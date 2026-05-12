Йоль. Ніч богів і людей (антологія)
Тепер слід сказати, з яких причин язичники святкували свій Йоль, бо це дуже відрізняється від того, як чинять християни. Христия ни відзначають Йоль на честь пришестя нашого Господа Ісуса Христа, а язичники влаштовували зібрання на пошану й возвеличення зло го Одіна. Але Одін має багато імен: його називають Відрір, Гарр, Тріді і Йольнір. Його кличуть Відрір тому, що він вважався володарем вітрів; Гарр — тому що казали, нібито кожен від нього сивіє (старіє); Йольнір — бо пов'язували це з Йолем; Тріді — бо чули, що «той є один і три», і той, хто є найкращим, є один і троє. І вони мали чутку про Трійцю, але обернули це на хибу.
«Оповідь про Гальвдана Чорного» (Hér hefr upp pâti Hâlfdànar svarta) датується другою половиною XIV сторіччя і входить у колекцію «Саги про древніх людей» (Fornmanna Sôgur), 12־томну збірку історичних саг про королів Норвегії та Данії. А сам Гальвдан Чорний жив у IX сторіччі та панував над Вестфольдом, який зараз належить до теренів сучасної Норвегії. Окрім гучних учт (з яких раптово щезала їжа прямо з-під носа гостей); Чорний залишився в історії тим, хто був батьком Гаральда Гарне Волосся, першого короля об’єднаної Норвегії.
Отже, маємо письмове свідоцтво про те, що Ноль святкували в часи язичників, і що традиція пишного стола на честь народження Христа походить саме від бенкетів на честь Одіна. Якщо ви маєте часу, поговорімо про бога нашого Вальфадра.
Київ: Пломінь, 2025. — 176 с.
ISBN 978-617-8104-16-0
Йоль. Ніч богів і людей (антологія) - Зміст
Передмова
Передмова редактора
Віталій Кривоніс. Йоль: до питання про сутність і витоки свята
САКРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ СВЯТА
Ніл Ефферсон. Одін Йольнір та інші вірування навколо
Семен Бондар. Мітра-Варуна Зимової Ночі: wut, jagd і myth of eternal return
Віталій Щепансъкий. Йоль як досвід безкінечної спіралі буття
ЯК І НАВІЩО СВЯТКУВАТИ ЙОЛЬ?
Ніл Ефферсон. Час і календар Йоля, «зимових ночей» та Дісаблоту
Ніл Ефферсон. Ритуали й жертви Йоля
Віталій Кривоніс. Дурня з-під коня: ритуальне пожирання конини
Ніл Ефферсон. За рік та мир! Святість свята, ігор та історії
Аліна Сіґрід. Звичаї Йоля
Віталій Щепансъкий і Семен Бондар. Плетиво світла: Julkrona і Julspindel у часі Йоля
Володимир Гарькавенко. Хвойні традиції, або як святий Боніфацій рубав ліс
ЙОЛЬ ЯК АРТЕФАКТ В ІСТОРИЧНІЙ (САГОВІЙ) ТРАДИЦІЇ
Володимир Гарькавенко і Віталій Кривоніс. Про те, як Гакон хотів зробити Йоль Різдвом, але не мав успіху
Володимир Гарькавенко. Здобути удачу: історія вічного конунґа Олава Святого
Володимир Гарькавенко. Йольська обітниця та подорож Ейріка
