Youcat - Молодежный катехтзис Католической Церкви

Сегодня я хочу порекомендовать вам необычную книгу. Она необычна и по своему содержанию, и по тому, как она появилась на свет. Я бы хотел вам немного рассказать об истории её создания, чтобы стало понятно, чем же она так необычна. Вы могли бы сказать, что она основана на другой книге, которая возвращает нас в 1980-е годы. Это было трудное время для Церкви и мирового сообщества. Требовались новые ориентиры, чтобы найти путь в будущее. После Второго Ватиканского Собора (1962-1965) и в условиях изменившейся культурной ситуации многие люди оказались сбиты с толку: во что же на самом деле веруют христиане, чему учит Церковь, может ли она вообще чему-либо учить и как всё это может найти своё отражение в культуре, которая изменилась до самого основания. Имеет ли всё ещё смысл вообще быть верующим? Эти вопросы задают себе иногда даже добрые христиане.

В то время Папа Иоанн Павел II принял смелое решение. Он решил, что епископы со всего мира должны написать книгу, в которой ответят на эти вопросы. Он поручил мне координировать работу епископов и следить за тем, чтобы из различных статей епископов в результате получилась настоящая книга, а не случайная подборка разного рода текстов. Эта книга должна была получить старомодное название «Катехизис Католической Церкви», но при этом стать чем-то совершенно новым и удивительным. Она должна была показать, во что сегодня верит Католическая Церковь и как можно осмысленно верить.

Я был в смятении от этой задачи. Должен признаться, я сомневался в успехе подобной затеи. Потому что как это возможно, чтобы авторы, разбросанные по всему миру, смогли вместе создать читабельную книгу? Как могут люди, которые не только географически, но также интеллектуально и духовно принадлежат разным континентам, создать внутренне целостный текст, который поймут на всех континентах? К тому же эти епископы должны были писать не как отдельные авторы, но в контакте со своими собратьями-епископами и с людьми из своих епархий. Признаюсь, даже сегодня мне кажется чудом, что этот проект в итоге удался.

Youcat - Молодежный катехтзис Католической Церкви

С предисловием Папы Бенедикта XVI

Культурный Центр «Духовная библиотека», 2013

ISBN 978-5-94270-027-0

Youcat - Молодежный катехтзис Католической Церкви - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Письмо папы Бенедикта XVI

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Во что мы верим

Почему мы можем верить

Мы, люди, «способны» принять Бога

Бог идет навстречу человеку

Ответ человека Богу

Христианское исповедание веры

Верую в Бога Отца

Верую во Иисуса Христа

Верую в Святого Духа

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как совершаются христианские тайны?

Бог действует в святых знаках

Бог и священная Литургия

Как мы совершаем тайны Христа?

Таинства посвящения (Крещение, Миропомазание и Евхаристия)

Таинства исцеления (Покаяние и Елеопомазание больных)

Таинства общения и миссии (Священство и Брак)

Другие богослужения

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как нам жить во Христе?

Для чего мы живем на земле, что мы должны делать и как нам в этом помогает Святой Дух?

Достоинство человека

Человеческое сообщество

Церковь

Десять Заповедей

Возлюби Господа Бога твоего

Возлюби ближнего твоего как самого себя

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Как мы должны молиться

Молитва в христианской жизни

Как молиться: дар Божьего Присутствия

Источники молитвы

Путь молитвы

Молитва Господня «Отче наш»

УКАЗАТЕЛИ