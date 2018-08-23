Одним из главных и судьбоносных событий истории Русской Православной Церкви периода Гражданской войны стал Юго-Восточный Русский Церковный Собор (далее — ЮВРЦС), прошедший в г. Ставрополе Кавказском с 19 по 24 мая 1919 г. Собор состоялся спустя восемь месяцев после завершения третьей сессии прерванного революционными событиями Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и, в определенной мере, воспринимался его участниками, организаторами и общественностью как преемник незавершенного московского Собора.

Важнейшим поводом его созыва стала потребность в организации высшей церковной власти — Временного высшего церковного управления (далее — ВВЦУ) — на территории Юга России, контролируемой Вооруженными силами армии генерала А. И. Деникина, Всевеликим войском Донским и Кубанским войском и изолированной от Патриарха линией фронта Гражданской войны.

Кроме этого важнейшего деяния, Собор рассмотрел назревшие церковные проблемы: оживление прихода, духовных учебных заведений, укрепление церковной дисциплины, решение которых связывалось с необходимостью рецепции в новых условиях постановлений Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. В Соборе в качестве его членов приняли участие правящие и викарные архиереи, духовенство и миряне шести крупнейших епархий Юга России, члены Всероссийского Поместного Собора, оказавшиеся на данной территории, представители военного духовенства, командования Добровольческой армии, Войскового круга Всевеликого войска Донского, Донского атамана, Кубанского казачьего войска и Кубанского краевого правительства. В числе участников были также многие известные церковные и общественные деятели, представители общественно-политических движений — Союза русских национальных общин, Совета государственного объединения России, участвовавшего и в подготовке Собора, Донского и Кубанского казачьих войск. Выступили генерал А. И. Деникин и В. М. Пуришкевич.

Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 года

Сб. документов под ред. Ю. А. Бирюковой.

М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2018. — 372 с., цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-134-4

Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 года – Содержание

Ю. А Бирюкова. Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 г.

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Отдел о церковной дисциплине

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Материалы, связанные с проведением Собора

Документы, связанные с решениями и наследием Собора

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Комментарии

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Именной указатель

Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 года – Обращение Собора к красноармейцам. 23 мая 1919 г.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ!

Южнорусский церковный Собор, собравшийся в г. Ставрополе, памятуя, что Господь пришел спасти не праведников, а грешников, обращается к вам от имени распинаемой вами Православной Церкви со словами увещания.

Есть среди вас и обманутые, есть и обольщенные, есть и сознательные преступники, но все вы одинаково служите делу грядущего антихриста.

Во что превратили вы святую Русь? Вы залили ее братскою кров[ью], которая вопиет ко Господу. Вы разорили Государство, вы оскверни[ли], разрушили семью, вы измучили, истерзали, втоптали в грязь лучшее, что было в народе нашем, — его церковную жизнь.

Руководители ваши, ненавидящие Христа, ведают, что творят... а они знают, что из души народной надо вырвать православную веру — остальное приложится. Под видом борьбы за народное счастье и народную власть вас повели под кровавым знаменем революции, пре[жде] всего, против Господа нашего Иисуса Христа и Его Церкви. И ведь вы, ослепленные, не видите, что вся цель вождей ваших не в борьбе, как они говорят, со «старым режимом», а в борьбе со старой верой вашей, святой и могучей, на которой возрастало и крепло русское государство и слагалось благосостояние народа. Революция — это кровавый поход против Христа. Вот почему вы слепо разрушаете православные храмы, когда синагоги и мечети стоят неприкосновенными. Вот почему вы оскверняете святые, честные мощи. Вы растаптывали, как бесноватые, в алтарях Святые Дары, вы издевались над иконами Спасителя, и Божией Матери, и угодников Божиих. Вы распинали на крестах, мучили, закапывали живыми в землю служителей Бога живого. Ни один народ за всю историю не творил таких страшных преступлений, какие сделаны вами за два последних года.

Долготерпелив Господь. Но страшен и гнев Его. Возмездие земное уже близится. Победоносные полки Добровольческой армии, объединившие почти весь Юг, Сибирская армия адмирала Колчака, подошедшая к Волге, армия генерала Юденича, освобождающая Петроград, западные полки славян, приближающиеся к Киеву, уже сжали железным кольцом Красную армию. И близок час, когда силой оружия, благословляемые Православной Церковью русские полки с крестом и священными знаменами войдут в Кремль Москвы. Наступит час расплаты. И вожди ваши еще раз предадут вас — с награбленными миллионами они найдут способ убежать и скрыться, а вас оставить для расплаты.

Покайтесь. Сознайте преступления свои, безмерные и тяжкие. Вспомните, что и вы когда-то были верными чадами Церкви Христовой. Смойте слезами раскаяния ту кровь, которая на руках ваших. Отрекитесь от сатаны. Сложите оружие ваше. Земная власть пощадит кающихся. А перед Богом вы должны искупить грехи всею вашей последующей жизнью. И тогда Господь, веруем, простит вас, примет в лоно Свое, как отец принимает блудного, но раскаявшегося сына.

ГАРФ. Ф. P-440. On. 1. Д. 55. Л. 61-62. Машинопись. Материал Осведомительного агентства для информирования печати от 7 июня 1919 г.

Жизнь. 1919. № 36. 6 июня. (Ежедневная общественно-политическая и литературная газета.) В сокращенной редакции, без смысловых разночтений.