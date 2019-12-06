Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи

Наша книга называется «Йорцайт - День Памяти», т.е. день годовщины смерти. Как же связаны эти два понятия -жизнь и смерть? Главная цель нашего служения - заработать жизнь, ведь мы получили этот бесценный дар от Творца бесплатно. Нам дана жизнь только чтобы заработать ее по праву. То есть здесь, в нашем мире тьмы открыть источник света, связаться с нашим Отцом на небесах. И об этом говорит сам Творец в Торе: «И выбери жизнь ...».

Ведь весь мир сотворен Творцом только ради того, чтобы у человека было это право - выбрать жизнь. И для этого Творец сотворил две равные противоположности – жизнь и смерть, святость и нечистоту, таару и туму. Смерть не нужно выбирать, она сама и ее посланники постоянно нападают на человека и подкарауливают его за каждым углом. «Но если он окажется доблестным воином и победит в этой войне ... и станет цельным человеком и заслужит прилепиться к своему Создателю ... и войдет в свет жизни...», предупреждает наш учитель Рамхаль в «Месилат Йешарим».

Уже в двадцатом веке были собраны десятки тысяч свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Но все они описывают только первый этап, который проходит душа после смерти. В еврейских источниках подробно описываются и все последующие этапы, и все те места, куда попадает душа после смерти. Все эти знания были получены, как и вся Тора, пророчески у горы Синай. Но еще при жизни человек может подготовиться к переходу в иной мир.

Для правильного выбора ему нужно только получить верную информацию. Наша книга состоит их трех частей: в первой части подробно описываются все этапы, которые проходит душа после смерти. Вторая часть посвящена законам дня памяти – дня годовщины смерти (Йорцайт) и то, что должен человек делать в этот день для подъема души своих близких. Третья, заключительная часть книги - это трактат мишнайот «Микваот», который впервые переведен на русский язык с обширными комментариями.

Ари а-Кадош учит, что слово нешама и митна состоят из одних и тех же букв. Именно поэтому в день памяти - Йорцайт - принято учить мишнайот. Наши молитвы и надежда, что эта книга поможет для подъема души тех, кто находится в ином мире, а для тех, кто еще в мире живых, изучение трактата «Микваот» станет важным шагом по постижению мудрости нашей вечной Торы, и тем самым будет подъемом для их собственных душ.

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи

Издательство – «Пардес» – 418 с.

Иерусалим – 5776 г.

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи – Содержание

История души

Кто называется «человеком» ?

Что такое «рождение» ?

Уровни души

На пороге

В час смерти

После «клинической смерти»

Три дня плача

Семь дней скорби

Через пещеру праотцов

Первые тридцать дней

Первый год

Ган-Эден

Мир Душ

Назначенная встреча

Сон раби Мотеле

Дочери Лота

Забытый долг

Во «второй одежде»

Субботний гость

Командировка по решению Суда

Странный чек

Чтобы не пугать детей

«Тряска в могиле»

Врата Геинома

Огонь Геинома

Тьма небытия

Кто разжигает пламя?

Боль раскаяния

Срок пребывания в Геиноме

Как камень из пращи

Души камней и трав

«И листья увядают»

Тайна золотого тельца

На языке козы

Кошка, два кролика и два голубя

Бодучий бык

Что такое «дибук»?

Дибуки в Радине

«Добро пожаловать в Теином!»

Что такое «гильгуль»?

У родника

Праведник, которому плохо

Огонь не властвует над огнем

В тот же день и через тысячу лет

Души женщин

По тропинкам реинкарнаций

Память о прошлых воплощениях

К чему влечет его сердце?

Тайна «беременности»

«Святыми будете»

Дар смерти

Сила раскаяния

Освящение Имени

Почему плакал раби Йоханан бен Закай?

В Мире Действия

Как гранат полон зернышек

На чаше весов

Терах и Авраам

«Сердца отцов — к сыновьям»

Сила Кадиша

Раби Акива и сборщик податей

Миньян в аэропорту

«Подъем души»

Единство мира

Оживление мертвых

В склепе раби Ахая

Восемнадцать лет

Даже в наши дни

Молитва у могил праведников

До встречи!

Законы и обычаи

Глава 1. По еврейскому календарю

Глава 2. Суббота перед йорцайтом

Глава 3. Поминальная свеча

Глава 4. Молитва и чтение Кадигиа

Глава 5. Вызов к Торе

Глава 6. Пост в память о родителях

Глава 7. Изучение Торы

Глава 8. Посещение кладбища

Глава 9. Вели йорцайт приходится на Субботу или йом-тов

Трактат Микваот

Предисловие

Что такое «миква»?

Виды духовной нечистоты

«Миква для народа Израиля»

Трактат «Микваот»

Глава первая - Глава десятая

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи – История души

В Торе заповедано: «Почитай отца своего и мать свою» (Шмот 20:12). А в Талмуде объяснено, что эта заповедь выполняется не только при жизни родителей, но и после их смерти. Эту заповедь выполняют, в частности, отмечая годовщину смерти. Этот день памяти принято называть йорцайт. На идиш йор - это «год», а цайт - «время». Сначала так и писали двумя словами: יא ר צייט (йор цайт), а затем два слова слились в одно. Это слово настолько прижилось, что его употребляют даже евреи из Грузии, Бухары и других восточных общин. Правда, мудрецы восточных общин, естественно, не знавшие языка идиш, сначала полагали, что это какая-то неизвестная им аббревиатура.

В современном Израиле этот день называют также на иврите йом а-зикарон (день памяти) или просто йом а-шана (годовщина). Годовщину смерти отмечали еще в период Первого Храма. В Танахе рассказывается, что праведному царю Хизкияу «воздали почести по смерти его». В Талмуде объяснено, что ученики занимались Торой рядом с его могилой. Раши указывает, что еще в древности (во всяком случае, уже во времена Талмуда) было принято, что, когда умирал важный и праведный человек, то каждый год в день его смерти знатоки Торы собирались у его могилы и там учились.

Некоторые обычаи и законы, связанные с годовщиной смерти родителей, впервые приведены в законодательном сборнике Сефер а-минъагим («Книга обычаев»), составленном р. Ицхаком Тирной (14-15 в.). Знатоки тайных разделов Торы утверждают, что годовщина смерти является для души умершего Днем Суда. И те заповеди, которые выполняют в память о нем его дети, искупают его грехи и добавляют ему заслуги. Благодаря праведным поступкам детей или учеников его душа поднимается на более высокий уровень святости в мире посмертного воздаяния.

Кто называется «человеком»? Порой считают, что в час смерти близкого человека связь с ним обрывается навсегда. Это не совсем так. Знатоки тайного учения утверждают, что человек -это его душа. А тело - лишь материальное одеяние, в которое душа облачается, входя в этот мир. «Сам человек, - отмечается в святой книге Зоар, - это именно душа. А кожа, мышцы, кости и сухожилия -всего лишь одежды и покровы, как написано (Иов 10:11): «Кожей и плотью Ты одел меня, костями и сухожилиями покрыл меня».

И об этом же говорит великий кабалист рав Хаим Виталь, записавший тайное учение своего учителя Аризаля: «Тело человека - это не сам человек. Тело называется лишь «плотью человека», как написано: «Кожей и плотью Ты одел меня...». Но сам человек внутри. А тело подобно одежде, в которую облачается разумная душа, пока она находится в этом мире, и она-то является самим человеком. После смерти эта одежда снимается с души, и она облачается в прозрачные духовные одеяния».