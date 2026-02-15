Юм - Трактат о человеческой природе

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

«Трактат о человеческой природе» — монументальный труд Дэвида Юма, в котором он поставил амбициозную задачу: создать «полную систему наук», основанную на изучении человеческого разума и опыта. Юм решительно отвергает метафизические спекуляции, утверждая, что всё наше познание начинается с восприятий, которые делятся на живые «впечатления» (ощущения и эмоции) и их слабые копии — «идеи» (воспоминания и воображение). Он провозглашает принцип эмпиризма: если мы не можем проследить происхождение идеи до конкретного чувственного впечатления, то такая идея лишена смысла.

Особое внимание Юм уделяет критике понятий причинности и субстанции. Он доказывает, что наша вера в причинно-следственные связи — это не результат логического вывода, а лишь психологическая привычка: мы видим, что событие А часто предшествует событию Б, и наш разум по привычке ожидает повторения этой последовательности. Подобным образом Юм ставит под сомнение существование неизменного «Я», представляя личность как «пучок» быстро сменяющих друг друга восприятий. Этот трактат произвел революцию в философии, «пробудив от догматической спячки» Иммануила Канта и заложив основы современного скептицизма и аналитической традиции.

Юм, Дэвид - Трактат о человеческой природе

Перевод с английского С. Церетели. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 800 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-145398-5

Юм, Дэвид - Трактат о человеческой природе – Содержание

Введение

КНИГА ПЕРВАЯ. О ПОЗНАНИИ

  • Ч а с т ь I. Об идеях, их происхождении, составе, связях, абстрагировании и т. д.

    • Глава 1. О происхождении наших идей

    • Глава 2. Разделение предмета

    • Глава 3. Об идеях памяти и воображения

    • Глава 4. О связи, или ассоциации, идей

    • Глава 5. Об отношениях

    • Глава 6. О модусах и субстанциях

    • Глава 7. Об абстрактных идеях

  • Ч а с т ь II. Об идеях пространства и времени

    • Глава 1. О бесконечной делимости наших идей пространства и времени

    • Глава 2. О бесконечной делимости пространства и времени

    • Глава 3. О других качествах наших идей пространства и времени

    • Глава 4. Ответы на возражения

    • Глава 5. Продолжение предыдущего

    • Глава 6. Об идее существования и внешнего существования

  • Ч а с т ь III. О знании и вероятности

    • Глава 1. О знании

    • Глава 2. О вероятности и об идее причины и действия

    • Глава 3. Почему причина всегда необходима

    • Глава 4. О составных частях наших рассуждений относительно причин и действий

    • Глава 5. О впечатлениях чувств и памяти

    • Глава 6. О заключении от впечатления к идее

    • Глава 7. О природе идеи или веры

    • Глава 8. О причинах веры

    • Глава 9. О действиях других отношений и других привычек

    • Глава 10. О влиянии веры

    • Глава 11. О вероятности случайностей

    • Глава 12. О вероятности причин

    • Глава 13. О нефилософской вероятности

    • Глава 14. Об идее необходимой связи

    • Глава 15. Правила для суждения о причинах и действиях

    • Глава 16. О рассудке животных

  • Ч а с т ь IV. О скептической и других философских системах

    • Глава 1. О скептицизме по отношению к разуму

    • Глава 2. О скептицизме по отношению к чувствам

    • Глава 3. О древней философии

    • Глава 4. О современной философии

    • Глава 5. О нематериальности души

    • Глава 6. О тождестве личности

    • Глава 7. Заключение этой книги

  • Приложение

КНИГА ВТОРАЯ. ОБ АФФЕКТАХ

  • Ч а с т ь I. О гордости и униженности

    • Глава 1. Разделение предмета

    • Глава 2. О гордости и униженности. Их объекты и причины

    • Глава 3. О происхождении этих объектов и причин

    • Глава 4. Об отношениях между впечатлениями и идеями

    • Глава 5. О влиянии этих отношений на гордость и униженность

    • Глава 6. Некоторые ограничения вышеизложенной теории

    • Глава 7. О пороке и добродетели

    • Глава 8. О красоте и безобразии

    • Глава 9. О внешних преимуществах и недостатках

    • Глава 10. О собственности и богатстве

    • Глава 11. О любви к славе

    • Глава 12. О гордости и униженности у животных

  • Ч а с т ь II. О любви и ненависти

    • Глава 1. Об объекте и причинах любви и ненависти

    • Глава 2. Опыты, подтверждающие эту теорию

    • Глава 3. Разрешение затруднений

    • Глава 4. О любви к родственникам

    • Глава 5. О нашем уважении к богатым и могущественным [лицам]

    • Глава 6. О благожелательности и гневе

    • Глава 7. О сострадании

    • Глава 8. О злорадстве и зависти

    • Глава 9. О смешении благожелательности и гнева с состраданием и злорадством

    • Глава 10. Об уважении и презрении

    • Глава 11. О любовном аффекте, или половой любви

    • Глава 12. О любви и ненависти у животных

  • Ч а с т ь III. О воле и прямых аффектах

    • Глава 1. О свободе и необходимости

    • Глава 2. Продолжение предыдущего

    • Глава 3. О мотивах, влияющих на волю

    • Глава 4. О причинах бурных аффектов

    • Глава 5. О действиях привычки

    • Глава 6. О влиянии воображения на аффекты

    • Глава 7. О смежности и разделенности в пространстве и времени

    • Глава 8. Продолжение предыдущего

    • Глава 9. О прямых аффектах

    • Глава 10. О любознательности, или любви к истине

КНИГА ТРЕТЬЯ. О МОРАЛИ

  • Слово к читателю

  • Ч а с т ь I. О добродетели и пороке вообще

    • Глава 1. Моральные различия не проистекают из разума

    • Глава 2. Моральные различия проистекают из нравственного чувства

  • Ч а с т ь II. О справедливости и несправедливости

    • Глава 1. Является ли справедливость естественной или искусственной добродетелью?

    • Глава 2. О происхождении справедливости и собственности

    • Глава 3. О правилах, устанавливающих собственность

    • Глава 4. О передаче собственности посредством согласия

    • Глава 5. Обязательность обещаний

    • Глава 6. Несколько дальнейших размышлений относительно справедливости и несправедливости

    • Глава 7. О происхождении государственной власти

    • Глава 8. Об источнике верноподданства

    • Глава 9. О пределах верноподданства

    • Глава 10. Об объектах верноподданства

    • Глава 11. О международном праве

    • Глава 12. О целомудрии и скромности

  • Ч а с т ь III. Об иных добродетелях и пороках

    • Глава 1. О происхождении естественных добродетелей и пороков

    • Глава 2. О величии духа

    • Глава 3. О доброте и благожелательности

    • Глава 4. О природных способностях

    • Глава 5. Несколько дальнейших размышлений по поводу естественных добродетелей

    • Глава 6. Заключение этой книги

Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

