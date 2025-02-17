Задра - Когда мозг спит - Сновидения с точки зрения науки

В большинстве словарей понятию, которому посвящена данная книга, дается следующее определение: «Сновидения (существительное во множественном числе) — это последовательность мыслей, образов или эмоций, возникающих во время сна». И хотя данная формулировка может послужить хорошей отправной точкой для поиска ответов на вопросы о том, что такое сновидения и как нам стоит их воспринимать, она скорее порождает новые вопросы, чем дает ответы. Например, откуда в снах берутся мысли, образы и эмоции? Как они связаны с теми, которые свой ственны нам в состоянии бодрствования? И почему мы вообще видим сны?

В этой книге мы будем рассматривать именно такие вопросы, хотя они, без сомнения, не новы. Вопросы о происхождении и значении снов стары как мир. Начиная с эпоса о Гильгамеше, созданного около  лет назад (старейшего предания, дошедшего до нас в письменном виде), и заканчивая трактатами древнегреческих философов и работами, ознаменовавшими рождение современной медицины, сны всегда занимали особое место в человеческой истории, пусть их значение и понимали неверно. Сны играют важную роль во многих древних текстах, таких как Ветхий Завет, Талмуд, Упанишады (индийские религиозно-философские трактаты, написанные между  и  г. до н. э.), «Тибетская книга мертвых» (также известная как «Бардо Тхёдол»), «Одиссея» и «Илиада» Гомера; им посвящены сочинение Гиппократа «О сновидениях» и по крайней мере три работы Аристотеля — «О сновидениях», «О сне и бодрствовании», «О толковании сновидений». Как и во многих других классических текстах, в этих знаменательных трудах много рассказывается о снах и в большинстве случаев предлагаются четкие, хотя часто противоречивые, ответы на важные вопросы. Являются ли сны знамениями? Могут ли они быть посланиями богов? Возможно ли, что они представляют истинную или высшую реальность? И как нам понять их значение? Ответы на эти вопросы, которые задавали наши предки, не просто отразились на представлениях людей о снах, они в значительной степени повлияли на наше понимание природы человека и его роли в огромной непознанной Вселенной.

А потому неудивительно, что в многочисленных научных обзорах литературы о сновидениях , от текстов времен ранних цивилизаций до исследований XX в., отмечается ключевая роль сновидений в формировании всех мировых религий, в понимании космоса и природы смерти, а также того, каким образом светский мир пересекается с духовным и божественным. Сновидения в буквальном смысле сформировали наши представления о мире и о нашем месте в нем.

Задра А. - Когда мозг спит - Сновидения с точки зрения науки

Пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 374 с.

ISBN 978-5-00139-492-1

Задра А. - Когда мозг спит – Содержание

Предисловие

Глава 1 Размышления о снах

Глава 2 Ранние представления о сновидениях

Глава 3 Фрейд раскрыл тайну сновидений (по крайней мере, он так считал)

Глава 4 Рождение новой науки о сновидениях

Глава 5 Сон — это лишь лекарство от сонливости

Глава 6 Видят ли сны собаки?

Глава 7 Почему нам снятся сны

Глава 8 NEXTUP

Глава 9 Удивительное содержание сновидений

Глава 10 Что мы видим во сне и почему

Глава 11 Сновидения и творчество

Глава 12 Работа со сновидениями

Глава 13 Что пугает нас по ночам

Глава 14 Бодрствующий разум, спящий мозг

Глава 15 Телепатические и провидческие сны (или, возможно, вам уже снилась эта глава

Эпилог Что мы знаем и чего не знаем

Приложение. NEXTUP: модель, объясняющая, как и почему нам снятся сны

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Благодарности

Примечания

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