Император Юлиан - Полное собрание творений

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Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

В настоящее собрание вошли все сочинения императора Юлиана, включая апокрифы. Основная часть переводов выполнена по изданию W. C. Wright-а: The Works of the Emperor Julian. I—III. London, Harvard University Press: The Loeb Classic Library I — 1913, 1930, 1954, 1962. II — 1913, 1938, 1949, 1959. III — 1923, 1953, 1961. Исключение составляет часть писем, которую мы публикуем в переводах Д. Е. Фурмана, положившего в основу французское издание:Julien. Oeuvres completes. Texte etabli et traduit par I. Bidez, Р., 1924. Что касается композиции книги, то она в главном повторяет мою первую публикацию: Император Юлиан. Сочинения. СПб., 2007, т. е. имеет смысловую рубрикацию, в рамках которой дается уже рубрикация хронологическая. Все мои старые переводы были даны в нашем издании во второй редакции, которая, смею надеяться, несколько их приукрасила. Два ранних панегирика Констанцию впервые переведены на русский язык Л. И. Щеголевой. Кроме того, в книгу вошел обширный корпус приложений, о котором следует сказать особо.

Поскольку источник Юлиана в деле создания им кинических речей, т. е. четыре речи Диона Хризостома о Диогене Синопском, мы уже издавали[1] и они должны быть доступны читателю, то в этом издании мы публикуем текст, парадигматический для Юлиана как литератора: Эвагор Исократа. Далее, мы даем два «катехизиса» — языческий и христианский: произведения Саллюстия и Матерна, в высочайшем смысле характерные для эпохи. Превосходное исследование М. А. Ведешкина, посвященное «реальному христианству» в эпоху христианизации империи с приложением сборника законодательных актов, регламентирующих положение язычников в это время. Сводную таблицу с конспективным изложением законов по общему религиозному законодательству эпохи. Наконец, для всех любителей изящной словесности мы публикуем первый из известных нам русских переводов Юлиана, опубликованный в 1820 году и ставший к настоящему времени самостоятельным литературным памятником (проницательный читатель может познакомиться на этом примере не только с эволюцией восприятия текста, но и с работой царской цензуры).

[1] См.: Дион Хризостом. Кинические речи. СПб., 2012.

Император Юлиан - Полное собрание творений

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — 1088 с.

ISBN 978-5-7164-0697-1

Император Юлиан - Полное собрание творений - Содержание

От издателя

Литературные и исторические произведения

Цезаря Юлиана похвальная речь Самодержцу Констанцию (перев. Л. И. Щеголевой)

[Слово] Цезаря Юлиана о деяниях Самодержца и о Царстве (перев. Л. И. Щеголевой)

Юлиана Цезаря Евсевии. Похвальное Слово Царице (перев. Т. Г. Сидаша)

Юлиана Цезаря утешение себе в связи с отъездом блаженнейшего Саллюстия (перев. Т. Г. Сидаша)

К Фемистию философу (перев. Т. Г. Сидаша)

К сенату и народу афинскому (перев. Т. Г. Сидаша)

Кинические произведения

Пир на Кронии (или Кесари) (перев. Т. Г. Сидаша)

К невежественным киникам (перев. Т. Г. Сидаша)

Против Ираклия киника (перев. Т. Г. Сидаша)

Антиохийцам, или Брадоненавистник [Мисопогон] (перев. Т. Г. Сидаша)

Платонические произведения

Против галилеян (перев. А. Б. Рановича, Т. Г. Сидаша) .

Письмо о богопочитании (перев. Т. Г. Сидаша)

Гимн к Матери Богов (перев. Т. Г. Сидаша)

К Царю Солнцу (перев. Т. Г. Сидаша)

Письма 358-359 гг.

361г.

362г.

363 г.

Без дат

Апокрифы (перев. Клаудио Наполи)

Письмо, отсутствующее в английском издании

Стихи (перев. Т. Г. Сидаша)

1. О вине из ячменя

2. Об органе

3. Загадка об эквилибристах

4. [О гекзаметре]

5. О гиппокентавре

6. [Стих Юлиана Отступника]

Приложения

Приложение 1. Исократ. Эвагор (перев. Т. Г. Сидаша)

Приложение 2. Саллюстий. О богах и мире (перев. Р. Б. Кочеткова и Т. Г. Сидаша)

Приложение 3. Юлий Фирмик Матерн. Об ошибочности языческих верований (перев. А. В. Войцехович)

Приложение 4. М. А. Ведешкин. Правовой статус язычников и языческих культов в Римской империи в IV-VI вв.: законодательство и практика

1. От Миланского эдикта и до смерти Константин; (313-337 гг.)

2. Наследники Константина (337-363 гг.)

3. Иовиан и династия Валентиниана (363-384 гг.)

4. Феодосий I (379-395 гг.)

5. Западноримская империя (395-476 гг.)

6. Восточноримская империя (395-527 гг.)

7. Восточноримская империя при Юстиниане и его наследниках (527-602 гг.)

Приложение 5. Позднеримское законодательство о язычниках, храмах и жертвоприношениях (перев. М. А. Ведешкина)

Кодекс Феодосия. Книга XVI, глава X «О язычниках, храмах и жертвоприношениях» .. III новелла императора Феодосия II «Об иудеях, самаритянах, еретиках и язычниках» (отрывки)

Кодекс Юстиниана. Книга I, глава XI «О язычниках, жертвоприношениях и храмах»

Приложение 6. Церковь и Империя в законодательных актах (с начала IV в. до середины V в.) (перев. Ю. Г. Бутаева)

Константин I Великий (306-337 гг.)

Констанций II (337-361 гг.)

Юлиан II (361-363 гг.)

Иовиан (363-364 гг.)

Валентиниан I (364-375 гг.)

Валент II (375-378 гг.)

Грациан (378-383 гг.)

Феодосий I Великий (383-395 гг.)

Аркадий (395-408 гг.)

Феодосий II (408-450 гг.)

Приложение 7. Таблица сокращений библиографических источников, упоминаемых в предшествующих разделах

Приложение 8. Кесари, или императоры на торжественном обеде у царя Ромула, где и все боги (перев. А. Урусова)

Статьи

Т. Г. Сидаш. Статья к первому изданию. Император Юлиан

I. Жизнь

II. Философия Юлиана

1.Философия Ямвлиха и трактат Плотина II. 9

2. Ямвлих и Юлиан

3. Солнце и Мать

4. Гелиос — Аполлон

Заключение

Т. Г. Сидаш. Послесловие ко 2-му изданию. Дело императора Юлиана

Введение 1. «Пятое евангелие» кафолического христианства 2. Ближневосточная идеология и социальный генезис кафолической церкви 3.Эллинство, римскость, имперскость 4.Воссоединение христианства и империи

Дело императора Юлиана 1. Самоидентификация императора Юлиана 2. Юлиан как языческий апологет 3. Юлиан как обличитель христианства 4. Император Юлиан как Первосвященник 5. Жизнь как акт иконопочитания

Заключение

Апология иудейства

Апология христианства

Приложение 1. Политическая реформа Юлиана как основание политической философии Синезия

Приложение 2. Как читать спекулятивное богословие императора Юлиана?

A.Теология Царя Солнца

B.Теология Матери Богов

Приложение 3. Два «Имперских катехизиса» IV в

Император Юлиан - Полное собрание творений - Т. Г. Сидаш - статья к первому изданию - ИМПЕРАТОР ЮЛИАН[1]

Император Юлиан — неоплатоник, близкий к кинизму, язычник, вышедший из христианской семьи, племянник святого (Константина Великого) и муж святой (Елены)[2], блистательный полководец, разумный законодатель, недурной литератор — несколько выделялся среди людей своего времени, а потому, прежде чем говорить о его философии, следует хотя бы в двух словах сказать о его жизни.

Рожденный в декабре (или ноябре) 331 года в Константинополе, он не знал матери, умершей спустя краткое время после его рождения, а в 337 году (22 мая) лишился и всей семьи, умерщвленной едва ли не на глазах ребенка по приказу его царственного кузена (Констанция). Последующие семь лет мальчик проводит в Никомедии под надзором старого евнуха Мардония, который обучал греческой словесности еще его мать; тогда же он слушает в Константинополе христианского софиста Гесиболия и навещает в Астакии вифинское поместьице своей бабушки. Достигнув к 345 году четырнадцати лет, он переводится в Мацеллу — уединенное каппадокийское имение, ставшее местом ссылки как будущего императора, так и его сводного брата Галла, — под надзор арианского епископа Георгия, позднее растерзанного александрийцами. Здесь Юлиан посвящается в чин чтеца, а также, благодаря знакомству с превосходной архиерейской библиотекой, становится язычником. В 347 году император Констанций посещает Мацеллу, а спустя четыре года, в 351 году, провозглашает Галла цезарем, женит на своей сестре Констанции (ибо мальчики уже подросли) и делает наместником Востока. Юлиан отправляется продолжать образование в Никомедию. Еще четыре года он обучается риторике и философии в городах малой Азии (сначала в Пергаме у учеников Ямвлиха — Эдесия и Хрисанфия, а затем в Эфесе у ученика Эдесия — Максима Эфесского, от которого и принимает митраистское посвящение); в этот же период он знакомится со знаменитым ересиархом Аэцием (последний был послан Галлом проинспектировать православие Юлиана), причем это знакомство едва не переросло в дружбу.





[1] Опубликована в книге: Император Юлиан. Сочинения. СПб., 2007. Переиздавая работу, написанную 9 лет назад, я, мягко говоря, не могу быть в ней всем доволен. Однако основная ее мысль — о неоднородности неоплатонической традиции, о сломе между III и IV веками, о нереду-цируемости друг к другу учений римского и пергамского платонизма — остается по существу верной, хотя сейчас, конечно, я разворачивал бы ее по-другому, как в смысле аргументации, так и в стилистическом отношении. Мое нынешнее понимание философии Юлиана нашло выражение в статье ко второму изданию и приложениях к ней. Чтение этих текстов предполагает знакомство с корпусом мыслей, излагавшихся в статье к первому изданию. Статья ко второму изданию является по большей части дополнением, но в некоторых частях и совершенной переоценкой написанного ранее (особенно это касается солярной теологии Юлиана, т. е. его учения о воплощении Бога).

[2] См.: Бенуа-Мешен Ж. Юлиан Отступник. М., 2001. С. 135.

2016-11-15