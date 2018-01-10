В наши дни накопление знаний при помощи науки стало захватывающим. Более половины открытий в области естественных наук сделано в XX веке, и было определено, что в настоящее время объем новой информации удваивается каждые два с половиной года. Но растет не только уровень нашей образованности, вместе с ним растет и понимание того, насколько велика и сложна вселенная.

Большинство ученых сегодня готовы признать, что они никогда не достигнут конца обучения, и некоторые даже говорят о других источниках истины - философии и особенно теологии - как о важных компонентах в понимании реальности. Новый вид смирения начал выражаться вследствие понимания бесконечности божественного творения и незначительности нашего собственного места обитания в космических просторах.

Представления любого человека о Боге слишком малы. Через смирение мы можем прийти к пониманию подлинной бесконечности божественного разума. Также мы учимся смирению друг у друга, потому что именно оно открывает нас навстречу друг другу и позволяет понять точку зрения другого человека, свободно делиться своими идеями. Именно при помощи смирения мы можем побороть грех гордыни и нетерпимости, избежать религиозных столкновений. Смирение открывает дверь в область духа, способствует исследованию и прогрессу в религии.

Роберт Херрман - Бог, наука и покорность: 10 ученых о теологии смирения

Москва: ACT: Астрель, 2007 г. - 415, [1] с.

ISBN 5-17-039573-6 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 5-271-15328-2 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 1-890151-34-3 (англ)

Роберт Херрман - Бог, наука и покорность: 10 ученых о теологии смирения - Содержание

Предисловие - Джон Маркс Темплтон

Введение

Авторы книги

1. Теология как наука Ф. Рассел Стэннард

2. Бог и современная космология: продолжая творческое взаимодействие Роберт Джон Рассел

3. Начинаем исследование бесконечного космоса живых миров: удивительное будущее новой «планетарной космологии» - одновременно и научного приключения, и духовного поиска Чарльз Л. Харпер-мл.

4. Самонадеянность посредственности Оуэн Гингерих

5. Ограниченность знания и надежда на прогресс Франсиско Дж. Айяла

6. Психология смирения Дэвид Г. Майерс

7. Случай химии Джузеппе дель Ре

8. Излечение разума и духовность Герберт Бенсон и Патриция Майерс

9. Забытый фактор здоровья: медицинские исследования открывают клиническую эффективность религии Дэвид Б. Ларсон и Сьюзен С. Ларсон

10. Искусственный интеллект Фрэзер Уоттс

Эпилог

Роберт Херрман - Бог, наука и покорность: 10 ученых о теологии смирения - Введение

Это - собрание впечатлений десяти ученых, лидеров в определенных областях, которые активно публиковали результаты своих исследований. Но их уникальность в том, что они думают о связи науки с теологическими вопросами.

Для сэра Джона Темплтона было очень полезно заручиться их поддержкой на пути к цели расширения знания о божественном, которую он считает достижимой, как он пишет в предисловии к этой книге, при помощи теологии смирения, смиренного подхода к поиску истины о Боге. Ученые, которые стали авторами этой книги, принадлежат к разным научным дисциплинам и обладают разнообразным религиозным опытом. Вероятно, никто из них не понимает Бога точно так же, как Джон Темплтон. Но все они были впечатлены его смирением и желанием познать, и мы надеемся, что эти главы не только дадут вам представление о теологии смирения, но и покажут силу подхода с позиции смирения к расширению представлений человека о Боге.

В первой главе физик Ф. Рассел Стэннард дает прекрасный обзор теологии смирения. В разделе «Теология как наука» он призывает к новому представлению о теологии, в котором истина понимается как экспериментальное, гипотетическое знание, как это обстоит в науке. На самом деле, как он показывает, различие между научными методами и экспериментальным методом теологии не столь велико. Фундаментальные науки сталкиваются со значительным объемом данных исторического, неповторимого характера. А социальные науки содержат дополнительные ограничения на манипулирование социальными группами или индивидуумами.

Вклад Стэннарда в теологию смирения состоит в экспериментальном изучении роли Бога в созидании, важности антропного принципа, размышлений о месте Бога в природе, религиозного опыта человека и духовных законов жизни.

Во второй главе физик, и теолог Роберт Джон Рассел выделяет в качестве главного объекта своего исследования взаимоотношения между космологией и теологией, указывая на то, что в этой области кроются очень большие возможности для применения подхода смирения. Ученые понимают ограниченность научных объяснений - особенно в формулировании космологических теорий и выборе между ними - и начинают признавать, что в теологических и философских рассуждениях содержатся важные ключи для понимания их проблем. С другой стороны, теологи признают, как говорит Рассел, «более сложные представления о творении» и «общие принципы теологии», что позволяет им соответствовать строгим требованиям открытий и теорий естественной науки.

В третьей главе Чарльз М. Харпер-младший с большим энтузиазмом пишет о возможностях развития планетарной науки при помощи объединения науки и религии. Эти две дисциплины, как он считает, нуждаются друг в друге. Планетарная наука обладает возможностью изучения многих миров, а религиозная вера играет важную роль в направлении научных исследований к правильной и благородной цели. Харпер призывает к честности и справедливости взаимных оценок науки и религии и признании их роли в благополучии человечества.

Оуэн Гингерих, историограф науки, смотрит на другую сторону теологии смирения: возможность того, что мы придем к неразумным ожиданиям относительно существования и природы внеземного разума, если будем слишком сильно озабочены принципом равенства. Уникальность человека разумного, и его совершенно особая среда обитания могут означать, считает Гингерих, что «эволюция разумной, осознающей себя жизни в другом месте не только не необходима, но и маловероятна».

В пятой главе «Ограниченность знания и надежда на прогресс» Франсиско Дж. Айяла начинает разговор об уникальном контрасте между кратким периодом эволюции человека и его уникальным продуктом - Homo sapiens. Исследования биологии этого замечательного вида получили сильный толчок вперед благодаря генетике, но Айяла считает, что исследование полного генома человека получает слишком большую поддержку и внимание и что оно может дать только ограниченные результаты по сравнению с теми целями, которые закладывались в него изначально. Напротив, он верит, что подлинная надежда на прогресс лежит в двух областях: онтогенетическом декодировании (расшифровке процесса развития человека от зародыша до взрослой особи) и отношении разума и мозга. Рак и старение - проблемы онтогенетического декодирования. Понимание того, как работает мозг и как на его основе появляется разум, будет настоящим прогрессом в осознании, кем мы являемся на самом деле.