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Йошитани - Сказки подлунного мира

Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира - Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя
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Category ESXATOS BOOKS, Mythology Legends
Я выросла на стыке двух культур. Мой отец родился в Японии; в его семье ели рис с маринованными сливами и вешали на стены гравюры, изображавшие синтоистские храмы. Мамины предки прибыли в Америку на корабле «Мэйфлауэр»; ее родня подавала на стол мясной рулет, а на стены вешала ключи от старой семейной фермы на острове Род-Айленд. Зачастую эти две половины моей семьи казались разными, как день и ночь, однако было у них и кое-что общее — любовь к историям.
От папиной родни я услышала легенды о принцессе Кагуе и «персиковом мальчике» Момотаро, а еще пересказ «Путешествия на Запад» У Чэн-эня. От мамы я узнала истории Золушки, Кота в сапогах и Джека с его бобовым стеблем. У каждой сказки и легенды был свой неповторимый колорит, но повсюду встречались образы юных путешественников, запретных дверей и манящих дальних земель. Со временем я начала понимать, что при всех внешних различиях две половины моей семьи похожи в самом главном. Сказки, мифы и легенды помогли мне признать ценность каждой части меня.
Со всяким следующим поколением опыт жизни в смешанной культурной среде становится все привычнее. Дети растут в мире, непохожем на тот, где воспитывались их родители. Когда создаются семьи, возникает уникальное сочетание традиций. Теперь, когда наша жизнь обрела множество новых граней, а старые ярлыки утратили смысл, нам особенно важно понять и узнать друг друга. А что нагляднее покажет сходство и различие культур, как не истории, которые в них бытуют?
Мне хочется, чтобы эта подборка историй стала для читателя окном в разнообразный, пестрый мир. Одни сюжеты всем давно знакомы, другие окажутся в диковинку. Кто-то из читателей найдет в книге собственное отражение. У многих появятся новые любимые герои. Я старалась указать происхождение каждого сюжета, но не все истоки можно отследить, особенно у тех повествований, что пришли к нам с торговыми караванами по Великому шелковому пути. В одной стране рассказывают небылицы о жителях другой страны, потом эти сказки попадают в третью страну, и следов уже не найти. Но такая путаница сама по себе может немало поведать о сказителях и дать жизнь другим историям, которыми мы будем делиться завтра.
Те, кто знаком с картами Таро, подметят на рисунках привычные символы: Кубки, Пентакли, Жезлы и Мечи. Семьдесят восемь иллюстраций из этой книги использованы в моей колоде «Tarot of the Divine. Таро сказочных архетипов». Подобно картам, все истории наделены уникальным смыслом; каждая по-своему помогает понять и осознать человеческий опыт.
Надеюсь, этот сборник понравится вам и вызовет желание еще больше узнать о мире, где все мы живем под одной и той же луной.

Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира - Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя

Пер. с англ. М. Сухотиной. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 176 c. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00195-014-1

Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира – Содержание

Предисловие
  • Шахерезада: тысяча и одна ночь
  • Соловей
  • Спящая красавица
  • Паук Ананси
  • Дева Белая Бизониха
  • Русалочка
  • Девушка-журавль
  • Дерево тимбо
  • Мохини и Араван
  • Гордиев узел
  • Дева Мария Гваделупская
  • Тэмлейн
  • Сунь Укун, царь обезьян
  • Пандавы
  • Йемайя
  • Осирис, Сетх и Исида
  • Рапунцель
  • Койот
  • Принцесса Кагуя
  • Арбузы Май Иена
  • Жена Кондора
  • Эдип
  • Аладдин
  • Фенрир
  • Снежная королева
  • Турандот
  • Варамурунгунджи
  • Нанауацин
  • Феникс
  • Йенненга Стройная
  • Банджакри и Банджакрини
  • Джек и бобовый стебель
  • Принцесса Паризад
  • Хинемоа и Тутанекаи
  • Женщина, которая была добра к насекомым
  • Мальчик и жемчужина дракона
  • Мвиндо
  • Тадж-аль-Мулук и принцесса Дунья
  • Бойтата — змея с тысячей глаз
  • Рваный Чепчик
  • Король Артур
  • Бодхисатва Авалокитешвара
  • Бейве — Солнечная дева
  • Седна
  • Василиса Прекрасная
  • Амхэн Оса — тайный королевский инспектор
  • Плакальщица Ла Йорона
  • Шесть лебедей
  • Пеле
  • Ханг Туах
  • Друид и белый олень
  • Энкиду и Гильгамеш
  • Великая Черепаха
  • Сита
  • Красавица и Чудовище
  • Девочка со спичками
  • Ослиная Шкура
  • Джон Генри
  • Апсары
  • Белый медведь король Валемон
  • Радужная Ворона
  • Бакунава и семь лун
  • Бог солнца Ра
  • Саке Мацуо
  • Заколдованный кабан
  • Три принцессы Белого острова
  • Джулланар Морская
  • Хейтси-Эйбиб
  • Шелковая кисть
  • Рписунт — женщина-медведица
  • Даная и Персей
  • Моисей
  • Грифон
  • Сестрица Аленушка и братец Иванушка
  • Янус
  • Хайлибу-охотник
  • Пань-гу
  • Фея-крестная
ОБ АВТОРЕ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Views 205
Rating 5.0 / 5
Added 09.08.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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