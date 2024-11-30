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Бен-Шломо Йосеф - Введение в философию иудаизма

Йосеф Бен-Шломо - Введение в философию иудаизма
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, History
Книга Йосефа Бен-Шломо представляет собой введение в философию иудаизма. В моем предисловии я не ставлю своей задачей останавливаться на содержании книги. Однако несколько замечаний, мне кажется, будут уместны. У читателя, привыкшего сегодня соотносить все с критериєм научности, может возникнуть вопрос, научная ли это книга и, если нет, имеет л и смысл ее читать. Чтобы ответить на этот вопрос, я позволю себе процитировать Альберта Эйнштейна:
«В течение прошедшего столетия, а так же столетия, предшествующего ему, было принято считать, что существует неразрешимый конфликт между наукой и верой. Среди наиболее прогрессивных умов превалировало мнение, что наступило время для постепенного вытеснения веры знанием: верование, не базирующееся на знании, есть предрассудок и, как таковое, должно быть отвергнуто. Согласно этой концепции, единственная роль образования и воспитания — открыть дорогу для мышления и знания. Школа как инструмент образования и воспитания должна служить исключительно этой цели».

Йосеф Бен-Шломо - Введение в философию иудаизма

Иерусалим: Ассоциация “Тарбут”, 1994. - 187 с.

Йосеф Бен-Шломо - Введение в философию иудаизма - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОГЕ В ТАНАХЕ
  • ЭТИКА В ТАНАХЕ
  • СОТВОРЕНИЕ МИРА В ТАНАХЕ
  • ИДЕЯ ШАБАТА
  • ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
  • ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
  • ОТКРОВЕНИЕ
  • ИДЕЯ ИЗБРАННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Views 293
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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