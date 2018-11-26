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Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядчества

Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Юхименко
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
В 80-е годы XVII века лежащая в глубине северо-восточного побережья Онежского озера Выговская пустынь представляла собой незаселенную, труднодоступную и труднопроходимую местность. Именно эти особенности и привлекли сюда скрывавшихся от преследований церковных и светских властей старообрядцев.
Сначала здесь ставили кельи монахи, покинувшие свои монастыри после окончательного укоренения в них "нововводных обычаев", затем стали переселяться также не принявшие церковной реформы патриарха Никона окрестные крестьяне - сначала одиночки, затем целые семьи.
Так в Выговской пустыне возник ряд поселений деревенского типа, в 1694 году по благословению инока Корнилия преобразованных в монастырское общежительство.

Елена Михайловна Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 1

М. : Языки славянской культуры, 2008
Studia historica)
ISBN 978-5-9551-0259-7

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 1 - Содержание

«...Гласно нарекъ сие место староверческия Афины». Вступительная статья

«Монастырь, нарицаемый Даниилов

Андрей Денисов. Слово надгробное Петру Прокопьеву
Выго-Лексинский летописец
Андрей Борисов. Предисловие к сборнику выговских полемико-догматических сочинений
Федор Петров Бабушкин. Письмо матери и сестре в Романов из Выговского общежительства
Описание Выго-Лексинского общежительства

Обретение культурной оседлости

I. Заточение Семена Денисова в новгородской тюрьме (1713—1717)

  • 1. Андрей Денисов. Послание на Выг по поводу заключения Семена Денисова
  • 2. Андрей Денисов. Послание на Выг
  • 3. Андрей Денисов. Послание Петру Прокопьеву и Соломонии Денисовой
  • 4. Семен Денисов. Послание митрополиту Новгородскому Иову
  • 5-7. Семен Денисов. Послания на Выг
  • 8. Семен Денисов. Письмо сестре Соломонии
  • 9. Петр Прокопьев. Послание выговцев Семену Денисову
  • 10. Андрей Денисов. Послание на Выг
  • 11-14. Семен Денисов. Послания на Выг
  • 15. Семен Денисов. Послание на Выг
  • 16. Андрей Денисов. Послание на Выг (приписка к посланию Семена Денисова)
  • 17. Андрей Денисов. Послание на Выг из Петербурга
  • 18. Леонтий Федосеев. Послание на Выг из Новгорода
  • 19. Андрей Денисов. Послание Семену Денисову
  • 20. Семен Денисов. Послание Петру Прокопьеву
  • 21. Андрей Денисов. Благодарственное послание на Выг по случаю освобождения Семена Денисова
  • 22. Семен Денисов. Слово благодарственное выговскому братству

II. Арест Даниила Викулина на Петровских заводах (1718)

  • 1. Послание выговцев Даниилу Викулину по случаю взятия его на Петровские заводы для розыска
  • 2. Андрей Денисов. Послание выговцам по поводу заточения Даниила Викулина

III. Работа следственной комиссии по доносу Ивана Круглого (1739—1740)

  • 1. Семен Денисов. Послание на Выг
  • 2. Семен Денисов. Послание на Лексу
  • 3. Приветственное слово Семену Денисову по случаю его возвращения на Выг
  • 4. Обращение лексинских насельниц к Семену Денисову
  • 5. Семен Денисов. Послание Трифону Петрову в Сибирь

Почитание старообрядческих святых и святынь

  • Житие Ивана Внифантьева
  • Василий Данилов Шапошников. Повесть об Исакии Богомолове
  • Сказание о чудесах Тихвиноборского образа Спаса
  • Андрей Денисов. Слово о новых мудрецах

Устроение церковной жизни

  • Андрей Денисов. Послание из братства в Боровский скит на Преображение. 6 августа 1713 г
  • Андрей Денисов. Послание в Боровский скит. 22 июня 1719 г
  • Андрей Денисов. Послание из братства в Боровский скит на Преображение. 6 августа 1720 г
  • Андрей Денисов. Послание на Пасху в братство и скиты 1721 г
  • Андрей Денисов. Слова (2) на память преп. Савватия Соловецкого
  • Слово на память преп. Зосимы Соловецкого
  • Андрей Денисов. Слово на день перенесения мощей преп. Зосимы и Савватия Соловецких
  • Андрей Денисов. Послание в Волозерский скит на праздник преп. Александра Свирского
  • Слово похвальное преп. Александру Свирскому
  • Трифон Петров. Слово похвальное преп. Александру Свирскому
  • Андрей Денисов. Слово на день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова
  • Трифон Петров. Слово на день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова
  • Трифон Петров. Слово на день св. пророка Илии
  • Семен Денисов. Слово на Рождество Христово
  • Мануил Петров. Слово на день св. апостолов Петра и Павла
  • Слово на день св. апостолов Петра и Павла
  • Иван Филиппов. Слово на Богородичный праздник
  • Иван Филиппов. Слово на Богоявление
  • Иван Филиппов. Поучение на Богоявление
  • Иван Филиппов. Слово на день Усекновения главы Иоанна Предотечи
  • Даниил Матвеев. Слово на память преп. Александра Ошевенского
  • Чудо св. Иоанна Златоуста и преп. Александра Ошевенского
  • Слово похвальное каргопольским чудотворцам

Устроение монастырской жизни

  • I. Проповеди, послания-поучения
  • II. Послания, письма
  • III. Духовные завещания выговских наставников Петр Прокопьев. Духовное завещание
Комментарии

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2

М. : Языки славянской культуры, 2008
Studia historica
ISBN 978-5-9551-0260-3

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2 - Содержание

Тексты
Почитание основателей и устроителей общежительства
Выговское общежительство и Сибирь
  • Иван Семенов. Обращение к выговцам перед отъездом в Сибирь
  • Трифон Петров. Слово надгробное Ивану Семенову
  • Андрей Денисов. Послание Никифору Семенову в Сибирь
  • Андрей Денисов. Послание выговским трудникам на Колывано-Воскресенские заводы
  • Андрей Денисов. Послание выговским трудникам в Сибирь
Возрождение традиций в последней четверти XVIII в.
Благодарение благотворителей
Почтение к властям
Комментарии
Views 553
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2018
Author nomennescio
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5.0/5 (4)

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