Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира - Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя

Я выросла на стыке двух культур. Мой отец родился в Японии; в его семье ели рис с маринованными сливами и вешали на стены гравюры, изображавшие синтоистские храмы. Мамины предки прибыли в Америку на корабле «Мэйфлауэр»; ее родня подавала на стол мясной рулет, а на стены вешала ключи от старой семейной фермы на острове Род-Айленд. Зачастую эти две половины моей семьи казались разными, как день и ночь, однако было у них и кое-что общее — любовь к историям.

От папиной родни я услышала легенды о принцессе Кагуе и «персиковом мальчике» Момотаро, а еще пересказ «Путешествия на Запад» У Чэн-эня. От мамы я узнала истории Золушки, Кота в сапогах и Джека с его бобовым стеблем. У каждой сказки и легенды был свой неповторимый колорит, но повсюду встречались образы юных путешественников, запретных дверей и манящих дальних земель. Со временем я начала понимать, что при всех внешних различиях две половины моей семьи похожи в самом главном. Сказки, мифы и легенды помогли мне признать ценность каждой части меня.

Со всяким следующим поколением опыт жизни в смешанной культурной среде становится все привычнее. Дети растут в мире, непохожем на тот, где воспитывались их родители. Когда создаются семьи, возникает уникальное сочетание традиций. Теперь, когда наша жизнь обрела множество новых граней, а старые ярлыки утратили смысл, нам особенно важно понять и узнать друг друга. А что нагляднее покажет сходство и различие культур, как не истории, которые в них бытуют?

Мне хочется, чтобы эта подборка историй стала для читателя окном в разнообразный, пестрый мир. Одни сюжеты всем давно знакомы, другие окажутся в диковинку. Кто-то из читателей найдет в книге собственное отражение. У многих появятся новые любимые герои. Я старалась указать происхождение каждого сюжета, но не все истоки можно отследить, особенно у тех повествований, что пришли к нам с торговыми караванами по Великому шелковому пути. В одной стране рассказывают небылицы о жителях другой страны, потом эти сказки попадают в третью страну, и следов уже не найти. Но такая путаница сама по себе может немало поведать о сказителях и дать жизнь другим историям, которыми мы будем делиться завтра.

Те, кто знаком с картами Таро, подметят на рисунках привычные символы: Кубки, Пентакли, Жезлы и Мечи. Семьдесят восемь иллюстраций из этой книги использованы в моей колоде «Tarot of the Divine. Таро сказочных архетипов». Подобно картам, все истории наделены уникальным смыслом; каждая по-своему помогает понять и осознать человеческий опыт.

Надеюсь, этот сборник понравится вам и вызовет желание еще больше узнать о мире, где все мы живем под одной и той же луной.

Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира - Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя

Пер. с англ. М. Сухотиной. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 176 c. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00195-014-1

Йошитани, Йоши - Сказки подлунного мира – Содержание

Предисловие

Шахерезада: тысяча и одна ночь

Соловей

Спящая красавица

Паук Ананси

Дева Белая Бизониха

Русалочка

Девушка-журавль

Дерево тимбо

Мохини и Араван

Гордиев узел

Дева Мария Гваделупская

Тэмлейн

Сунь Укун, царь обезьян

Пандавы

Йемайя

Осирис, Сетх и Исида

Рапунцель

Койот

Принцесса Кагуя

Арбузы Май Иена

Жена Кондора

Эдип

Аладдин

Фенрир

Снежная королева

Турандот

Варамурунгунджи

Нанауацин

Феникс

Йенненга Стройная

Банджакри и Банджакрини

Джек и бобовый стебель

Принцесса Паризад

Хинемоа и Тутанекаи

Женщина, которая была добра к насекомым

Мальчик и жемчужина дракона

Мвиндо

Тадж-аль-Мулук и принцесса Дунья

Бойтата — змея с тысячей глаз

Рваный Чепчик

Король Артур

Бодхисатва Авалокитешвара

Бейве — Солнечная дева

Седна

Василиса Прекрасная

Амхэн Оса — тайный королевский инспектор

Плакальщица Ла Йорона

Шесть лебедей

Пеле

Ханг Туах

Друид и белый олень

Энкиду и Гильгамеш

Великая Черепаха

Сита

Красавица и Чудовище

Девочка со спичками

Ослиная Шкура

Джон Генри

Апсары

Белый медведь король Валемон

Радужная Ворона

Бакунава и семь лун

Бог солнца Ра

Саке Мацуо

Заколдованный кабан

Три принцессы Белого острова

Джулланар Морская

Хейтси-Эйбиб

Шелковая кисть

Рписунт — женщина-медведица

Даная и Персей

Моисей

Грифон

Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Янус

Хайлибу-охотник

Пань-гу

Фея-крестная

ОБ АВТОРЕ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ