые торговцы
- Рабби Хагай
Глава 9. Рабби Пинхас бен Яир
- Рабби Пинхас и река Гинай
- Верный хранитель
- Чудеса с мышами
- Спасение невесты
- Осел раби Пинхаса бен Яир
- Змея и осел
- Оазис раби Пинхаса
- Могила раби Пинхаса
- Рабби Пинхас раскрывается мудрецам
- Оказывающий добро
Глава 10. Открытия с Небес
- Я пришел в свой сад, сестра моя, невеста
- Разрушенное здание
- Визит в будущий мир
- Отними у меня (болезни), будь моим поручителем
Глава 11. Идра Раба
Глава 12. Рабби Шимон покидает этот мир
Глава 13. Рабби Шимон раскрывается своим ученикам
- Сон рабби Йеуды
- Восемьдесят дней поста
- Три горсти
Глава 14. Книга "Зоар"
- Раскрытие книги "Зоар"
- Счастливы те, кто учат тебя
Глава 15. Пещера Рашби на горе Мирон
- Землетрясение в Цфате
- Молитва раби из Лелова
- Спасение деревенских евреев
Глава 16. Великие мудрецы Израиля поднимаются на Мирон
- Цитата из Идра Зута
- Раби Овадья из Бартенуры
- Раби Моше Кордоверо
- Раби Йосеф Каро
- Святой Аризаль
- Раби Эльазар Азкари
- Святой а-ШЛА
- Святой Орах Хаим
Глава 17. Празднование Лаг ба-Омера
Глава 18. Чудеса в Лаг Ба-Омер
- Праздник не будет отменен!
- Трагедия на Мироне
- Оживление мертвых
- Дающий зрение слепым
- Бокал спасения
