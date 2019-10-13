Овадья Йосеф - Ветвь древа отцов - Поучения отцов - Комментарии к трактату «Пиркей Авот»

Бар-мицва - время глубоко задуматься: «Кто взойдет на гору Г-спода и кто встанет в месте святости Его?» (теилим 24:3). Тора проложила нам путь, следуя которым, мы переходим к возвышенной и духовной жизни. Б-жественное Учение заповедует еврейскому народу: «Говори всей Общине сынов Израиля и скажи им: будьте святыми, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш» (ваикра 19:2) - будьте возвышенными и отделенными от низменных мирских наслаждений.

Бар-мицва - особое событие в жизни каждого еврея, когда он всецело принимает на себя соблюдение Торы и исполнение заповедей Б-же-ственного Завета. Он становится полноправным участником исторического процесса, для которого был избран наш народ: раскрытия на земле Б-жественной славы. Об этом сказано в Писаниях: «И сказал человеку: вот, трепет перед Г-сподом - это мудрость, и отдаление от зла - ПОНИМаНИе» (Йов 28:28).

Многие мои знакомые раввины в Израиле и в Москве изучали эту книгу и порекомендовали мне издать ее на русском языке, чтобы русскоязычный читатель тоже мог вкусить этих сокровенных мудрости и знания, прийти к богобоязненности и правильному образу жизни. Мы решили приурочить издание этой книги к бар-мицве моего дорогого сына Энрике Эли и желаем ему стать достойным сыном еврейского народа.

Учат наши мудрецы: «Человек должен говорить себе, когда же мои поступки уподобятся деяниям моих праотцев, Авраама, Ицхака и Яакова?» На еврея возложена обязанность вознести свои деяния до совершенства по примеру наших святых праотцев. Именно этому посвящен трактат «Пиркей Авот». Тора предписывает нам прийти к возвышенному служению и следовать путями Б-га, как сказано: «И ходи Его путями» (дварим 28:9). Основа всей Торы - это мудрость и совершенное стремление творить добро, как сказано в Иерусалимском Талмуде «Уподобься Ему как Он милосерден, так и ты будь милосерден..»

Всевышний, благословен Он, сотворил человека по Своему образу и ожидает от него возвышенного служения, исправления духовных качеств и постижения Б-жественного знания. Изучение и соблюдение Торы приводит нас к обретению возвышенных качеств души и трепета перед Небесами, позволяет исправить связанную с нами часть Творения и сделать нашу жизнь возвышенной и утонченной.

«Пиркей Авот» - это трактат Мишны, основы Устной Торы, имеющей Б-жественное происхождение. Письменная Тора была получена Моше Рабейну вместе с ее устным разъяснением во время беспрецедентного в истории Б-жественного откровения, произошедшего перед глазами всего народа Израиля на горе Синай. Тора бережно и неизменно сохранялась нашим народом и передавалась по традиции из поколения в поколение.

После многочисленных просьб учеников и слушателей этих уроков рав Овадья Йосеф согласился собрать эти уроки в книгу «Анаф Эц Авот» («Ветвь древа отцов»), добавив к ним еще от своей мудрости. Ведь эти уроки приближают многих к служению Творцу, и это величайшая заслуга - умножать знание и богобоязненность в народе Израиля. И, хвала Всевышнему, эта книга разошлась среди всех еврейских общин, и многие находят в ней совет и мудрость, наставления, указания по правильному поведению и законы.

Каждый год, между праздниками Песах и Шавуот, великий учитель еврейского народа, главный сефардский раввин Израиля Овадья Йосеф, да будет благословенна память о святом праведнике, посвящал свои уроки изучению важнейшей книги еврейской традиции «Пиркей Авот». Он разъяснял эту мишну в свете комментариев наших мудрецов, их нравственных поучений и богобоязненности -и всё это было «приправлено» разными историями и притчами, которые были «слаще мёда» и нравились слушателям, как драгоценные камни.

Овадья Йосеф - Ветвь древа отцов - Поучения отцов - Комментарии к трактату «Пиркей Авот»

Рав Овадья Йосеф. - Москва, 2019. - 872 с.

Овадья Йосеф - Ветвь древа отцов - Поучения отцов - Комментарии к трактату «Пиркей Авот» - Содержание

Вступление Приветствие главного раввина Израиля, гаона рава Ицхака Йосефа (иврит)

Приветствие главного раввина Израиля, гаона рава Ицхака Йосефа (перевод)

Обращение президента Международного фонда СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева

Приветствие главного раввина России (ФЕОР) БерлаЛазара

Приветствие главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта

Обращение от йешивы «Маор Исраэль», Иерусалим (иврит)

Обращение от йешивы «Маор Исраэль», Иерусалим (перевод)

Приветствие главы Верховного совета раввинов горских евреев, рава Янива Нафталиева

Обращение раввина общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради», рава Элазара Нисимова Ветвь древа отцов - Поучения отцов - Комментарии к трактату «Пиркей Авот» Предисловие автора

Введение

Глава I Мишна 1 - Мишна 18

Глава II Мишна 1 - Мишна 21

Глава III Мишна 1 - Мишна 23

Глава IV Мишна 1 - Мишна 22

Глава V Мишна 1 - Мишна 22

Глава VI Мишна 1 - Мишна 11

Овадья Йосеф - Ветвь древа отцов - Поучения отцов - Комментарии к трактату «Пиркей Авот» - Введение

У всего народа Израиля есть доля в будущем мире, как сказано: «И народ Твой - все праведники, навеки унаследуют землю, - ветвь насаждений Моих, дело рук Моих для прославления» (йешаяу 60:21).

Этот трактат называется «Авот», так как он весь состоит из наставлений и поучений человеку, подобно тому, как отец наставляет сына и ведет его по прямому пути. Как сказал царь Шломо, да будет мир душе его* «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не оставляй учения (Торы) матери твоей» (мишлей 1:8) и «Слушай, сын мой, и прими мои слова, И будут ГОДЫ ЖИЗНИ ПРИЯТНЫ Тебе» (тамже,4:10).

Еще одно объяснение названия трактата, когда мудрецы народов мира хотят наставлять свой народ, они говорят все от себя, согласно своим мыслям. Поэтому трактат назван «Авот», чтобы ты не подумал, что и наши мудрецы, благословенной памяти, тоже выдумали свои наставления, не дай Б-г. На самом же деле все они были даны одним мудрецом (Моше) на горе Синай из уст Всевышнего, и мы получили их по традиции, передававшейся из поколения в поколение.

«Отцы» - здесь имеются в виду учителя, мудрецы Торы.

Смысл обычая читать трактат «Авот» по шабатам в дни между праздниками Песах и Ацерет (Шавуот) заключается в том, что в эти весенние дни человек выходит на прогулки в сады и парки и развлекается с друзьями. Это может заставить его чрезмерно увлечься удовольствиями этого мира, и он перестанет служить Творцу, благословенно имя Его. Как сказал мудрейший из людей (царь Шломо)- «Радуйся, юноша, детству своему, и пусть будет сердце твое веселое в дни юности, и иди за сердцем своим и за увиденным глазами твоими...» (коэлет П:9). И наши мудрецы (шабатбзб) сказали, что это слова дурного начала, а доброе начало говорит: «Но знай, что за всё это приведет Б-гтебя на суд» (коэлет и:9).

Поэтому в эти дни принято читать трактат «Авот», который весь состоит из наставлений и правил достойного поведения и приобретения добрых качеств, чтобы мы оставили свои дурные пути и шли по праведному пути наших отцов. Подобное написано и в книге «Мидраш Шмуэль» (в предисловии) «Поскольку с этого времени (со времени праздника Песах) начинает теплеть, с потеплением просыпаются и физические вожделения, и дурное начало укрепляется. Трактат «Авот» же состоит из нравоучений и побуждает человека изучать Тору, что является противодействием дурному началу, как сказано* "Я создал дурное начало, и Я же создал ему противоядие" (кидушин зоб). Изучение Торы помогает человеку преодолеть свое дурное начало: "Укрепился против ангела (дурного начала) и победил"».

Еще одно объяснение: поскольку в Ацерет, он же праздник Шавуот, нам была дана Тора, а сказано: «Начало Торы - богобоязненность» (ми-шлей). По этой причине и читают трактат «Авот», чтобы приобрести все добрые качества, подготовиться к принятию Торы всем сердцем и следовать ей так, как требуется. В этот период мы также ведем отсчет дней и исполняем заповедь сфират а-омер (отсчет омера). Это похоже на отсчет чистых дней, которые ведет женщина перед ритуальным очищением. И когда сыны Израиля стояли у горы Синай, с них сошла духовная нечистота, оказавшаяся на них из-за греха, совершенного Адамом и Хавой по наущению змея (шабат 146). По окончании исполнения заповеди отсчета омера мы готовы принять Тору в чистоте, как сказано в святой книге «Зоар»2, «Всякий человек, который не отсчитает полностью семь недель, не может называться духовно чистым, и он недостоин доли в Торе». Кроме того, эти дни - дни суда, ведь в этот период умерли ученики раби Аки-вы, что показывает, что в этот период над миром господствует мера суда. И каждый богобоязненный человек исполняется смирения в эти дни, когда приняты некоторые обычаи скорби: не стригутся и не женятся. Это позволяет сердцу принять наставления, которые содержит этот трактат.

У всего народа Израиля есть доля в будущем мире. Слово «всего» включает также и праведников народов мира, у которых тоже есть доля в будущем мире. Знай, что из мишны в трактате «Санедрин» мы учим, что есть 4 человека, у которых нет доли в будущем мире, и один из них -Билам. И так писал Рамбам в своем комментарии к этой мишне: «Здесь упомянут Билам, который не являлся евреем, поскольку у праведников народов мира тоже есть доля в будущем мире. Поэтому нас ставят в известность, что Билам был из злодеев, и, следовательно, у него нет доли в будущем мире». Подобное писал Рамбам3 Также сказано в книге «Ял-кут Йешая» (пункт 429) «Священники твои облачатся в справедливость» (теилим 132:9) - это праведники народов мира, которые как бы являются служителями Всевышнего в этом мире. А в книге «Тана Девей Элияу» сказано: «Призываю я в свидетели небо и землю, что любой, еврей и нееврей, мужчина и женщина, даже раб или рабыня, своими поступками может удостоиться того, что будет у него руах а-кодеш - определенный уровень предвидения» (глава 9)4 Сказано (санедрин 59а) «Откуда нам известно, что нееврей, который изучает законы семи заповедей, данных сыновьям Ноаха (которые должны соблюдать все народы мира), считается подобным первосвященнику? Из того, что сказано "И соблюдайте Мои законы, которые будет человек выполнять и жить ими" (ваикра 18:5)». А в другом месте (хулин 92а) сказано, что есть праведники среди народов мира, благодаря которым держится мир.