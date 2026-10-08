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Йон - За секунду до

Йон - За секунду до
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Psychology Psychotherapy
Series Идея, которая меняет жизнь (1 book)

Оказывается, это не просто красивая метафора. Сама нейробиология — и эксперименты, проводимые в моей лаборатории, и труды множества других ученых — показывает, что внутри нашего мозга тоже проходит что-то вроде научной деятельности. Мы, ученые, измеряем окружающий мир и придумываем теории, объясняющие результаты измерений. Точно так же и ваш мозг собирает образцы из окружающего мира и придумывает теории, чтобы объяснить, что означают результаты измерений. Потом эти теории ложатся в основу парадигмы вашего мозга — фильтра, сквозь который вы понимаете все остальное.

Если само мышление подобно научной деятельности, становится понятнее, почему наш разум обладает такими же добродетелями и пороками, как и ученые. Его потрясающие достижения тоже становятся чуть лучше объяснимыми. Способность мозга замечать закономерности и системы в море данных, среди которых плавает, помогает нам создавать подробные и насыщенные модели, объясняющие, как функционируем мы и мир вокруг. С их помощью орган, спрятанный в нашем черепе, контактирует с внешней реальностью.

Йон Дэниел – За секунду до – Как мозг конструирует будущее, которое становится настоящим

Перевод с английского Алексея Захарова. — Москва: МИФ, 2026. — 320 с. — Серия «Идея, которая меняет жизнь».
ISBN 978-5-00250-667-5

Йон Дэниел – За секунду до – Содержание

  • Предисловие

  • Часть I. Материальный мир

    • Глава 1. Измерение реальности

      • Слышать богов и видеть дьяволов

      • Мозг в банке?

      • Тень на органах чувств

      • Смотрите как ученый

      • Бессознательные выводы

      • Байесовский мозг

      • Камера, редактирующая свои снимки

      • Знание — сила, Франция — бекон

      • «Где ты был год назад?»

      • «Извините, послышалось»

      • Психика, психозы и экстрасенсы

      • Жизнь — просто сон?

    • Глава 2. Причина и следствие

      • Чужие руки и прогулки по воде

      • Иллюзия контроля

      • Почему экономика не похожа на бейсбол

      • Движение чужой рукой

      • Как научиться быть агентом

      • Я лишь следую приказам

      • Спокойствие, мужество и мудрость

    • Интерлюдия I. Nullius in verba

  • Часть II. Мир разумов

    • Глава 3. Чужие умы

      • Жизнь на других планетах

      • В твоих движеньях что-то есть

      • Слепота к другим умам

      • Галлюцинации чужого разума

      • Танго — парный танец

      • Как научиться читать мысли

      • Люди, похожие на нас

      • Затерянные в космосе умов

      • Априорность и предубеждение

      • Как избавиться от своей программы

    • Глава 4. Как познать свой ум

      • Упущенная Нобелевская премия

      • Зачем нужны психологи?

      • Актер и критик

      • Шум в голове

      • Филосопауза

      • Фильтры для саморефлексии

      • Ошибочно поставленный ошибочный диагноз

      • Эхо-камера

      • Общественная жизнь уверенности

    • Интерлюдия II. Вавилонская библиотека

  • Часть III. Мир идей

    • Глава 5. Жажда чудесного

      • Контрабандный Платон в Праге

      • Чего хочет мозг

      • Ожидания и реальность

      • Вы никогда не будете довольны

      • Философ и филистер

      • Рождественская притча о чемодане

    • Глава 6. Оригинальность

      • Дух в машине?

      • Ноам Хомский и Ним Чимпский

      • Копировать, чтобы создать новое

      • Испорченный телефон — от иероглифа до кошки

      • Как быть рыбьей чешуйкой

    • Глава 7. Сдвиги парадигмы

      • Странные мысли в нормальных головах

      • Как научиться мыслить о немыслимом

      • Как выиграть в прятки

      • Волатильный мир рождает волатильные умы

      • Тревога и нестабильность

      • В ожидании зефирок

      • Синяя и красная таблетки

      • Очистить «двери восприятия»?

  • Заключение

  • Благодарности

  • Примечания

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 2 hours ago
Интересная книга, но тут отсутствуют Примечания

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