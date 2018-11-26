Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Юхименко

Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядчества
В 80-е годы XVII века лежащая в глубине северо-восточного побережья Онежского озера Выговская пустынь представляла собой незаселенную, труднодоступную и труднопроходимую местность. Именно эти особенности и привлекли сюда скрывавшихся от преследований церковных и светских властей старообрядцев.
Сначала здесь ставили кельи монахи, покинувшие свои монастыри после окончательного укоренения в них "нововводных обычаев", затем стали переселяться также не принявшие церковной реформы патриарха Никона окрестные крестьяне - сначала одиночки, затем целые семьи.
Так в Выговской пустыне возник ряд поселений деревенского типа, в 1694 году по благословению инока Корнилия преобразованных в монастырское общежительство.
Елена Михайловна Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 1
М. : Языки славянской культуры, 2008
Studia historica)
ISBN 978-5-9551-0259-7
Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 1 - Содержание
«...Гласно нарекъ сие место староверческия Афины». Вступительная статья
«Монастырь, нарицаемый Даниилов
Андрей Денисов. Слово надгробное Петру Прокопьеву
Выго-Лексинский летописец
Андрей Борисов. Предисловие к сборнику выговских полемико-догматических сочинений
Федор Петров Бабушкин. Письмо матери и сестре в Романов из Выговского общежительства
Описание Выго-Лексинского общежительства
Обретение культурной оседлости
I. Заточение Семена Денисова в новгородской тюрьме (1713—1717)
- 1. Андрей Денисов. Послание на Выг по поводу заключения Семена Денисова
- 2. Андрей Денисов. Послание на Выг
- 3. Андрей Денисов. Послание Петру Прокопьеву и Соломонии Денисовой
- 4. Семен Денисов. Послание митрополиту Новгородскому Иову
- 5-7. Семен Денисов. Послания на Выг
- 8. Семен Денисов. Письмо сестре Соломонии
- 9. Петр Прокопьев. Послание выговцев Семену Денисову
- 10. Андрей Денисов. Послание на Выг
- 11-14. Семен Денисов. Послания на Выг
- 15. Семен Денисов. Послание на Выг
- 16. Андрей Денисов. Послание на Выг (приписка к посланию Семена Денисова)
- 17. Андрей Денисов. Послание на Выг из Петербурга
- 18. Леонтий Федосеев. Послание на Выг из Новгорода
- 19. Андрей Денисов. Послание Семену Денисову
- 20. Семен Денисов. Послание Петру Прокопьеву
- 21. Андрей Денисов. Благодарственное послание на Выг по случаю освобождения Семена Денисова
- 22. Семен Денисов. Слово благодарственное выговскому братству
II. Арест Даниила Викулина на Петровских заводах (1718)
- 1. Послание выговцев Даниилу Викулину по случаю взятия его на Петровские заводы для розыска
- 2. Андрей Денисов. Послание выговцам по поводу заточения Даниила Викулина
III. Работа следственной комиссии по доносу Ивана Круглого (1739—1740)
- 1. Семен Денисов. Послание на Выг
- 2. Семен Денисов. Послание на Лексу
- 3. Приветственное слово Семену Денисову по случаю его возвращения на Выг
- 4. Обращение лексинских насельниц к Семену Денисову
- 5. Семен Денисов. Послание Трифону Петрову в Сибирь
Почитание старообрядческих святых и святынь
- Житие Ивана Внифантьева
- Василий Данилов Шапошников. Повесть об Исакии Богомолове
- Сказание о чудесах Тихвиноборского образа Спаса
- Андрей Денисов. Слово о новых мудрецах
Устроение церковной жизни
- Андрей Денисов. Послание из братства в Боровский скит на Преображение. 6 августа 1713 г
- Андрей Денисов. Послание в Боровский скит. 22 июня 1719 г
- Андрей Денисов. Послание из братства в Боровский скит на Преображение. 6 августа 1720 г
- Андрей Денисов. Послание на Пасху в братство и скиты 1721 г
- Андрей Денисов. Слова (2) на память преп. Савватия Соловецкого
- Слово на память преп. Зосимы Соловецкого
- Андрей Денисов. Слово на день перенесения мощей преп. Зосимы и Савватия Соловецких
- Андрей Денисов. Послание в Волозерский скит на праздник преп. Александра Свирского
- Слово похвальное преп. Александру Свирскому
- Трифон Петров. Слово похвальное преп. Александру Свирскому
- Андрей Денисов. Слово на день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова
- Трифон Петров. Слово на день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова
- Трифон Петров. Слово на день св. пророка Илии
- Семен Денисов. Слово на Рождество Христово
- Мануил Петров. Слово на день св. апостолов Петра и Павла
- Слово на день св. апостолов Петра и Павла
- Иван Филиппов. Слово на Богородичный праздник
- Иван Филиппов. Слово на Богоявление
- Иван Филиппов. Поучение на Богоявление
- Иван Филиппов. Слово на день Усекновения главы Иоанна Предотечи
- Даниил Матвеев. Слово на память преп. Александра Ошевенского
- Чудо св. Иоанна Златоуста и преп. Александра Ошевенского
- Слово похвальное каргопольским чудотворцам
Устроение монастырской жизни
- I. Проповеди, послания-поучения
- II. Послания, письма
- III. Духовные завещания выговских наставников Петр Прокопьев. Духовное завещание
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Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2
М. : Языки славянской культуры, 2008
Studia historica
ISBN 978-5-9551-0260-3
Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2 - Содержание
Тексты
Почитание основателей и устроителей общежительства
Выговское общежительство и Сибирь
- Иван Семенов. Обращение к выговцам перед отъездом в Сибирь
- Трифон Петров. Слово надгробное Ивану Семенову
- Андрей Денисов. Послание Никифору Семенову в Сибирь
- Андрей Денисов. Послание выговским трудникам на Колывано-Воскресенские заводы
- Андрей Денисов. Послание выговским трудникам в Сибирь
Возрождение традиций в последней четверти XVIII в.
Благодарение благотворителей
Почтение к властям
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