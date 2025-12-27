Юлиус Эвола в секретных документах Третьего Рейха

Сегодня благодаря усилиям смелых и нонконформистских издательств имя и мысли Юлиуса Эволы начинают обретать достаточную известность в Италии. Однако о деятельности этого писателя-традиционалиста за рубежом в тридцатые годы и во время Второй мировой войны, особенно в германском мире, известно очень мало. Тем не менее это была интенсивная и непрерывная деятельность, выразившаяся в десятках лекций, статей и очерков на различные темы, а также в издании на немецком языке некоторых его основных произведений.

Эвола часто ездил в Австрию и Германию, и как раз во время своих длительных поездок по немецкой земле, благодаря в том числе отличному владению немецким языком, он смог наладить плотную сеть контактов и связей как с консервативно-революционными кругами, так и с высшими иерархами Рейха. С другой стороны, если автор «Восстания против современного мира» на самом деле питал большую симпатию к немецкой нации и культуре, как и в целом ко всему лежащему севернее Альп миру, то столь же верно и то, что он пользовался большим уважением и авторитетом среди наиболее чутких интеллектуальных кругов и властей Рейха, которые предоставили ему свободу выражения и суждения, обычно недоступную самим немцам.

Достаточно подробную информацию о деятельности Эволы в Германии теперь предоставляет это досье из документов, собранных министерством иностранных дел Рейха (Auswärtiges Amt). Они были обнаружены в Государственном политическом архиве Бонна нашим немецким другом Хансом-Вернером Нойленом, адвокатом из Кельна и уже признанным историком, в ходе его нескончаемых исследований и кропотливой работы. Сегодня они впервые представлены итальянской публике.

Речь идет о неопубликованных документах, в основном секретных или весьма конфиденциальных, с пометкой Geheime Reichssache («дела государственной важности»). Они относятся к периоду 1933–1945 гг. и касаются личности, идей и работ Эволы, а также его контактов в Германии. Первые из них, составленные в 1934–1937 гг., касаются связей с юристом-международником Гансом К. Э. Л. Келлером, основателем и президентом организации под названием «Международное объединение националистов» (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Nationalisten).

Но в первую очередь документы этого досье затрагивают расовый вопрос в аспекте официальной итальянской позиции, личных идей Эволы на эту деликатную тему, которые, несомненно, не совпадали с немецкими, в перспективе издания журнала о расе, который должен был издаваться совместными усилиями специалистов из двух стран. Этот проект, поддержанный поначалу обеими сторонами, впоследствии не был реализован — в основном из-за давления, оказанного на Муссолини с одной стороны церковниками, а с другой — чиновниками, занимавшимися расовыми вопросами. Эти чиновники, будучи инициаторами «расового манифеста» 1938 года, который Эвола считал во многих отношениях недостаточным, и ранее не упускали случая проявить открытую враждебность по отношению к писателю-традиционалисту, чьи духовные установки, полностью чуждые всякому биологическому материализму, они не разделяли.

Юлиус Эвола в секретных документах Третьего Рейха

Под ред. Н. Коспито и Х.-В. Нойлена / Пер. с итал. О. Молотова. — М.: Тотенбург, 2025. — 180 с.

Никола Коспито, Ханс-Вернер Нойлен — Юлиус Эвола в секретных документах Третьего Рейха — Содержание