«История Выговской пустыни» — одно из самых фундаментальных исторических сочинений выговской литературной школы — была впервые издана Д. Е. Кожанчиковым в 1862 г. Исследователи давно обратили внимание на то, что рукописная традиция сохранила пространный и сокращенный варианты текста и отнюдь не все главы, включенные в публикацию, принадлежат Ивану Филиппову, тем не менее данное издание до сих пор остается наиболее содержательным и потому самым цитируемым источником.

Указатель имен к этой книге, позволяющий свести воедино все многообразные сведения по истории поморской обители и воспользоваться ими в полной мере, необходим. В то же время он имеет и вполне самостоятельное значение, давая возможность более широко привлекать свидетельства современников при анализе проблем выговской книжности и литературы.

Елена Михайловна Юхименко - Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература - Том 2

Studia historica

Москва: Языки славянской культуры, 2002. — 480 с:

ISBN 5-94457-039-3

Елена Михайловна Юхименко - Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература – Том 2 - Содержание

Новонайденные сочинения выговских писателей

Указатель инципитов

Указатель имен

Указатель уточненных атрибуций сочинений, вошедших в «Писания русских старообрядцев» В. Г. Дружинина

Автографы выговских писателей и книжников: каталог

Описание рукописно-книжного собрания Выго-Лексинского общежительства

Указатель имен

Поморский Торжественник: описания сборников

Материалы к изучению «Истории Выговской пустыни» Ивана Филиппова: указатель имен

Шифры рукописей, использованных в работе

Елена Михайловна Юхименко - Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература - Том 2 - Новонайденные сочинения Выговских писателей

Вышедший в 1912 г. указатель В. Г. Дружинина «Писания русских старообрядцев. Перечень списков, составленный по печатным описаниям рукописных собраний» уже на протяжении многих десятилетий является настольной книгой для всех исследователей старообрядчества. Научное его значение невозможно переоценить: впервые было систематизировано «великое море» старообрядческой письменности. Труд В. Г. Дружинина во многом предопределил дальнейшее изучение истории и литературы старообрядчества.

В последнее время благодаря широко ведущейся археографической и исследовательской работе корпус сочинений старообрядческих писателей значительно расширился, что настоятельно требует нового обобщения. Здесь может существовать несколько подходов. В 1979 г. Н. Ю. Бубнов выдвинул идею создания нового справочника-указателя (по типу Дружининского), учитывающего все списки, хранящиеся в архивах, библиотеках и музеях. Однако эта задача оказалась трудновыполнимой, и Библиотека Академии наук приступила к подготовке построенной по хронологическому принципу тематической серии «Старообрядческие рукописи БАН СССР», первый выпуск которого вышел в 1984 г.4, а вто- рой, охватывающий сочинения первой половины XVIII в., уже находится в печати. Выборка сочинений писателей выговской школы была проведена в фондах Древлехранилища Пушкинского Дома5. Эти работы безусловно важны, поскольку выявляют не только новые списки, но и неизвестные ранее сочинения старообрядческих авторов.

В последнее время справочник В. Г. Дружинина как отдельное издание вновь привлек к себе внимание. Возник проект его обновленного переиздания6, при этом авторы начинания, усердно критикуя недостатки и неточности оригинального указателя, обошли молчанием тот факт, что ученый сам назвал многие из них и в заключении заметил: «Но мы не останавливаемся перед признанием допущенных ошибок и убеждены, что еще многие и многие ошибки нам будут указаны, за что будем только признательны и постараемся внести такие поправки в следующее издание указателя, если до этого доживем». Современный проект основан главным образом на перепроверке материалов Дружинина и дополнении их за счет новейших исследований. Такой подход имеет право на существование, но не выводит изучение старообрядческой книжности на принципиально новый уровень.

Нам представляется, что дальнейшее развитие труда Дружинина должно состоять в целенаправленном углубленном изучении отдельных областей старообрядческой письменности, как-то: творчества писателей раннего старообрядчества, выговской школы, наследия других крупных старообрядческих центров, полемических сочинений XVIII — первой половины XIX вв., поздней старообрядческой книжности. Серия подобных указателей должна явиться закономерным итогом научного исследования, выполненного на максимально полном материале, позволяющего провести атрибуцию сочинений на основе анализа содержания, учета косвенных свидетельств, установления авторских и писарских почерков.

Выговская словесность привлекала особое внимание В. Г. Дружинина и как коллекционера, и как ученого. Она достаточно полно представлена в его указателе, что было результатом не только работы с печатными описаниями, но и изучения собственного собрания. В настоящее время наши представления о творческом наследии выговских писателей могут быть значительно расширены.