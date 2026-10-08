Йон - За секунду до
Оказывается, это не просто красивая метафора. Сама нейробиология — и эксперименты, проводимые в моей лаборатории, и труды множества других ученых — показывает, что внутри нашего мозга тоже проходит что-то вроде научной деятельности. Мы, ученые, измеряем окружающий мир и придумываем теории, объясняющие результаты измерений. Точно так же и ваш мозг собирает образцы из окружающего мира и придумывает теории, чтобы объяснить, что означают результаты измерений. Потом эти теории ложатся в основу парадигмы вашего мозга — фильтра, сквозь который вы понимаете все остальное.
Если само мышление подобно научной деятельности, становится понятнее, почему наш разум обладает такими же добродетелями и пороками, как и ученые. Его потрясающие достижения тоже становятся чуть лучше объяснимыми. Способность мозга замечать закономерности и системы в море данных, среди которых плавает, помогает нам создавать подробные и насыщенные модели, объясняющие, как функционируем мы и мир вокруг. С их помощью орган, спрятанный в нашем черепе, контактирует с внешней реальностью.
Йон Дэниел – За секунду до – Как мозг конструирует будущее, которое становится настоящим
Перевод с английского Алексея Захарова. — Москва: МИФ, 2026. — 320 с. — Серия «Идея, которая меняет жизнь».
ISBN 978-5-00250-667-5
Йон Дэниел – За секунду до – Содержание
Предисловие
Часть I. Материальный мир
Глава 1. Измерение реальности
Слышать богов и видеть дьяволов
Мозг в банке?
Тень на органах чувств
Смотрите как ученый
Бессознательные выводы
Байесовский мозг
Камера, редактирующая свои снимки
Знание — сила, Франция — бекон
«Где ты был год назад?»
«Извините, послышалось»
Психика, психозы и экстрасенсы
Жизнь — просто сон?
Глава 2. Причина и следствие
Чужие руки и прогулки по воде
Иллюзия контроля
Почему экономика не похожа на бейсбол
Движение чужой рукой
Как научиться быть агентом
Я лишь следую приказам
Спокойствие, мужество и мудрость
Интерлюдия I. Nullius in verba
Часть II. Мир разумов
Глава 3. Чужие умы
Жизнь на других планетах
В твоих движеньях что-то есть
Слепота к другим умам
Галлюцинации чужого разума
Танго — парный танец
Как научиться читать мысли
Люди, похожие на нас
Затерянные в космосе умов
Априорность и предубеждение
Как избавиться от своей программы
Глава 4. Как познать свой ум
Упущенная Нобелевская премия
Зачем нужны психологи?
Актер и критик
Шум в голове
Филосопауза
Фильтры для саморефлексии
Ошибочно поставленный ошибочный диагноз
Эхо-камера
Общественная жизнь уверенности
Интерлюдия II. Вавилонская библиотека
Часть III. Мир идей
Глава 5. Жажда чудесного
Контрабандный Платон в Праге
Чего хочет мозг
Ожидания и реальность
Вы никогда не будете довольны
Философ и филистер
Рождественская притча о чемодане
Глава 6. Оригинальность
Дух в машине?
Ноам Хомский и Ним Чимпский
Копировать, чтобы создать новое
Испорченный телефон — от иероглифа до кошки
Как быть рыбьей чешуйкой
Глава 7. Сдвиги парадигмы
Странные мысли в нормальных головах
Как научиться мыслить о немыслимом
Как выиграть в прятки
Волатильный мир рождает волатильные умы
Тревога и нестабильность
В ожидании зефирок
Синяя и красная таблетки
Очистить «двери восприятия»?
Заключение
Благодарности
Примечания
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