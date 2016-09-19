Вопрос о природе и характерных особенностях сознания стал важным в настоящее время. Проблему, сознания пытаются решить различными способами, но в важных аспектах этой проблемы большого успеха нет. Самый очевидный способ прояснить природу сознания - исследовать мозг, который представляется источником сознания. Однако сейчас, когда инструменты для исследования мозга стали очень эффективными, становится все яснее, что это направление исследований не сможет раскрыть действительную природу сознания.

Неожиданно для многих была предпринята попытка решить проблему сознания со стороны квантовой механики, и это было связано с концептуальными проблемами самой квантовой механики. В ходе исследования выяснилось, что это направление совсем не ново. Такие попытки предпринимались еще в первой четверти XX века отцами-основателями квантовой механики — Нильсом Бором, Вернером Гейзенбергом, Эрвином Шредингером, Вольфгангом Паули и другими. Однако в распоряжении этих гениальных мыслителей не было адекватных инструментов.

Такие инструменты появились позже в работах Альберта Эйнштейна (парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена), Джона Белла (теорема Белла) и особенно Хью Эверетта (эвереттовская, или «многомировая» интерпретация квантовой механики).

Предложение Эверетта особенно важно, потому что предоставляет адекватный язык для таинственного понятия квантовой реальности, контринтуитивного и все же, как оказалось, имеющего место в нашем мире. После Эверетта можно сказать, что действительная (квантовая) реальность может быть выражена в терминах многих сосуществующих (параллельных) классических миров. Это чрезвычайно простое (хотя и нелегко воспринимаемое из-за классического предубеждения) представление квантовой реальности позволяет включить его в рассмотрение естественным образом.

Большинство попыток дать квантовое объяснение сознания сводятся к поиску материальных структур в мозгу, которые могли бы работать в квантово-когерентном режиме. Это трудно (а вероятно и невозможно) сделать, потому что квантовая когерентность быстро разрушается за счет неизбежной декогеренции.

Подход, предложенный автором и обоснованный в настоящей книге, радикально иной. Не делается заранее никаких определенных предположений о природе сознания, в частности, не предполагается, что сознание продуцируется мозгом. Вместо этого мы начинаем с анализа логической структуры квантовой механики и используем то, что понятие «сознание наблюдателя» обязательно возникает в квантовой механике (при анализе понятия квантовой реальности) и адекватно сформулировано в эвереттовской «многомировой» интерпретации. Затем, на основе найденной логической структуры, мы делаем дополнительное предположение, которое позволяет сформулировать феномен сознания в терминах, типичных для квантовой механики, и одновременно упрощает логическую структуру самой квантовой механики.

Только после этого может быть поставлен и решен вопрос о природе сознания. Оказывается, что мозг не создает сознание, а скорее сам является инструментом сознания. Важные процессы (прежде всего сверхинтуиция), которые начинаются и заканчиваются в сознании, выполняются, однако, в состоянии бессознательного (не-сознания). Квантовая когерентность в этих процессах сохраняется, так как они происходят с особой квантовой системой, которая представляет собой весь мир. Декогеренции в этом случае не происходит, потому что у квантового мира как целого нет никакого окружения, которое могло бы вызвать декогеренцию.

Следовательно, начинать с функций, а не с их материальных носителей оказывается единственным эффективным подходом. Один из удивительных выводов состоит в том, что некоторые функции вообще не имеют никаких конкретных материальных носителей или, по-другому, их носителем является весь мир в целом. Это фактически приводит к объединению сферы материального с духовной сферой.

Идея, что этот подход может быть плодотворным, появилась во время подготовки обзора для известного семинара Гинзбурга в Москве. Целью обзора были новые применения квантовой механики, названные квантовой информатикой. Однако это направление тесно связано с основами квантовой механики. В процессе работы над докладом для меня неожиданно стало ясно, что основные особенности сознания, включая его мистические способности, можно объяснить, если к обычной квантовой механике добавить простую логическую конструкцию. Особенно захватывающим было то, что это дополнительное предположение фактически упрощало логическую структуру квантовой механики.

Это было удивительно и привело к дальнейшим исследованиям, которые показали глубокую взаимосвязь между концепциями квантовой механики и феноменами, характерными для жизни. Оказалось, что мистическое свойство жизни объясняет контринтуитивные особенности квантовой механики, и наоборот. Самая глубокая теория неодушевленной материи, выраженная в форме квантовой механики, предоставляет именно те понятия и возможности, которые необходимы для понимания таинственных феноменов сознания и жизни.

Менский Михаил Борисович - Сознание и квантовая механика - Жизнь в параллельных мирах Чудеса сознания — из квантовой реальности Авторизованный пер. с англ. Ваксмана В.М. Фрязино: Век 2. 2011. - 320 с, илл. ISBN 978-5-85099-187-6 Менский Михаил Борисович - Сознание и квантовая механика - Жизнь в параллельных мирах - Содержание Предисловие к русскому изданию Предисловие Благодарности 1. Введение. От квантовой механики к тайне сознания ЧУДЕСА, ПОРОЖДАЕМЫЕ СОЗНАНИЕМ (духовный опыт) 2. Чудеса и мистика в духовном опыте человечества ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ И СОЗНАНИЕ 3. Квантовая реальность как параллельные классические миры (для физиков) 4. Сознание в параллельных мирах 5.Сознание и жизнь в параллельных мирах (детали для физиков) 6.«Три великие проблемы физики» по терминологии В. Л. Гинзбурга ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ И СФЕРА ЖИЗНИ 8. Жизнь в терминах альтернативных сценариев (цепочек альтернатив) РАЗМЫШЛЕНИЯ, ИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ 9. Как избежать глобального кризиса и жизнь после смерти 9.1. Глобальный кризис и как его избежать (ад и рай) 9.1.1. Глобальный кризис: технический аспект 9.1.2. Искаженное сознание как источник кризиса 9.1.3. Изменение сознания для предотвращения катастрофы 9.1.4. Разрешение кризиса: рай и ад на земле 9.1.5. Сфера жизни: уточнение концепции 9.1.6. Грехопадение и древо познания 9.2. Душа и жизнь после смерти тела 9.2.1. Душа до и после смерти тела 9.2.1.1. Душа после смерти: оценка жизни 9.2.2. Оценки критериев жизни и суждение о прожитой жизни 9.2.3. Оценки критериев жизни - подробнее 9.3. Карма и реинкарнации ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 10. Главные пункты Квантовой концепции жизни (ККЖ) 10.1.Логическая схема Квантовой концепции жизни 10.2.1.Сверхинтуиция 10.2.2.Чудеса 11. Заключение: Наука, философия и религия встречаются вместе в теории сознания Библиография Словарь терминов Менский Михаил Борисович - Сознание и квантовая механика - Жизнь в параллельных мирах - 1.3.2. Параллельные альтернативы (параллельные миры): что это означает Очень кратко, сознание и сверхсознание (использование сверхинтуиции) могут быть объяснены параллельными мирами, которые предсказывает квантовая механика. Это отражено в названии настоящей книги. Как-то меня спросили: «Жизнь в параллельных мирах... Кто живет там — в этих параллельных мирах?» Многие пишут сейчас о «параллельных мирах», подразумевая под этим термином совершенно разные понятия, но главным образом - разные модификации восточных верований. Один экстрасенс толкует о четырех «мирах», подробно описывая, как они выглядят, как устроены, кто там живет и для чего эти миры. Он говорит даже, как каждый из этих миров называется. Я поинтересовался, откуда он узнал об этом, особенно о названиях. Он ответил, что один из его учеников (каждый год он преподает молодежи практический курс экстрасенсорики) регулярно путешествует по этим мирам и рассказывает ему о них. Конечно, я имею в виду не это. Логика квантовой механики ведет к таким выводам, в которые трудно поверить, но которые невозможно игнорировать. Самый важный из этих выводов состоит в том, что квантовый мир, с его «квантовой реальностью», может быть адекватно представлен, как набор многих классических миров, параллельных миров. Эти классические миры - фактически различные «проекции» единственного объективно существующего квантового мира. Они отличаются друг от друга некоторыми деталями, но все они - образы одного и того же квантового мира. Эти параллельные классические миры сосуществуют, и мы все (и каждый из нас) параллельно живем во всех этих мирах. Что значит - «параллельно жить в разных мирах»? Это не моя выдумка, а одна из формулировок квантовой механики, так называемой интерпретации Эверетта, или многомировой интерпретации квантовой механики. Позднее мы познакомимся с другой формулировкой, которая будет важнее. Но чтобы пояснить формулировку «миров Эверетта», можно сказать следующее. Каждого «наблюдателя», который живет в нашем мире и наблюдает его, правильнее представить как множество совершенно одинаковых наблюдателей (как бы близнецов или клонов), отличающихся лишь тем, что разные близнецы (клоны) живут в разных вариантах этого мира — в разных эвереттов-ских мирах (клон каждого из нас - в каждом из этих параллельных миров). Квантовый мир адекватно представляется целым семейством классических миров, существующих параллельно, и «клоны» всех людей - в каждом из них. Сформулированная таким образом концепция сосуществования многих классических миров противоречит нашей интуиции. И эта концепция действительно контринтуитивна, но лишь с точки зрения классической интуиции. В квантовой механике по-другому быть не может. Причина в том, что для любого данного классического состояния квантовой системы1 ее будущее состояние представляется как набор сосуществующих (находящихся в суперпозиции) классических состояний. На следующем шаге каждое из этих новых классических состояний в свою очередь превращается в набор (суперпозицию) классических состояний и так далее. В результате получается огромное количество параллельно существующих классических состояний. Но это множество классических состояний представляет одно единственное квантовое состояние. Это положение применимо ко всему квантовому миру, который также является (бесконечной) квантовой системой. Поэтому адекватное представление квантового мира - это суперпозиция (сосуществование) огромного количества параллельных классических миров. Чтобы согласовать эту странную картину (которая фактически подтверждена многими экспериментами) с нашим каждодневным опытом, при формулировке квантовой механики физики сначала предложили считать, что из всех возможных постоянно возникающих альтернативных классических миров в каждый момент случайным образом выбирается один, так что всегда существует единственный классический мир (это предположение называется постулатом редукции, или коллапсом волновой функции). Однако это предположение, хотя и удобно и позволяет правильно рассчитывать вероятности различных событий, но фактически несовместимо со строгой логикой квантовой механики. В результате принятие этой простой картины единственного классического мира ведет к внутренним противоречиям квантовой механики, которые известны как квантовые парадоксы. Только в 1957 году (то есть спустя три десятилетия после того, как был создан формализм квантовой механики) молодой американский физик Хью Эверетт III оказался достаточно смелым, чтобы рассмотреть такую интерпретацию квантовой механики, согласно которой не осуществляется никакого выбора единственного мира, а все параллельные миры реально сосуществуют. Интерпретацию квантовой механики, в которой принимается объективное сосуществование многих различных классических миров, назвали интерпретацией Эверетта, или многомировой интерпретацией. Не все физики верят в эту интерпретацию, но число ее сторонников быстро растет. Миры Эверетта, которые должны сосуществовать в силу природы квантовой механики (в соответствии с «квантовой концепцией реальности»), и являются теми «параллельными мирами», которые рассматриваются в этой книге. Мы видим единственный мир вокруг нас, но это - только иллюзия нашего сознания. Фактически все возможные варианты (альтернативные состояния) этого мира сосуществуют как миры Эверетта. Наше сознание воспринимает их все, но отдельно друг от друга: субъективное ощущение, что воспринимается один из альтернативных миров, исключает какие бы то ни было свидетельства о существовании остальных. Но объективно они существуют.2