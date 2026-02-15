Юм - Трактат о человеческой природе

«Трактат о человеческой природе» — монументальный труд Дэвида Юма, в котором он поставил амбициозную задачу: создать «полную систему наук», основанную на изучении человеческого разума и опыта. Юм решительно отвергает метафизические спекуляции, утверждая, что всё наше познание начинается с восприятий, которые делятся на живые «впечатления» (ощущения и эмоции) и их слабые копии — «идеи» (воспоминания и воображение). Он провозглашает принцип эмпиризма: если мы не можем проследить происхождение идеи до конкретного чувственного впечатления, то такая идея лишена смысла.

Особое внимание Юм уделяет критике понятий причинности и субстанции. Он доказывает, что наша вера в причинно-следственные связи — это не результат логического вывода, а лишь психологическая привычка: мы видим, что событие А часто предшествует событию Б, и наш разум по привычке ожидает повторения этой последовательности. Подобным образом Юм ставит под сомнение существование неизменного «Я», представляя личность как «пучок» быстро сменяющих друг друга восприятий. Этот трактат произвел революцию в философии, «пробудив от догматической спячки» Иммануила Канта и заложив основы современного скептицизма и аналитической традиции.

Перевод с английского С. Церетели. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 800 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-145398-5

Юм, Дэвид - Трактат о человеческой природе – Содержание

Введение

КНИГА ПЕРВАЯ. О ПОЗНАНИИ

Ч а с т ь I. Об идеях, их происхождении, составе, связях, абстрагировании и т. д. Глава 1. О происхождении наших идей Глава 2. Разделение предмета Глава 3. Об идеях памяти и воображения Глава 4. О связи, или ассоциации, идей Глава 5. Об отношениях Глава 6. О модусах и субстанциях Глава 7. Об абстрактных идеях

Ч а с т ь II. Об идеях пространства и времени Глава 1. О бесконечной делимости наших идей пространства и времени Глава 2. О бесконечной делимости пространства и времени Глава 3. О других качествах наших идей пространства и времени Глава 4. Ответы на возражения Глава 5. Продолжение предыдущего Глава 6. Об идее существования и внешнего существования

Ч а с т ь III. О знании и вероятности Глава 1. О знании Глава 2. О вероятности и об идее причины и действия Глава 3. Почему причина всегда необходима Глава 4. О составных частях наших рассуждений относительно причин и действий Глава 5. О впечатлениях чувств и памяти Глава 6. О заключении от впечатления к идее Глава 7. О природе идеи или веры Глава 8. О причинах веры Глава 9. О действиях других отношений и других привычек Глава 10. О влиянии веры Глава 11. О вероятности случайностей Глава 12. О вероятности причин Глава 13. О нефилософской вероятности Глава 14. Об идее необходимой связи Глава 15. Правила для суждения о причинах и действиях Глава 16. О рассудке животных

Ч а с т ь IV. О скептической и других философских системах Глава 1. О скептицизме по отношению к разуму Глава 2. О скептицизме по отношению к чувствам Глава 3. О древней философии Глава 4. О современной философии Глава 5. О нематериальности души Глава 6. О тождестве личности Глава 7. Заключение этой книги

Приложение

КНИГА ВТОРАЯ. ОБ АФФЕКТАХ

Ч а с т ь I. О гордости и униженности Глава 1. Разделение предмета Глава 2. О гордости и униженности. Их объекты и причины Глава 3. О происхождении этих объектов и причин Глава 4. Об отношениях между впечатлениями и идеями Глава 5. О влиянии этих отношений на гордость и униженность Глава 6. Некоторые ограничения вышеизложенной теории Глава 7. О пороке и добродетели Глава 8. О красоте и безобразии Глава 9. О внешних преимуществах и недостатках Глава 10. О собственности и богатстве Глава 11. О любви к славе Глава 12. О гордости и униженности у животных

Ч а с т ь II. О любви и ненависти Глава 1. Об объекте и причинах любви и ненависти Глава 2. Опыты, подтверждающие эту теорию Глава 3. Разрешение затруднений Глава 4. О любви к родственникам Глава 5. О нашем уважении к богатым и могущественным [лицам] Глава 6. О благожелательности и гневе Глава 7. О сострадании Глава 8. О злорадстве и зависти Глава 9. О смешении благожелательности и гнева с состраданием и злорадством Глава 10. Об уважении и презрении Глава 11. О любовном аффекте, или половой любви Глава 12. О любви и ненависти у животных

Ч а с т ь III. О воле и прямых аффектах Глава 1. О свободе и необходимости Глава 2. Продолжение предыдущего Глава 3. О мотивах, влияющих на волю Глава 4. О причинах бурных аффектов Глава 5. О действиях привычки Глава 6. О влиянии воображения на аффекты Глава 7. О смежности и разделенности в пространстве и времени Глава 8. Продолжение предыдущего Глава 9. О прямых аффектах Глава 10. О любознательности, или любви к истине



КНИГА ТРЕТЬЯ. О МОРАЛИ