Тепер слід сказати, з яких причин язичники святкували свій Йоль, бо це дуже відрізняється від того, як чинять християни. Христия­ ни відзначають Йоль на честь пришестя нашого Господа Ісуса Хрис­та, а язичники влаштовували зібрання на пошану й возвеличення зло­ го Одіна. Але Одін має багато імен: його називають Відрір, Гарр, Тріді і Йольнір. Його кличуть Відрір тому, що він вважався володарем вітрів; Гарр — тому що казали, нібито кожен від нього сивіє (ста­ріє); Йольнір — бо пов'язували це з Йолем; Тріді — бо чули, що «той є один і три», і той, хто є найкращим, є один і троє. І вони мали чут­ку про Трійцю, але обернули це на хибу.

«Оповідь про Гальвдана Чорного» (Hér hefr upp pâti Hâlfdànar svarta) датується другою половиною XIV сторіччя і входить у колек­цію «Саги про древніх людей» (Fornmanna Sôgur), 12־томну збірку історичних саг про королів Норвегії та Данії. А сам Гальвдан Чор­ний жив у IX сторіччі та панував над Вестфольдом, який зараз нале­жить до теренів сучасної Норвегії. Окрім гучних учт (з яких рапто­во щезала їжа прямо з-під носа гостей); Чорний залишився в історії тим, хто був батьком Гаральда Гарне Волосся, першого короля об’єднаної Норвегії.

Отже, маємо письмове свідоцтво про те, що Ноль святкували в часи язичників, і що традиція пишного стола на честь народження Христа походить саме від бенкетів на честь Одіна. Якщо ви маєте ча­су, поговорімо про бога нашого Вальфадра.

Йоль. Ніч богів і людей (антологія)

Київ: Пломінь, 2025. — 176 с.

ISBN 978-617-8104-16-0

Йоль. Ніч богів і людей (антологія) - Зміст

Передмова

Передмова редактора

Віталій Кривоніс. Йоль: до питання про сутність і витоки свята

САКРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ СВЯТА

Ніл Ефферсон. Одін Йольнір та інші вірування навколо

Семен Бондар. Мітра-Варуна Зимової Ночі: wut, jagd і myth of eternal return

Віталій Щепансъкий. Йоль як досвід безкінечної спіралі буття

ЯК І НАВІЩО СВЯТКУВАТИ ЙОЛЬ?

Ніл Ефферсон. Час і календар Йоля, «зимових ночей» та Дісаблоту

Ніл Ефферсон. Ритуали й жертви Йоля

Віталій Кривоніс. Дурня з-під коня: ритуальне пожирання конини

Ніл Ефферсон. За рік та мир! Святість свята, ігор та історії

Аліна Сіґрід. Звичаї Йоля

Віталій Щепансъкий і Семен Бондар. Плетиво світла: Julkrona і Julspindel у часі Йоля

Володимир Гарькавенко. Хвойні традиції, або як святий Боніфацій рубав ліс

ЙОЛЬ ЯК АРТЕФАКТ В ІСТОРИЧНІЙ (САГОВІЙ) ТРАДИЦІЇ