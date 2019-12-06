Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи

Йорцайт – День Памяти
Наша книга называется «Йорцайт - День Памяти», т.е. день годовщины смерти. Как же связаны эти два понятия -жизнь и смерть? Главная цель нашего служения - заработать жизнь, ведь мы получили этот бесценный дар от Творца бесплатно. Нам дана жизнь только чтобы заработать ее по праву. То есть здесь, в нашем мире тьмы открыть источник света, связаться с нашим Отцом на небесах. И об этом говорит сам Творец в Торе: «И выбери жизнь ...».
Ведь весь мир сотворен Творцом только ради того, чтобы у человека было это право - выбрать жизнь. И для этого Творец сотворил две равные противоположности – жизнь и смерть, святость и нечистоту, таару и туму. Смерть не нужно выбирать, она сама и ее посланники постоянно нападают на человека и подкарауливают его за каждым углом. «Но если он окажется доблестным воином и победит в этой войне ... и станет цельным человеком и заслужит прилепиться к своему Создателю ... и войдет в свет жизни...», предупреждает наш учитель Рамхаль в «Месилат Йешарим».
Уже в двадцатом веке были собраны десятки тысяч свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Но все они описывают только первый этап, который проходит душа после смерти. В еврейских источниках подробно описываются и все последующие этапы, и все те места, куда попадает душа после смерти. Все эти знания были получены, как и вся Тора, пророчески у горы Синай. Но еще при жизни человек может подготовиться к переходу в иной мир.
Для правильного выбора ему нужно только получить верную информацию. Наша книга состоит их трех частей: в первой части подробно описываются все этапы, которые проходит душа после смерти. Вторая часть посвящена законам дня памяти – дня годовщины смерти (Йорцайт) и то, что должен человек делать в этот день для подъема души своих близких. Третья, заключительная часть книги - это трактат мишнайот «Микваот», который впервые переведен на русский язык с обширными комментариями.
Ари а-Кадош учит, что слово нешама и митна состоят из одних и тех же букв. Именно поэтому в день памяти - Йорцайт - принято учить мишнайот. Наши молитвы и надежда, что эта книга поможет для подъема души тех, кто находится в ином мире, а для тех, кто еще в мире живых, изучение трактата «Микваот» станет важным шагом по постижению мудрости нашей вечной Торы, и тем самым будет подъемом для их собственных душ.
Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи
Издательство – «Пардес» – 418 с.
Иерусалим – 5776 г.
Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи – Содержание
- История души
- Кто называется «человеком» ?
- Что такое «рождение» ?
- Уровни души
- На пороге
- В час смерти
- После «клинической смерти»
- Три дня плача
- Семь дней скорби
- Через пещеру праотцов
- Первые тридцать дней
- Первый год
- Ган-Эден
- Мир Душ
- Назначенная встреча
- Сон раби Мотеле
- Дочери Лота
- Забытый долг
- Во «второй одежде»
- Субботний гость
- Командировка по решению Суда
- Странный чек
- Чтобы не пугать детей
- «Тряска в могиле»
- Врата Геинома
- Огонь Геинома
- Тьма небытия
- Кто разжигает пламя?
- Боль раскаяния
- Срок пребывания в Геиноме
- Как камень из пращи
- Души камней и трав
- «И листья увядают»
- Тайна золотого тельца
- На языке козы
- Кошка, два кролика и два голубя
- Бодучий бык
- Что такое «дибук»?
- Дибуки в Радине
- «Добро пожаловать в Теином!»
- Что такое «гильгуль»?
- У родника
- Праведник, которому плохо
- Огонь не властвует над огнем
- В тот же день и через тысячу лет
- Души женщин
- По тропинкам реинкарнаций
- Память о прошлых воплощениях
- К чему влечет его сердце?
- Тайна «беременности»
- «Святыми будете»
- Дар смерти
- Сила раскаяния
- Освящение Имени
- Почему плакал раби Йоханан бен Закай?
- В Мире Действия
- Как гранат полон зернышек
- На чаше весов
- Терах и Авраам
- «Сердца отцов — к сыновьям»
- Сила Кадиша
- Раби Акива и сборщик податей
- Миньян в аэропорту
- «Подъем души»
- Единство мира
- Оживление мертвых
- В склепе раби Ахая
- Восемнадцать лет
- Даже в наши дни
- Молитва у могил праведников
- До встречи!
- Законы и обычаи
- Глава 1. По еврейскому календарю
- Глава 2. Суббота перед йорцайтом
- Глава 3. Поминальная свеча
- Глава 4. Молитва и чтение Кадигиа
- Глава 5. Вызов к Торе
- Глава 6. Пост в память о родителях
- Глава 7. Изучение Торы
- Глава 8. Посещение кладбища
- Глава 9. Вели йорцайт приходится на Субботу или йом-тов
- Трактат Микваот
- Предисловие
- Что такое «миква»?
- Виды духовной нечистоты
- «Миква для народа Израиля»
- Трактат «Микваот»
- Глава первая - Глава десятая
Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи – История души
В Торе заповедано: «Почитай отца своего и мать свою» (Шмот 20:12). А в Талмуде объяснено, что эта заповедь выполняется не только при жизни родителей, но и после их смерти. Эту заповедь выполняют, в частности, отмечая годовщину смерти. Этот день памяти принято называть йорцайт. На идиш йор - это «год», а цайт - «время». Сначала так и писали двумя словами: יאר צייט (йор цайт), а затем два слова слились в одно. Это слово настолько прижилось, что его употребляют даже евреи из Грузии, Бухары и других восточных общин. Правда, мудрецы восточных общин, естественно, не знавшие языка идиш, сначала полагали, что это какая-то неизвестная им аббревиатура.
В современном Израиле этот день называют также на иврите йом а-зикарон (день памяти) или просто йом а-шана (годовщина). Годовщину смерти отмечали еще в период Первого Храма. В Танахе рассказывается, что праведному царю Хизкияу «воздали почести по смерти его». В Талмуде объяснено, что ученики занимались Торой рядом с его могилой. Раши указывает, что еще в древности (во всяком случае, уже во времена Талмуда) было принято, что, когда умирал важный и праведный человек, то каждый год в день его смерти знатоки Торы собирались у его могилы и там учились.
Некоторые обычаи и законы, связанные с годовщиной смерти родителей, впервые приведены в законодательном сборнике Сефер а-минъагим («Книга обычаев»), составленном р. Ицхаком Тирной (14-15 в.). Знатоки тайных разделов Торы утверждают, что годовщина смерти является для души умершего Днем Суда. И те заповеди, которые выполняют в память о нем его дети, искупают его грехи и добавляют ему заслуги. Благодаря праведным поступкам детей или учеников его душа поднимается на более высокий уровень святости в мире посмертного воздаяния.
Кто называется «человеком»? Порой считают, что в час смерти близкого человека связь с ним обрывается навсегда. Это не совсем так. Знатоки тайного учения утверждают, что человек -это его душа. А тело - лишь материальное одеяние, в которое душа облачается, входя в этот мир. «Сам человек, - отмечается в святой книге Зоар, - это именно душа. А кожа, мышцы, кости и сухожилия -всего лишь одежды и покровы, как написано (Иов 10:11): «Кожей и плотью Ты одел меня, костями и сухожилиями покрыл меня».
И об этом же говорит великий кабалист рав Хаим Виталь, записавший тайное учение своего учителя Аризаля: «Тело человека - это не сам человек. Тело называется лишь «плотью человека», как написано: «Кожей и плотью Ты одел меня...». Но сам человек внутри. А тело подобно одежде, в которую облачается разумная душа, пока она находится в этом мире, и она-то является самим человеком. После смерти эта одежда снимается с души, и она облачается в прозрачные духовные одеяния».
спасибо