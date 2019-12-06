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Йорцайт – День Памяти

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Наша книга называется «Йорцайт - День Памяти», т.е. день годовщины смерти. Как же связаны эти два понятия -жизнь и смерть? Главная цель нашего служения - заработать жизнь, ведь мы получили этот бесценный дар от Творца бесплатно. Нам дана жизнь только чтобы заработать ее по праву. То есть здесь, в нашем мире тьмы открыть источник света, связаться с нашим Отцом на небесах. И об этом говорит сам Творец в Торе: «И выбери жизнь ...».
Ведь весь мир сотворен Творцом только ради того, чтобы у человека было это право - выбрать жизнь. И для этого Творец сотворил две равные противоположности – жизнь и смерть, святость и нечистоту, таару и туму. Смерть не нужно выбирать, она сама и ее посланники постоянно нападают на человека и подкарауливают его за каждым углом. «Но если он окажется доблестным воином и победит в этой войне ... и станет цельным человеком и заслужит прилепиться к своему Создателю ... и войдет в свет жизни...», предупреждает наш учитель Рамхаль в «Месилат Йешарим».
Уже в двадцатом веке были собраны десятки тысяч свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Но все они описывают только первый этап, который проходит душа после смерти. В еврейских источниках подробно описываются и все последующие этапы, и все те места, куда попадает душа после смерти. Все эти знания были получены, как и вся Тора, пророчески у горы Синай. Но еще при жизни человек может подготовиться к переходу в иной мир.
Для правильного выбора ему нужно только получить верную информацию. Наша книга состоит их трех частей: в первой части подробно описываются все этапы, которые проходит душа после смерти. Вторая часть посвящена законам дня памяти – дня годовщины смерти (Йорцайт) и то, что должен человек делать в этот день для подъема души своих близких. Третья, заключительная часть книги - это трактат мишнайот «Микваот», который впервые переведен на русский язык с обширными комментариями.
Ари а-Кадош учит, что слово нешама и митна состоят из одних и тех же букв. Именно поэтому в день памяти - Йорцайт - принято учить мишнайот. Наши молитвы и надежда, что эта книга поможет для подъема души тех, кто находится в ином мире, а для тех, кто еще в мире живых, изучение трактата «Микваот» станет важным шагом по постижению мудрости нашей вечной Торы, и тем самым будет подъемом для их собственных душ.

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи

Издательство – «Пардес» – 418 с.
Иерусалим – 5776 г.

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи – Содержание

  • История души
  • Кто называется «человеком» ?
  • Что такое «рождение» ?
  • Уровни души
  • На пороге
  • В час смерти
  • После «клинической смерти»
  • Три дня плача
  • Семь дней скорби
  • Через пещеру праотцов
  • Первые тридцать дней
  • Первый год
  • Ган-Эден
  • Мир Душ
  • Назначенная встреча
  • Сон раби Мотеле
  • Дочери Лота
  • Забытый долг
  • Во «второй одежде»
  • Субботний гость
  • Командировка по решению Суда
  • Странный чек
  • Чтобы не пугать детей
  • «Тряска в могиле»
  • Врата Геинома
  • Огонь Геинома
  • Тьма небытия
  • Кто разжигает пламя?
  • Боль раскаяния
  • Срок пребывания в Геиноме
  • Как камень из пращи
  • Души камней и трав
  • «И листья увядают»
  • Тайна золотого тельца
  • На языке козы
  • Кошка, два кролика и два голубя
  • Бодучий бык
  • Что такое «дибук»?
  • Дибуки в Радине
  • «Добро пожаловать в Теином!»
  • Что такое «гильгуль»?
  • У родника
  • Праведник, которому плохо
  • Огонь не властвует над огнем
  • В тот же день и через тысячу лет
  • Души женщин
  • По тропинкам реинкарнаций
  • Память о прошлых воплощениях
  • К чему влечет его сердце?
  • Тайна «беременности»
  • «Святыми будете»
  • Дар смерти
  • Сила раскаяния
  • Освящение Имени
  • Почему плакал раби Йоханан бен Закай?
  • В Мире Действия
  • Как гранат полон зернышек
  • На чаше весов
  • Терах и Авраам
  • «Сердца отцов — к сыновьям»
  • Сила Кадиша
  • Раби Акива и сборщик податей
  • Миньян в аэропорту
  • «Подъем души»
  • Единство мира
  • Оживление мертвых
  • В склепе раби Ахая
  • Восемнадцать лет
  • Даже в наши дни
  • Молитва у могил праведников
  • До встречи!
  • Законы и обычаи
  • Глава 1. По еврейскому календарю
  • Глава 2. Суббота перед йорцайтом
  • Глава 3. Поминальная свеча
  • Глава 4. Молитва и чтение Кадигиа
  • Глава 5. Вызов к Торе
  • Глава 6. Пост в память о родителях
  • Глава 7. Изучение Торы
  • Глава 8. Посещение кладбища
  • Глава 9. Вели йорцайт приходится на Субботу или йом-тов
  • Трактат Микваот
  • Предисловие
  • Что такое «миква»?
  • Виды духовной нечистоты
  • «Миква для народа Израиля»
  • Трактат «Микваот»
  • Глава первая - Глава десятая

Йорцайт – День Памяти – Законы и обычаи – История души

В Торе заповедано: «Почитай отца своего и мать свою» (Шмот 20:12). А в Талмуде объяснено, что эта заповедь выполняется не только при жизни родителей, но и после их смерти. Эту заповедь выполняют, в частности, отмечая годовщину смерти. Этот день памяти принято называть йорцайт. На идиш йор - это «год», а цайт - «время». Сначала так и писали двумя словами: יאר צייט (йор цайт), а затем два слова слились в одно. Это слово настолько прижилось, что его употребляют даже евреи из Грузии, Бухары и других восточных общин. Правда, мудрецы восточных общин, естественно, не знавшие языка идиш, сначала полагали, что это какая-то неизвестная им аббревиатура.
В современном Израиле этот день называют также на иврите йом а-зикарон (день памяти) или просто йом а-шана (годовщина). Годовщину смерти отмечали еще в период Первого Храма. В Танахе рассказывается, что праведному царю Хизкияу «воздали почести по смерти его». В Талмуде объяснено, что ученики занимались Торой рядом с его могилой. Раши указывает, что еще в древности (во всяком случае, уже во времена Талмуда) было принято, что, когда умирал важный и праведный человек, то каждый год в день его смерти знатоки Торы собирались у его могилы и там учились.
Некоторые обычаи и законы, связанные с годовщиной смерти родителей, впервые приведены в законодательном сборнике Сефер а-минъагим («Книга обычаев»), составленном р. Ицхаком Тирной (14-15 в.). Знатоки тайных разделов Торы утверждают, что годовщина смерти является для души умершего Днем Суда. И те заповеди, которые выполняют в память о нем его дети, искупают его грехи и добавляют ему заслуги. Благодаря праведным поступкам детей или учеников его душа поднимается на более высокий уровень святости в мире посмертного воздаяния.
Кто называется «человеком»? Порой считают, что в час смерти близкого человека связь с ним обрывается навсегда. Это не совсем так. Знатоки тайного учения утверждают, что человек -это его душа. А тело - лишь материальное одеяние, в которое душа облачается, входя в этот мир. «Сам человек, - отмечается в святой книге Зоар, - это именно душа. А кожа, мышцы, кости и сухожилия -всего лишь одежды и покровы, как написано (Иов 10:11): «Кожей и плотью Ты одел меня, костями и сухожилиями покрыл меня».
И об этом же говорит великий кабалист рав Хаим Виталь, записавший тайное учение своего учителя Аризаля: «Тело человека - это не сам человек. Тело называется лишь «плотью человека», как написано: «Кожей и плотью Ты одел меня...». Но сам человек внутри. А тело подобно одежде, в которую облачается разумная душа, пока она находится в этом мире, и она-то является самим человеком. После смерти эта одежда снимается с души, и она облачается в прозрачные духовные одеяния».
Views 544
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2019
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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