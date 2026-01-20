Юга - Витамины для семьи

Молитесь за ваших домашних! - Будьте долготерпеливы! - Заботьтесь о малых сих! - Будь способным к борьбе! - Не вступайте в родство с миром! - Умоляйте о спасении семьи! - Начинайте со своего дома! - Любите врагов из вашего дома! - Будь мужчиной, передающим Слово! - Ободряйте друг друга! - Включайтесь в решение проблем! - Следуйте за Господом Иисусом! - Любите своих родителей по-библейски! - Будь верующим мужчиной! - Рассказывайте о делах Божьих! - Владычествуйте вместе! - Делайте что-то практическое в доме! - Будьте людьми! - Ищите то, что вам необходимо! - Не разлучайтесь! - Исполняйте волю Божью! - Доверьтесь Господу Иисусу! - Примите предложение Иисуса! - Ожидайте часа Божьего! - Измените своё поведение! - Будьте реалистами! - Господь нуждается в вас! - Будьте добрым примером! - Проверяйте своих друзей! - Ищите серьёзных посредников! - Исполняйте свои брачные обязательства! - Призывайте своих дочерей к добру! - Взирайте на будущую славу! - Будьте благоразумными людьми! - Сохраняйте семью такой, какой она была от начала! - Делайте только то, что вам позволительно! - Обеспечьте себе место среди великих! - Будьте внимательны к своей речи! - Мужчины, контролируйте свои желания! - Используйте уши и в семье! - Не ссорьтесь и не кричите друг на друга! - Будь праведным мужчиной! - Не противьтесь Божьему плану! - Терпите неуважение от домашних! - Цените подобных родителей! - Избегайте пустословия! - Будьте мудрыми семьянинами! - Прощайте друг друга! - Вынь сучок после бревна! - Дарите детям хорошие подарки! - Соблюдайте в семье золотое правило! - Просите Его научить вас! - Просите с верой! - Исполняйте свои обещания! - Живите в согласии! - Ищите Царствия! - Ответственно используйте ценности! - Возможно и по-другому! - Не живите по принципу: или... или - Бойтесь того, кого нужно бояться! - Молитесь о своих детях! - Отличайтесь от мира сего! - Старайтесь познать друг друга! - Сохраните дом для его цели! - Осчастливьте свою мать! - Будьте благодарными! - Старайтесь быть ничего не стоящим рабом! - Проведите свой день с Господом Иисусом! - Готовьте себя к встрече с Богом! - Мудро выражай свои желания! - Уделяй время твоему спутнику жизни! - Расскажи Иисусу о твоих близких! - Свидетельствуйте об истине! - Охраняйте ваш сад! - Будь утешителем твоего спутника жизни! - Помогайте начинающим семьям! - Ожидайте приговора Господа Иисуса! - Любите друг друга до самого конца! - Просите мудрости! - Правильно воспитывайте своих сыновей! - Берегитесь алчности! - Верьте во второе пришествие Господа! - Используйте имя Иисуса! - Посвяти себя освящению своих близких! - Держитесь стезей праведников! - Украшайте себя умеренно! - Выбирайте друзей мудро! - Изберите праведность! - Отвращайте гнев! - Дорожите обличениями своих родителей! - Не поддавайся влиянию плохих друзей! - Применяй Закон и по отношению к твоим детям! - Откройте свой дом для Бога! - Поклоняйся вместе со своим спутником жизни! - Скажите страху: нет! - Исполняйте Слово! - Лепите сердца ваших детей! - Возьмите в пример Божью доброту! - Считайте, что это - воля Божья! - Вспомните о своих обещаниях! - Радуйте друг друга! - Судите справедливо! - Проявляйте любовь! - Будьте выше язычников! - Не соглашайтесь на зло! - Берегитесь гордости! - Взирайте на воздаяние! - Будь внимателен к тому, что ты приносишь домой! - Участвуйте в делах света! - Обличайте по-библейски! - Будьте людьми слова! - Не будьте мстительны! - Двигайся вместе с Богом! - Полагайтесь на Бога! - В семье! - Собирайте себе сокровища на небесах! - Не помогайте друг другу в злых делах! - Взаимно прощайте друг друга! - Будь человеком мира! - Свидетельствуй своему супругу о Благой Вести! - Борись за жизнь ребёнка!