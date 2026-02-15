Юм - Трактат о человеческой природе

«Трактат о человеческой природе» — монументальный труд Дэвида Юма, в котором он поставил амбициозную задачу: создать «полную систему наук», основанную на изучении человеческого разума и опыта. Юм решительно отвергает метафизические спекуляции, утверждая, что всё наше познание начинается с восприятий, которые делятся на живые «впечатления» (ощущения и эмоции) и их слабые копии — «идеи» (воспоминания и воображение). Он провозглашает принцип эмпиризма: если мы не можем проследить происхождение идеи до конкретного чувственного впечатления, то такая идея лишена смысла.
Особое внимание Юм уделяет критике понятий причинности и субстанции. Он доказывает, что наша вера в причинно-следственные связи — это не результат логического вывода, а лишь психологическая привычка: мы видим, что событие А часто предшествует событию Б, и наш разум по привычке ожидает повторения этой последовательности. Подобным образом Юм ставит под сомнение существование неизменного «Я», представляя личность как «пучок» быстро сменяющих друг друга восприятий. Этот трактат произвел революцию в философии, «пробудив от догматической спячки» Иммануила Канта и заложив основы современного скептицизма и аналитической традиции.
Юм, Дэвид - Трактат о человеческой природе
Перевод с английского С. Церетели. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 800 с. — (Эксклюзивная классика).
ISBN 978-5-17-145398-5
Юм, Дэвид - Трактат о человеческой природе – Содержание
Введение
КНИГА ПЕРВАЯ. О ПОЗНАНИИ
Ч а с т ь I. Об идеях, их происхождении, составе, связях, абстрагировании и т. д.
Глава 1. О происхождении наших идей
Глава 2. Разделение предмета
Глава 3. Об идеях памяти и воображения
Глава 4. О связи, или ассоциации, идей
Глава 5. Об отношениях
Глава 6. О модусах и субстанциях
Глава 7. Об абстрактных идеях
Ч а с т ь II. Об идеях пространства и времени
Глава 1. О бесконечной делимости наших идей пространства и времени
Глава 2. О бесконечной делимости пространства и времени
Глава 3. О других качествах наших идей пространства и времени
Глава 4. Ответы на возражения
Глава 5. Продолжение предыдущего
Глава 6. Об идее существования и внешнего существования
Ч а с т ь III. О знании и вероятности
Глава 1. О знании
Глава 2. О вероятности и об идее причины и действия
Глава 3. Почему причина всегда необходима
Глава 4. О составных частях наших рассуждений относительно причин и действий
Глава 5. О впечатлениях чувств и памяти
Глава 6. О заключении от впечатления к идее
Глава 7. О природе идеи или веры
Глава 8. О причинах веры
Глава 9. О действиях других отношений и других привычек
Глава 10. О влиянии веры
Глава 11. О вероятности случайностей
Глава 12. О вероятности причин
Глава 13. О нефилософской вероятности
Глава 14. Об идее необходимой связи
Глава 15. Правила для суждения о причинах и действиях
Глава 16. О рассудке животных
Ч а с т ь IV. О скептической и других философских системах
Глава 1. О скептицизме по отношению к разуму
Глава 2. О скептицизме по отношению к чувствам
Глава 3. О древней философии
Глава 4. О современной философии
Глава 5. О нематериальности души
Глава 6. О тождестве личности
Глава 7. Заключение этой книги
Приложение
КНИГА ВТОРАЯ. ОБ АФФЕКТАХ
Ч а с т ь I. О гордости и униженности
Глава 1. Разделение предмета
Глава 2. О гордости и униженности. Их объекты и причины
Глава 3. О происхождении этих объектов и причин
Глава 4. Об отношениях между впечатлениями и идеями
Глава 5. О влиянии этих отношений на гордость и униженность
Глава 6. Некоторые ограничения вышеизложенной теории
Глава 7. О пороке и добродетели
Глава 8. О красоте и безобразии
Глава 9. О внешних преимуществах и недостатках
Глава 10. О собственности и богатстве
Глава 11. О любви к славе
Глава 12. О гордости и униженности у животных
Ч а с т ь II. О любви и ненависти
Глава 1. Об объекте и причинах любви и ненависти
Глава 2. Опыты, подтверждающие эту теорию
Глава 3. Разрешение затруднений
Глава 4. О любви к родственникам
Глава 5. О нашем уважении к богатым и могущественным [лицам]
Глава 6. О благожелательности и гневе
Глава 7. О сострадании
Глава 8. О злорадстве и зависти
Глава 9. О смешении благожелательности и гнева с состраданием и злорадством
Глава 10. Об уважении и презрении
Глава 11. О любовном аффекте, или половой любви
Глава 12. О любви и ненависти у животных
Ч а с т ь III. О воле и прямых аффектах
Глава 1. О свободе и необходимости
Глава 2. Продолжение предыдущего
Глава 3. О мотивах, влияющих на волю
Глава 4. О причинах бурных аффектов
Глава 5. О действиях привычки
Глава 6. О влиянии воображения на аффекты
Глава 7. О смежности и разделенности в пространстве и времени
Глава 8. Продолжение предыдущего
Глава 9. О прямых аффектах
Глава 10. О любознательности, или любви к истине
КНИГА ТРЕТЬЯ. О МОРАЛИ
Слово к читателю
Ч а с т ь I. О добродетели и пороке вообще
Глава 1. Моральные различия не проистекают из разума
Глава 2. Моральные различия проистекают из нравственного чувства
Ч а с т ь II. О справедливости и несправедливости
Глава 1. Является ли справедливость естественной или искусственной добродетелью?
Глава 2. О происхождении справедливости и собственности
Глава 3. О правилах, устанавливающих собственность
Глава 4. О передаче собственности посредством согласия
Глава 5. Обязательность обещаний
Глава 6. Несколько дальнейших размышлений относительно справедливости и несправедливости
Глава 7. О происхождении государственной власти
Глава 8. Об источнике верноподданства
Глава 9. О пределах верноподданства
Глава 10. Об объектах верноподданства
Глава 11. О международном праве
Глава 12. О целомудрии и скромности
Ч а с т ь III. Об иных добродетелях и пороках
Глава 1. О происхождении естественных добродетелей и пороков
Глава 2. О величии духа
Глава 3. О доброте и благожелательности
Глава 4. О природных способностях
Глава 5. Несколько дальнейших размышлений по поводу естественных добродетелей
Глава 6. Заключение этой книги
