Книга польского христианского теолога Юлиана Гжесика — интереснейший целостный источник сведений по истории еврейского народа со времен Иудейской войны против Рима (66-73 гг. н.э.) до наших дней.

Особое достоинство книги в том, что все исторические события соотнесены в ней с библейскими пророчествами, зримо воплощающимися в судьбе одного из древнейших на Земле народов. Библейская история израильтян достаточно известна читателям из самой Библии, с более поздней же историей иудеев большинство знакомо мало. Этот пробел призвана заполнить книга Юлиана Гжесика. Автор книги, чья юность прошла в оккупированной фашистами Польше, своими глазами видел их злодеяния по отношению к евреям и тщетно искал ответ на вопрос о природе мирового зла до тех пор, пока не обратил свой вопрос непосредственно к Создателю мира.

Обращение к Богу, поиски ответов на главные вопросы бытия в Библии, сострадание преследуемым сообщают книге особую сердечность и глубину.

Юлиан Гжесик - Возвращение - История евреев в свете ветхо- и новозаветных пророчеств

2 издание, 2017

«Теревинф», Москва 2005

ISBN 5-901599-25-Х

Юлиан Гжесик - Возвращение. История евреев в свете ветхо- и новозаветных пророчеств - Содержание

Об этой книге

От автора

Введение. Алия Израиля

История израильского народа

Глава 1

1. Краткая история Израиля

2. События, предшествовавшие началу Иудейской войны 66 — 73 гг. н.э.

3. Ход военных действий

4. Разрушение Иерусалима и Храма

5. Восстания. Последние вооруженные выступления евреев

Глава 2

1. Положение евреев после их рассеяния

2. Предшественники христианского антисемитизма

3. Папские антиеврейские законы

4. Еврейская диаспора в Европе

5. Евреи в Польше до ее разделов

Глава 3

1. Библейский и талмудический иудаизм

2. Еврейские мистики

3. Мессианские движения

Глава 4

1. Таскала — еврейское Просвещение (1780—1880)

2. Выдающиеся еврейские деятели XIX столетия

Глава 5

1. Переломный момент—год 1878-й

2. «Рыболовы» в действии

3. Первые еврейские поселения в Палестине

4. Политический сионизм

5. Христиане—друзья Сиона

6. Религиозный сионизм как новый стимул

7. «Охотники» — неоантисемитизм

Глава 6

1. Мировая война как начало «времени великого бедствия»

2. От декларации Бальфура к мирному договору

3. Палестинский мандат и британские «Белые книги»

4. Положение в Палестине в период между двумя мировыми войнами

5. Внутреннее положение в сионистском движении

6. Положение евреев в Польше

7. «Охотники» после Первой мировой войны

8. Западные страны и правительства и еврейский вопрос перед Второй мировой войной

Глава 7

1. Вторая мировая война на Ближнем Востоке

2. Борьба за образование государства Израиль

3. «Экспансия» Израиля

4. Израиль и арабские страны

5. Четыре чуда в Израиле

6. Израиль — «тяжелый камень»

7. Анализ обвинений

Уничтожение евреев в годы Второй мировой войны

1. Положение евреев в отдельных странах Европы

2. Уничтожение евреев в Польше

3. «Окончательное решение» — Одило Глобочник

4. Вооруженное сопротивление евреев

5. Коллаборационизм

6. Когда, кто и как сообщил миру о катастрофе?

7. Отношение союзников к истреблению евреев

8. Ватикан Пия XII и уничтожение евреев

9. Поляки в деле спасения евреев

10. Евреи в Польше после 1944 г.

11. Евреи в Советском Союзе

12. Евреи во Франции и США

Мессия Израиля

Глава 1

1. Тайна Израиля

2. Израиль — народ Завета

3. Время национальной милости

4. Семь периодов национального наказания

5. Семьдесят «недель» милости

6. «Удвоенное» национальное наказание

Глава 2

1. Проблема зла и страданий

2. Библия — источник истинного знания

3. Положение человечества под проклятием

4. Искупление — противодействие греху

5. Тысячелетнее познание добра

6. История Израиля — образец Божьего отношения к злу

Глава 3

1. Апокрифические свидетельства об Иисусе в свете исследований профессора Йосефа Клаузнера

2. Мессия в пророчествах

3. Ожесточение иудеев отступает

4. Должен ли иудей стать христианином, чтобы обрести Божью благодать?

5. Новый Завет

Приложение

Исторические документы касающиеся иудео-христианского диалога

1. Декларация об отношении католической Церкви к нехристианским религиям

2. Сионизм — глас Божий!

3. Письмо Комитета еврейского собрания пастору Ч.Т. Расселу, Нью-Йорк, 1910 г.

4. Ответ Ч.Т. Рассела Комитету еврейского собрания

5. Речь Ч.Т. Рассела на ипподроме 9 октября 1910 г.

Факты библейской хронологии

1. Вавилонско-еврейский календарь

2. Начало вавилонского пленения: 586 или 607 г. до н. э.?

3. Дата рождения Иисуса

4. Краткие хронологические таблицы

Кровавый навет

1. Дело Бейлиса

2. Экспертиза ксендза Пранайтиса

3. Письмо русского министра, резидента в Ватикане Нелидова министру иностранных дел С.Д. Сазонову

4. Нюрнбергский документ N9 2527

5. «Протоколы Сионских мудрецов»

Немецкие и польские документы времен Второй мировой войны

Немецкие документы

Польские документы

Справочные материалы

1. Глоссарий

2. Краткий биографический справочник



Юлиан Гжесик - Возвращение - История евреев в свете ветхо- и новозаветных пророчеств - Введение - Алия Израиля

Слово «алия» на древнееврейском языке означает «вознесение», «воcхождение», «Алия ле-Тора» — так называется приглашение человека к публичному чтению Торы в синагоге; «алият-регел» именуется паломничество в Иерусалим по случаю праздников Пасхи (Песах), Пятидесятницы (Шавуот), Кущей (Суккот).



Словом «алия», с присоединением очередной буквы алфавита (древнееврейские буквы обозначают также цифры), называли шесть последовательных волн еврейской иммиграции в Палестину. Первая началась в 1882 г. как следствие погромов в России и продолжалась по 1903 г., последняя же была в 1941 — 1947 гг., т. е. в период борьбы против ограничения иммиграции. После образования в 1948 г. государства Израиль им была объявлена свободная иммиграция евреев, и с 1948-го по 1964 г. в Израиль прибыло из 66 стран 1 191 365 иммигрантов.



В нашей книге слово «алия» употребляется иносказательно, обозначая процесс духовного «восхождения» еврейского народа, его возвращения к Богу.

Наверное, не надо доказывать важность проблемы рассеяния и нового собирания Израиля. Казалось бы, этот вопрос должен вызывать живейший интерес в равной степени у евреев и христиан. Однако рядовой наблюдатель не замечает исполнения пророчеств: «...Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же» (2Петр. 3, 4). И потому обычно никто не обращает внимания на чудесное воплощение Божьего плана и, в том числе, на воскресение израильского народа для независимой жизни в своем отечестве (Иез. 37, 1-14).



Больше всего удивляет отсутствие глубокого интереса к религиозному аспекту этого процесса среди самих евреев, хотя Танах (Ветхий Завет) признан ими национальным сокровищем. Молодежь еврейской диаспоры не очень волнует даже факт истребления сорока процентов евреев в годы Второй мировой войны. Выдающийся поэт, еврей Юлиан Тувим писал: «Мы — исполинская братская могила, мы — еврейское кладбище, какого еще не видела история и в будущем не увидит... Мы — крик боли, столь протяжный, что он будет услышан в самые далекие века».



Сегодня отупевшая совесть и оглохшие уши многих людей не желают даже слышать этот душераздирающий крик — и тем более искать причину этого беспрецедентного геноцида.

Так будем ли и мы безучастны к столь важным событиям, происходящим у нас на глазах, станем ли и мы ждать, пока Бог посредством «терния и причиняющего боль волчца» (Иез. 28, 24) или же «охотников, которые погонят со всякой горы» (Иер. 16, 16) возбудит более глубокий интерес к этой проблеме и к касающимся ее пророчествам?

Бог поощряет нас к служению Израилю такими словами:



Утешайте, утешайте народ Мой. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои (Ис. 40, 1-2).



Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Так говорит Господь: голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: и возвратятся они из земли неприятельской... Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу — на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? (Иер. 31, 10-22)



Иисус также просит своих последователей, чтобы они обращали больше внимания на Израиль, говоря:



... Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето; так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие (Лук. 21, 29-31).



В библейской символике смоковница изображает Израиль (Лук. 13, 6-9; Матф. 21, 19-21; Иер. 24). Поэтому верующих христиан, помнящих слова Иисуса, волнует происходящее с Израилем, т. е. с потомками Авраама, Исаака и Иакова. Оказывается, однако, что Израиль должен быть для всех народов «тяжким камнем» и поэтому для многих христиан он — трудная загадка (Зах. 12, 3).



При этом многие не обращают внимания на Божьи слова, касающиеся потомков Иакова и обращенные к христианству в целом и к каждой Церкви в частности. Поэтому они вынуждены опускать или неправильно истолковывать библейские стихи, противоречащие принятым у них доктринам. Имя «Израиль» многие хотят приложить к своей Церкви. Но как же могут они отнести к себе следующие слова: «Жив Господь, Который вывел сынов Из-раилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их» (Иер. 16, 15); «... Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иер. 31, 31); «И так весь Израиль спасется, как написано: "приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова". В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов» (Рим. 11, 26 и 28)?



Всех, желающих быть Божьими соработниками (1Кор. 3, 9), Иисус склоняет к познанию правды (в том числе и относительно Израиля), она же поможет им освободиться от всех накопившихся заблуждений (Иоан. 8, 32). Слово. Божие дает совет, чтобы мы помазали свои глаза мазью, исправляющей зрение (Откр. 3, 18), и тогда мы сможем рассмотреть всесторонне и правильно и этот важный предмет.



Итак, в наших рассуждениях мы обратимся к слову Божию как к источнику. Кроме того, мы попытаемся собрать относящиеся к этому вопросу исторические факты, на которые проливает свет Библия. Так мы попытаемся гармонически связать библейские стихи с историческими фактами.



Книга отражает мысли разных авторов. По объективным причинам обширный материал изложен в сжатой форме, автор останавливается лишь на самых болезненных, самых трагических эпизодах исторических событий, связанных с Израилем. Большое количество цитируемых библейских стихов может осложнить понимание изложенного, но это, несомненно, не отобьет у настоящих искателей правды желание рассмотреть представленные доводы.



Вероятно, могут спросить: была ли необходимость уделять так много места историческим документам? Требует ли библейский текст столь многих подтверждений (путем исследований) событий, произошедших именно в Польше?

Истории польских евреев мы уделили больше места, так как автору она известна лучше всего. Ни в одной другой стране еврейская диаспора не имела столь благоприятных условий для материального и духовного развития. В то же время нигде и никогда человекоубийство не было осуществлено столь масштабно, как это произошло с евреями в Польше. Ни одному европейскому народу не предъявляются такие несправедливые обвинения, как полякам.

Бесспорно, что когда осуществлялся геноцид, все народы, в том числе польский, могли сделать для защиты своих еврейских граждан значительно больше. И в этом отношении тяжкое бремя лежит на совести всего мира. Об этой ответственности хорошо сказал поэт Кшиштоф Камиль Бачинский в своей «Молитве II»:



Нет средь нас невиновных. Утро скрывает тьму —

И кровь сочится по лицам, вашему и моему.

И душу предать наше тело готово опять,

Своими руками-гвоздями прибить и распять.



И нет среди нас непричастных. В узел тугой

Скручены черные сроки, каждый грех рождает другой.

И — новая ночь. Но никто не взывает из тьмы:

«Умилосердись над нами — виновны мы!..».



Восемь веков история Польши была тесно связана с историей еврейской диаспоры. В польско-еврейских отношениях этого периода нашло свое полное отражение обетование, полученное Авраамом:



Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну... (Быт. 12, 3).



Надеемся, что наша книга, посвященная памяти польских евреев, обратит внимание христиан на то, что истина времен Авраама и сегодня не утратила своей актуальности.



Рассматривая символические «рыболовство» и «охоту» (Иер. 16, 15—16), которые способствовали переселению евреев в Палестину, автор много внимания уделяет нацизму. В нем следует видеть нечто большее, чем про-сто орудие принуждения евреев к возвращению в Святую землю. Прежде всего это дьявольская попытка уничтожения «семени Авраамова», чтобы таким образом помешать исполнению Божьих обетований. Иначе как объяснить некоторые события, например то, что войска Роммеля упорно двигались из Африки к Палестине, чтобы там завершить уничтожение евреев? Не дожидаясь полного завоевания мира, гитлеровцы пытались истребить весь еврейский народ. Они пренебрегали простой истиной: Бог «Сам дал всему жизнь и дыхание и все; от одной крови <...> произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» (Деян. 17, 25 — 26).



Рассмотрены отношения Израиля с арабскими странами. Это очень щекотливый вопрос, особенно в регионе проарабских влияний. Также объяснена наша точка зрения на деликатную для евреев проблему прозелитизма. Мы заняли в этом вопросе позицию, отличную от занимаемой фундаменталистскими Церквами и их миссионерскими филиалами. Беспристрастный читатель легко убедится, что христианский прозелитизм в случае с Израилем лишен шансов на успех.



Христианский сионизм, с позиций которого написана эта книга, не отождествляет себя с политическим сионизмом, однако он — моральная и духовная поддержка еврейского народа в деле возвращения его на землю предков и утверждения на ней. Такая позиция положительно воспринимается израильской общественностью; доказательство этого—деятельность группы Германа Бецнера в городе Эмек-Гашалом, а также данные, опубликованные в «Ежегоднике» Герцля (Year Book, vol. 5, р. 172 — 205.— N.Y.: Herzl Press, 1963).

Ввиду большого объема обработанного материала и большого числа затронутых вопросов книга разделена на три части.

Первая часть повествует о древней истории Израиля, его рассеянии и новом собирании в Палестине.



Вторая часть посвящена мученичеству евреев. Описываются трагические судьбы европейских евреев в годы Второй мировой войны. Сжато изложен ход «окончательного решения» еврейского вопроса почти во всех странах Европы, более обстоятельно — в Польше, и, в частности, в Люблинском регионе. Рассказано об участии Одило Глобочника в геноциде, проанализирована позиция не только союзников, но и поляков, и Ватикана. Обзор заканчивается характеристикой положения евреев в Польше и в СССР после Второй мировой войны.

Материалы дополнены Приложением: немецкими и польскими документами, отражающими трагические события тех дней.

В литературе, посвященной мученичеству евреев Европы, мы находим описание таких кошмаров, что в душе рождается протест и возникают вопросы: как могло это случиться? Как Бог позволил этому совершиться — и с какой целью? Попытка ответить на эти и другие вопросы представлена в третьей части («Мессия Израиля»), посвященной проблеме преодоления зла. Здесь изложено библейское видение Нового Завета и Мессии как единственной альтернативы злу и у евреев, и у всего человечества.