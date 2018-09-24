Прежде чем начать учить вас уму-разуму, я бы хотела поделиться с вами теми переживаниями и опытом, которые предшествовали написанию книги. На протяжении многих лет я преподавала Тору женщинам. Вполне естественно, что после уроков мы продолжали общаться, они обращались ко мне за советом, поддержкой или просто человеческим вниманием. И Творец помогал мне выполнять эту миссию с величайшей любовью и бесконечным терпением.

В прошлом мне не раз бывало грустно и больно оттого, что в то время как мне удается поддерживать и подбадривать чужих людей, лекарства для своей души я так и не нашла. Чем дольше так продолжалось и проблема оставалась нерешенной, тем уязвимей я себя чувствовала, ощущая, как почва уходит у меня из-под ног. Все больше и больше меня охватывало беспокойство, обуревали страхи и негативные мысли.

В результате, произошли определенные события, перевернувшие мою жизнь, удивившие и смутившие меня. Все мои негативные мысли материализовались и реализовались буквально одна за другой. И все это время меня мучил один-единственный вопрос. Я постоянно спрашивала себя: где же твое хваленое упование на Творца? Найдя ответ, - однозначный и острый, - я почувствовала, как он пронзает меня насквозь.

Сколько бы я ни обучала других упованию, вере и другим фундаментальным вещам, мне вдруг открылось, сколь далека сама я от истинного упования. Никакого упования я в душе не чувствовала. Ни малейшего следа! Все так красиво звучало в теории, но так и оставалось там - на уровне логики, красивых фраз и мудрых афоризмов. Это открытие задело меня за живое. Я не могла смириться с тем, что все это лишь показное.

Я начала искать, пробиваться, пытаться найти решение обнаруженной мной проблемы: как превратить умозрительную теорию в повседневную практику. Милостью небес я оказалась на верном пути. Прежде всего, осознав, что упование, по большому счету, это чувство, а над чувствами необходимо работать. Чувства нуждаются в тренировке и в постоянной работе мысли. На этом пути я и обрела недостающее мне упование.

Понимание умом само по себе не может гарантировать помощь, поддержку, способности и силы справиться с собой и с ситуацией. Я начала вести практические занятия для женщин, и, как оказалось, многие из них потом возвращались ко мне с благодарностью за свои успехи, за воплощение своих стремлений. Кому-то удалось получить желанную работу, кому-то - решить мелкие бытовые проблемы. Вот почему мне показалось уместным издать эту книгу.

Книгу, прочитав которую, каждый мог бы извлечь нужный урок, сделать верные выводы и, одновременно, узнать о необходимости практики, поскольку одной умозрительной учебы не хватит, чтобы изменить свою жизнь. Только постоянная, последовательная работа способна по-настоящему нам помочь. Применение абстрактных уроков в жизни придаст нам сил, о которых мы и не догадывались, и изменит образ нашей жизни. Только желание и последовательность - и, с Б-жьей помощью, мы приобретем необходимое качество упования на Творца. Оно станет нашей сущностью, и мы выдержим временные испытания, удостоившись дойти до уровня сосуда для благословения, сосредоточив в себе все блага и изобилие.

Сара Йосеф – Всё в твоих мыслях – Позитивное мышление по еврейски

Перевод с иврита Рут Соминская

Корректура и верстка Н. Неплох

Оформление Г. Кабакова

2013 г. / 255 с.

Сара Йосеф – Всё в твоих мыслях – Позитивное мышление по еврейски - Содержание

Вступление

Глава 1. Возможно ли изменитъ судьбу?

Глава 2. Вера и воля

Глава 3. Сила слова

Глава 4. Сила мысли

Глава 5. Сила воображения - по Образу и Подобию

Глава 6. Упование на Творца и воплощение желаний

Глава 7. Спасение приходит незаметно

Глава 8. Заслужить Б-жественное благословение

Глава 9. Гнев и неприязнь

Глава 10. Тревоги и страхи

Глава 11. Самоуважение

Глава 12. Безвозмездный дар

Глава 13. Сила выбора

Послесловие

Сара Йосеф – Всё в твоих мыслях – Позитивное мышление по еврейски - Возможно ли изменить судьбу ?

Евреи - выше судьбы. В наших силах -направить свою жизнь в желаемое русло и изменить свою судьбу в соответствии с нашими повседневными поступками.

Что такое судьба?. Ивритское слово мазаль ( מזל , судьба) происходит от корня н-з-л, имеющего значение «течь, стекать». Судьба стекает, спускается к нам прямо с небес - духовное, небесное воздействие высших миров. По положению небесных светил в час рождения можно определить влияние, нисходящее к человеку из высших миров и формирующее его характер и личность, устанавливающее его судьбу. В Талмуде (Шабат, 156а) говорится: «У евреев нет предначертания». Другими словами, еврейский народ выше небесных светил.

Выполняя заповедь, еврей может изменить свое духовное положение, и тогда и его судьба меняется в соответствии с его новым духовным уровнем. В остальном мире царит порядок, согласно которому изменить судьбу невозможно, поскольку ее источник слишком возвышен и находится в духовных мирах. Но евреи способны взять судьбу в свои руки, и даже если нам что-либо предопределено, все может измениться в соответствии с нашими духовными поступками. Ведь всеми судьбами управляет Всевышний. Впервые в наших источниках тема судьбы упоминается в связи с Авраамом и Сарой. Всевышний открывается нашему праотцу Аврааму и сообщает, что Он меняет имя ему и его жене: Аврам станет Авраамом, а Сарай - Сарой.

Другими словами, пока их называли старыми именами, они были бесплодны и были лишены возможности породить новое поколение. Но с изменением имен изменилась и судьба. Святой, благословен Он, открыл им новые источники изобилия, изменил их духовное положение и, тем самым, их судьбу, назвав их новыми именами, предоставившими им шанс обрести потомство. Отсюда мы видим, что хотя Авраам и Сара были рождены с определенной судьбой, на которую указывало положение светил на небе в момент их рождения, и им предстояло остаться бездетными, когда Творец мира изменил их имена, Он так-же изменил и их судьбу. Написано в Торе (Берешит, 15:5), что Святой, благословен Он, сказал Аврааму: «Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды».

Раши поясняет, что Всевышний сказал ему: «Оставь свою астрологию. Ты видел по звездам, что не будет у тебя сына? У Аврама не будет сына, но у Авраама будет. И также Сарай не родит, но родит Сара. Я даю вам другие имена, и ваша судьба изменится». Всевышний вывел Авраама за пределы Творения, как бы подняв над высшими мирами. Поэтому Он говорит ему הבט , что означает «посмотри сверху вниз». Всевышний поднимает Авраама на более высокий уровень, показывая, что и высшие миры, и звезды, которые их представляют, также находятся в полной и исключительной власти Творца мира. А если так, то, само собой разумеется, Всевышний в состоянии изменить любую судьбу. Меняющий место меняет судьбу (трактат Рош а шана, 166)

Это высказывание подразумевает два возможных толкования: Смена территориального местонахождения. Как говорит Рамбам: если человек, к примеру, не соблюдал Тору и заповеди и вдруг решил сменить свой образ жизни, укрепившись в вере, ему будет легче измениться в новом месте. Удача в большей степени будет сопутствовать тем переменам, кото-рые произойдут на новом месте, в новой обстановке, где окружающие не знакомы с человеком, что позволит ему измениться, начать вести себя иначе, по-новому. Смена духовного места. По мнению Рашбы, вышеприведенное высказывание следует понимать на более высоком и глубоком духовном уровне. Изменив имена Авраму и Сарай, Всевышний по сути изменил их духовное положение.

Им, как известно, не потребовалось больше переезжать или менять место жительства. Смены имен оказалось достаточно для изменения их духовной ступени, позволившей им стать полноценными родителями. Рашба приводит красивую притчу на тему изменения судьбы. На что это похоже? На слепого, прямо на которого мчатся лошади. Из-за своей слепоты он не видит, что его вот-вот растопчут. Но, к счастью, рядом оказался находчивый наблюдатель. Теоретически, у него есть две возможности предотвратить катастрофу: либо перехватить лошадей, либо отодвинуть с их пути слепого. Но остановить мчащихся во весь опор лошадей невозможно: растоптанным окажется он сам. Остается одно: громко окрикнуть слепого, чтобы тот сошел с опасного пути, и в этом - спасение!

Притча достаточно прозрачна и предельно ясна. Остановить судьбу - невозможно. Бороться с ней - бессмысленно. Она была предопределена в высших мирах. Но у человека остается выбор: он может изменить свое собственное духовное «местоположение», может решить, как он изменит свои мысли, речи, поступки. У него есть выбор -он всегда может изменить свою линию поведения, перейти на другой жизненный путь, и духовные перемены приведут к соответственным переменам в судьбе. С момента рождения мы находимся «на пути» своей судьбы, и изменить ее нельзя. Но можно «свернуть с ее пути», изменить то место, где мы находимся, «подвинуться» и, тем самым, изменить свою судьбу.

В наших источниках неоднократно упоминается понятие «изменения судьбы» благодаря изменению поведения, конкретных поступков человека. Наша праматерь Лея перед седьмыми родами удостоилась пророчества и узнала, что у нее должен родиться сын. Лея сказала себе, что у нее самой уже есть шестеро сыновей, и по два сына есть у каждой рабыни. Зная, что Яаков станет родоначальником двенадцати колен, она поняла, что, если у нее родится еще один сын, ее родной сестре Рахели достанется родить всего одного сына.