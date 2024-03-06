Youcat - Молодежный катехтзис Католической Церкви

Youcat
Сегодня я хочу порекомендовать вам необычную книгу. Она необычна и по своему содержанию, и по тому, как она появилась на свет. Я бы хотел вам немного рассказать об истории её создания, чтобы стало понятно, чем же она так необычна. Вы могли бы сказать, что она основана на другой книге, которая возвращает нас в 1980-е годы. Это было трудное время для Церкви и мирового сообщества. Требовались новые ориентиры, чтобы найти путь в будущее. После Второго Ватиканского Собора (1962-1965) и в условиях изменившейся культурной ситуации многие люди оказались сбиты с толку: во что же на самом деле веруют христиане, чему учит Церковь, может ли она вообще чему-либо учить и как всё это может найти своё отражение в культуре, которая изменилась до самого основания. Имеет ли всё ещё смысл вообще быть верующим? Эти вопросы задают себе иногда даже добрые христиане.
В то время Папа Иоанн Павел II принял смелое решение. Он решил, что епископы со всего мира должны написать книгу, в которой ответят на эти вопросы. Он поручил мне координировать работу епископов и следить за тем, чтобы из различных статей епископов в результате получилась настоящая книга, а не случайная подборка разного рода текстов. Эта книга должна была получить старомодное название «Катехизис Католической Церкви», но при этом стать чем-то совершенно новым и удивительным. Она должна была показать, во что сегодня верит Католическая Церковь и как можно осмысленно верить.
Я был в смятении от этой задачи. Должен признаться, я сомневался в успехе подобной затеи. Потому что как это возможно, чтобы авторы, разбросанные по всему миру, смогли вместе создать читабельную книгу? Как могут люди, которые не только географически, но также интеллектуально и духовно принадлежат разным континентам, создать внутренне целостный текст, который поймут на всех континентах? К тому же эти епископы должны были писать не как отдельные авторы, но в контакте со своими собратьями-епископами и с людьми из своих епархий. Признаюсь, даже сегодня мне кажется чудом, что этот проект в итоге удался.
Youcat - Молодежный катехтзис Католической Церкви
С предисловием Папы Бенедикта XVI
Культурный Центр «Духовная библиотека», 2013
ISBN 978-5-94270-027-0
Youcat - Молодежный катехтзис Католической Церкви - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Письмо папы Бенедикта XVI
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Во что мы верим
- Почему мы можем верить
- Мы, люди, «способны» принять Бога
- Бог идет навстречу человеку
- Ответ человека Богу
- Христианское исповедание веры
- Верую в Бога Отца
- Верую во Иисуса Христа
- Верую в Святого Духа
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как совершаются христианские тайны?
- Бог действует в святых знаках
- Бог и священная Литургия
- Как мы совершаем тайны Христа?
- Таинства посвящения (Крещение, Миропомазание и Евхаристия)
- Таинства исцеления (Покаяние и Елеопомазание больных)
- Таинства общения и миссии (Священство и Брак)
- Другие богослужения
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как нам жить во Христе?
- Для чего мы живем на земле, что мы должны делать и как нам в этом помогает Святой Дух?
- Достоинство человека
- Человеческое сообщество
- Церковь
- Десять Заповедей
- Возлюби Господа Бога твоего
- Возлюби ближнего твоего как самого себя
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Как мы должны молиться
- Молитва в христианской жизни
- Как молиться: дар Божьего Присутствия
- Источники молитвы
- Путь молитвы
- Молитва Господня «Отче наш»
УКАЗАТЕЛИ
- Предметный указатель
- Указатель определений
- Сокращения
- Благодарности
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