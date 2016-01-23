Ещё в юности у меня возникла идея пере­ложить текст Библии на язык поэзии. Я по­ни­мал, что для этого понадобится время, воз­можно, всей жизни. Мою идею впоследствии поддержала моя ми­лая подруга жизни Лучия. Так мы взялись за эту нелегкую работу. Иногда, в часы вдохновения, сти­хи сами ложились на чистый лист бумаги. Иногда тяжелый труд шёл насмарку. К концу 70-х годов в нашей биб­ли­отеке, возможно еще у неко­торых дру­гих, поя­ви­лись первые два томика стихов Машино­писного самиздата, охватившие Библейские книги от Бытие до Неемии. После, на целых два десяти­летия, мы забыли о нашем увлечении. И только в 1995 году наши дети выдвинули идею: а не возвра­титься ли вам снова, папа с мамой, к вашей давней мечте и не продолжить ли работу над ней. Но мы не спешили с сыновней идеей...

Дмитрий Юнак - Библия в стихах

В 5-ти томах. Т., 2006.

Дмитрий Юнак - Библия в стихах - Содержание

Т.1 – 2006. – 390 с. Переложение Библейского текста на стихи. Книги Ветхого Завета от Бытия по Второзаконие Т.2. – 2006. – 382 с. Книги Ветхого Завета от Иисуса Навина до Второй Паралипоменон Т.3 – 2006. – 372 с. Книги Ветхого Завета от Ездры до Песни Песней Т.4 – 2006. – 414 с. Книги Ветхого Завета от Исаии до Малахии Т.5 – 2006. – 430 с. Книги Нового Завета от Матфея до Откровения

Дмитрий Юнак - Библия в стихах - ГЕФСИМАНИЯ. АРЕСТ

Мат.26,36-57а; Марк.14,32-52; Лук.22,39-54а; Иоан.18,1-12.

Прошедши Кедрон, подошли к Гефсиманье,

В оливковый сад они вместе вошли.

Друзей оставляет, к ним чуткий вниманьем –

В тот час вокруг не было здесь ни души.

И взявши троих, Он вглубь сада отходит,

Пред ними Он начал скорбеть, тосковать.

– Молитесь, – их просит... Сам место находит

Он дальше ещё, но они будут спать.

– Побудьте со Мною в боренье, в молитве,

А Я помолиться чуть вдаль отойду...

С диаволом вступит в смертельную битву

Христос, разрешая планеты судьбу.

На землю Он падает, будто сраженный:

– Услышь Меня, Отче, будь рядом со Мной! –

Так чашу страданий Он пьет изможденный

(...Что это случилось, Владыка, с Тобой?..).

– Услышь Меня, Отче, возьми из рук чашу,

Коль можно, Ты мимо её пронеси.

Пускай Твоя воля свершится, чтоб Нашу

Идею могли завершить – всех спасти...

К троим возвратился. Они крепко спали.

– В молитве пребыть не смогли вы и час?

Прошу вас, молитесь, хоть даже устали, –

Одна лишь молитва поддержит и вас.

И снова отходит туда, где молился;

Опять повторяет Он просьбу Свою,

С чела Его пот лишь кровавый струился:

– Коль, Отче, пронесть нельзя чашу сию,

Сверши в Моей жизни вполне Свою волю,

В тяжелый момент Ты Меня поддержи!..

И снова Он ищет участия долю

Средь учеников – этим Он дорожил.

Но снова во сне их глубоком находит,

Вернувшись, мольбу в третий раз повторил...

Шатаясь Он к ним уж за полночь подходит,

С трудом их от сна Иисус разбудил:

– Вставайте, враги подошли к нам вплотную.

Настал час – Меня этой ночью возьмут...

Иуда предатель толпу вел слепую,

Он знал, что Учитель его будет тут.

Народ подстрекнули на то фарисеи,

С мечами и кольями в сад все вошли.

Связав, привести Христа – цель их затеи.

Они Иисуса в саду здесь нашли.

Иуда дал знак им: "Кого поцелую,

Тот будет Христос, Его надобно взять..."

И вот поцелуй сей Иуды-холуя...

– Предатель целует?!. Сего ль Мне не знать? –

К толпе обратившись, Христос вопрошает:

– Кого в саду ищете? Верно, Меня!

Зачем все с оружьем? Закон разрешает?..

Средь вас Я учил и больных исцелял!..

Все в миг отступили и пали на землю –

Небесная сила повергла их всех.

Казалось, накажет Отец, Сыну внемля;

Друзья предвкушали уже свой успех.

Однако Христос опять голос возвысил:

– Вам нужен лишь Я, так оставьте всех их...

Меч выхватил Симон, права он превысил,

Ударил раба, народ сразу затих,

Отсек рабу ухо... Христос, прикоснувшись,

Как Врач, тотчас ухо раба исцелил,

При этом заметил: (От сна не проснувшись,

Беды ученик сей уже натворил...)

"Вложи, Симон, меч твой ты в ножны обратно:

Меч взявший для действий, падёт от меча... "

Понять не должны вы пророчеств превратно,

Иль чашу не пить Мне судьи-палача?..

Оставив Иисуса, друзья все бежали,

Удалось схватить за рукав одного...

Одежду он бросил, бежал наг... Дрожали

От страха и холода ночи – давно...

Христа тогда воины, взявши, связали,

К священникам в город скорей повели.

Что сим исполняли Писанье – не знали, –

Осудят Творца они Неба, Земли...