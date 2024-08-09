Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира - Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя

Йошитани - Сказки подлунного мира
Я выросла на стыке двух культур. Мой отец родился в Японии; в его семье ели рис с маринованными сливами и вешали на стены гравюры, изображавшие синтоистские храмы. Мамины предки прибыли в Америку на корабле «Мэйфлауэр»; ее родня подавала на стол мясной рулет, а на стены вешала ключи от старой семейной фермы на острове Род-Айленд. Зачастую эти две половины моей семьи казались разными, как день и ночь, однако было у них и кое-что общее — любовь к историям.
От папиной родни я услышала легенды о принцессе Кагуе и «персиковом мальчике» Момотаро, а еще пересказ «Путешествия на Запад» У Чэн-эня. От мамы я узнала истории Золушки, Кота в сапогах и Джека с его бобовым стеблем. У каждой сказки и легенды был свой неповторимый колорит, но повсюду встречались образы юных путешественников, запретных дверей и манящих дальних земель. Со временем я начала понимать, что при всех внешних различиях две половины моей семьи похожи в самом главном. Сказки, мифы и легенды помогли мне признать ценность каждой части меня.
Со всяким следующим поколением опыт жизни в смешанной культурной среде становится все привычнее. Дети растут в мире, непохожем на тот, где воспитывались их родители. Когда создаются семьи, возникает уникальное сочетание традиций. Теперь, когда наша жизнь обрела множество новых граней, а старые ярлыки утратили смысл, нам особенно важно понять и узнать друг друга. А что нагляднее покажет сходство и различие культур, как не истории, которые в них бытуют?
Мне хочется, чтобы эта подборка историй стала для читателя окном в разнообразный, пестрый мир. Одни сюжеты всем давно знакомы, другие окажутся в диковинку. Кто-то из читателей найдет в книге собственное отражение. У многих появятся новые любимые герои. Я старалась указать происхождение каждого сюжета, но не все истоки можно отследить, особенно у тех повествований, что пришли к нам с торговыми караванами по Великому шелковому пути. В одной стране рассказывают небылицы о жителях другой страны, потом эти сказки попадают в третью страну, и следов уже не найти. Но такая путаница сама по себе может немало поведать о сказителях и дать жизнь другим историям, которыми мы будем делиться завтра.
Те, кто знаком с картами Таро, подметят на рисунках привычные символы: Кубки, Пентакли, Жезлы и Мечи. Семьдесят восемь иллюстраций из этой книги использованы в моей колоде «Tarot of the Divine. Таро сказочных архетипов». Подобно картам, все истории наделены уникальным смыслом; каждая по-своему помогает понять и осознать человеческий опыт.
Надеюсь, этот сборник понравится вам и вызовет желание еще больше узнать о мире, где все мы живем под одной и той же луной.
Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира - Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя
Пер. с англ. М. Сухотиной. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 176 c. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00195-014-1
Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира – Содержание
Предисловие
- Шахерезада: тысяча и одна ночь
- Соловей
- Спящая красавица
- Паук Ананси
- Дева Белая Бизониха
- Русалочка
- Девушка-журавль
- Дерево тимбо
- Мохини и Араван
- Гордиев узел
- Дева Мария Гваделупская
- Тэмлейн
- Сунь Укун, царь обезьян
- Пандавы
- Йемайя
- Осирис, Сетх и Исида
- Рапунцель
- Койот
- Принцесса Кагуя
- Арбузы Май Иена
- Жена Кондора
- Эдип
- Аладдин
- Фенрир
- Снежная королева
- Турандот
- Варамурунгунджи
- Нанауацин
- Феникс
- Йенненга Стройная
- Банджакри и Банджакрини
- Джек и бобовый стебель
- Принцесса Паризад
- Хинемоа и Тутанекаи
- Женщина, которая была добра к насекомым
- Мальчик и жемчужина дракона
- Мвиндо
- Тадж-аль-Мулук и принцесса Дунья
- Бойтата — змея с тысячей глаз
- Рваный Чепчик
- Король Артур
- Бодхисатва Авалокитешвара
- Бейве — Солнечная дева
- Седна
- Василиса Прекрасная
- Амхэн Оса — тайный королевский инспектор
- Плакальщица Ла Йорона
- Шесть лебедей
- Пеле
- Ханг Туах
- Друид и белый олень
- Энкиду и Гильгамеш
- Великая Черепаха
- Сита
- Красавица и Чудовище
- Девочка со спичками
- Ослиная Шкура
- Джон Генри
- Апсары
- Белый медведь король Валемон
- Радужная Ворона
- Бакунава и семь лун
- Бог солнца Ра
- Саке Мацуо
- Заколдованный кабан
- Три принцессы Белого острова
- Джулланар Морская
- Хейтси-Эйбиб
- Шелковая кисть
- Рписунт — женщина-медведица
- Даная и Персей
- Моисей
- Грифон
- Сестрица Аленушка и братец Иванушка
- Янус
- Хайлибу-охотник
- Пань-гу
- Фея-крестная
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