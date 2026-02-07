Рабби Шимон бар Йохай - Звезда в ночи - Б-жественное на земле
Рабби Шимон бар Йохай был великим праведником и уважаемым мудрецом Торы, одним из глав своего поколения. Поколения, жизнь которого была нелегкой: это было время после разрушения второго Храма, когда римская власть тяжелой рукой правила Землей Израиля. Рабби Йохай был в дружеских отношениях с властями, и не раз ему удавалось отменять тяжкие приговоры, которые выносили римляне, или спасать евреев, которых преследовали римские солдаты.
В этой книге собраны истории жизни великого мудреца периода таннаев и его учеников.

Рабби Шимон бар Йохай - Звезда в ночи - Б-жественное на земле - История жизни великого мудреца периода таннаев рабби Шимона бар Йохая и его учеников

Перевод: Л. Г. Шухман
Издательство «Яхад», Иерусалим-Израиль, 2023 - 5783 - 182 с.

Рабби Шимон бар Йохай - Звезда в ночи - Б-жественное на земле - История жизни великого мудреца периода таннаев рабби Шимона бар Йохая и его учеников - Содержание

Глава 1. Блюдце слез
Глава 2. Учителя рабби Шимона
  • Рабби Шимон в Явне
  • Рабби Эльазар бен Йеуда
  • Достаточно того, что я и Творец тебя знаем
  • Учеба Торы в тюрьме
  • Прославить имя Всевышнего: рабби Йеуда бен Бава
Глава 3. Изгнание рабби Шимона
  • Голубь-посланник
Глава 4. Выход из пещеры
Глава 5. Тесть рабби Шимона
  • Очищение Тверии
Глава 6. Мудрость рабби Шимона
  • Благословение мудрецов
  • Золотые монеты в долине
  • Разговор с философом
Глава 7. Привыкший к чудесам
  • Спасение Лода
  • "Выполняет желания трепещущих перед Ним"
  • Цдака ради Небес
  • Нарушающего закон мудрецов укусит змея
  • Отменил постановления римлян
  • Помогающий бездетным
  • Знающий скрытое
  • Заповедь - свеча, а Тора - свет
Глава 8. Рабби Шимон, его друзья и мудрецы его поколения
  • Удостоился сам и удостоил многих
  • Рабби Хия
  • Рабби Ицхак
  • "Милосерден ко всем своим творениям"
  • Рабби Йеса
  • Рабби Круспедай
  • Сияние тайн Торы светит всему Израилю
  • Янука
  • Рабби Цадок Зута
  • Ученые торговцы
  • Рабби Хагай
Глава 9. Рабби Пинхас бен Яир
  • Рабби Пинхас и река Гинай
  • Верный хранитель
  • Чудеса с мышами
  • Спасение невесты
  • Осел раби Пинхаса бен Яир
  • Змея и осел
  • Оазис раби Пинхаса
  • Могила раби Пинхаса
  • Рабби Пинхас раскрывается мудрецам
  • Оказывающий добро
Глава 10. Открытия с Небес
  • Я пришел в свой сад, сестра моя, невеста
  • Разрушенное здание
  • Визит в будущий мир
  • Отними у меня (болезни), будь моим поручителем
Глава 11. Идра Раба
Глава 12. Рабби Шимон покидает этот мир
Глава 13. Рабби Шимон раскрывается своим ученикам
  • Сон рабби Йеуды
  • Восемьдесят дней поста
  • Три горсти
Глава 14. Книга "Зоар"
  • Раскрытие книги "Зоар"
  • Счастливы те, кто учат тебя
Глава 15. Пещера Рашби на горе Мирон
  • Землетрясение в Цфате
  • Молитва раби из Лелова
  • Спасение деревенских евреев
Глава 16. Великие мудрецы Израиля поднимаются на Мирон
  • Цитата из Идра Зута
  • Раби Овадья из Бартенуры
  • Раби Моше Кордоверо
  • Раби Йосеф Каро
  • Святой Аризаль
  • Раби Эльазар Азкари
  • Святой а-ШЛА
  • Святой Орах Хаим
Глава 17. Празднование Лаг ба-Омера
Глава 18. Чудеса в Лаг Ба-Омер
  • Праздник не будет отменен!
  • Трагедия на Мироне
  • Оживление мертвых
  • Дающий зрение слепым
  • Бокал спасения
Added 07.02.2026
