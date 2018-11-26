Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Юхименко

В 80-е годы XVII века лежащая в глубине северо-восточного побережья Онежского озера Выговская пустынь представляла собой незаселенную, труднодоступную и труднопроходимую местность. Именно эти особенности и привлекли сюда скрывавшихся от преследований церковных и светских властей старообрядцев.

Сначала здесь ставили кельи монахи, покинувшие свои монастыри после окончательного укоренения в них "нововводных обычаев", затем стали переселяться также не принявшие церковной реформы патриарха Никона окрестные крестьяне - сначала одиночки, затем целые семьи.

Так в Выговской пустыне возник ряд поселений деревенского типа, в 1694 году по благословению инока Корнилия преобразованных в монастырское общежительство.

Елена Михайловна Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 1

М. : Языки славянской культуры, 2008

Studia historica)

ISBN 978-5-9551-0259-7

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 1 - Содержание

«...Гласно нарекъ сие место староверческия Афины». Вступительная статья «Монастырь, нарицаемый Даниилов Андрей Денисов. Слово надгробное Петру Прокопьеву Выго-Лексинский летописец Андрей Борисов. Предисловие к сборнику выговских полемико-догматических сочинений Федор Петров Бабушкин. Письмо матери и сестре в Романов из Выговского общежительства Описание Выго-Лексинского общежительства Обретение культурной оседлости I. Заточение Семена Денисова в новгородской тюрьме (1713—1717) 1. Андрей Денисов. Послание на Выг по поводу заключения Семена Денисова

2. Андрей Денисов. Послание на Выг

3. Андрей Денисов. Послание Петру Прокопьеву и Соломонии Денисовой

4. Семен Денисов. Послание митрополиту Новгородскому Иову

5-7. Семен Денисов. Послания на Выг

8. Семен Денисов. Письмо сестре Соломонии

9. Петр Прокопьев. Послание выговцев Семену Денисову

10. Андрей Денисов. Послание на Выг

11-14. Семен Денисов. Послания на Выг

15. Семен Денисов. Послание на Выг

16. Андрей Денисов. Послание на Выг (приписка к посланию Семена Денисова)

17. Андрей Денисов. Послание на Выг из Петербурга

18. Леонтий Федосеев. Послание на Выг из Новгорода

19. Андрей Денисов. Послание Семену Денисову

20. Семен Денисов. Послание Петру Прокопьеву

21. Андрей Денисов. Благодарственное послание на Выг по случаю освобождения Семена Денисова

22. Семен Денисов. Слово благодарственное выговскому братству II. Арест Даниила Викулина на Петровских заводах (1718) 1. Послание выговцев Даниилу Викулину по случаю взятия его на Петровские заводы для розыска

2. Андрей Денисов. Послание выговцам по поводу заточения Даниила Викулина III. Работа следственной комиссии по доносу Ивана Круглого (1739—1740) 1. Семен Денисов. Послание на Выг

2. Семен Денисов. Послание на Лексу

3. Приветственное слово Семену Денисову по случаю его возвращения на Выг

4. Обращение лексинских насельниц к Семену Денисову

5. Семен Денисов. Послание Трифону Петрову в Сибирь Почитание старообрядческих святых и святынь Житие Ивана Внифантьева

Василий Данилов Шапошников. Повесть об Исакии Богомолове

Сказание о чудесах Тихвиноборского образа Спаса

Андрей Денисов. Слово о новых мудрецах Устроение церковной жизни Андрей Денисов. Послание из братства в Боровский скит на Преображение. 6 августа 1713 г

Андрей Денисов. Послание в Боровский скит. 22 июня 1719 г

Андрей Денисов. Послание из братства в Боровский скит на Преображение. 6 августа 1720 г

Андрей Денисов. Послание на Пасху в братство и скиты 1721 г

Андрей Денисов. Слова (2) на память преп. Савватия Соловецкого

Слово на память преп. Зосимы Соловецкого

Андрей Денисов. Слово на день перенесения мощей преп. Зосимы и Савватия Соловецких

Андрей Денисов. Послание в Волозерский скит на праздник преп. Александра Свирского

Слово похвальное преп. Александру Свирскому

Трифон Петров. Слово похвальное преп. Александру Свирскому

Андрей Денисов. Слово на день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Трифон Петров. Слово на день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Трифон Петров. Слово на день св. пророка Илии

Семен Денисов. Слово на Рождество Христово

Мануил Петров. Слово на день св. апостолов Петра и Павла

Слово на день св. апостолов Петра и Павла

Иван Филиппов. Слово на Богородичный праздник

Иван Филиппов. Слово на Богоявление

Иван Филиппов. Поучение на Богоявление

Иван Филиппов. Слово на день Усекновения главы Иоанна Предотечи

Даниил Матвеев. Слово на память преп. Александра Ошевенского

Чудо св. Иоанна Златоуста и преп. Александра Ошевенского

Слово похвальное каргопольским чудотворцам Устроение монастырской жизни I. Проповеди, послания-поучения

II. Послания, письма

III. Духовные завещания выговских наставников Петр Прокопьев. Духовное завещание Комментарии

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2

М. : Языки славянской культуры, 2008

Studia historica

ISBN 978-5-9551-0260-3

Елена Юхименко - Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства - Том 2 - Содержание

Тексты

Почитание основателей и устроителей общежительства

Выговское общежительство и Сибирь Иван Семенов. Обращение к выговцам перед отъездом в Сибирь

Трифон Петров. Слово надгробное Ивану Семенову

Андрей Денисов. Послание Никифору Семенову в Сибирь

Андрей Денисов. Послание выговским трудникам на Колывано-Воскресенские заводы

Андрей Денисов. Послание выговским трудникам в Сибирь Возрождение традиций в последней четверти XVIII в.

Благодарение благотворителей

Почтение к властям

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