Юнг - Аналитическая психология

Данная работа представляет собой измененный и расширенный вариант прежнего очерка. В первоначальной его версии я ограничился рассмотрением одного основополагающего аспекта психологических взглядов, впервые озвученных Фрейдом. Однако многообразные и важные изменения, произошедшие в психологии бессознательного за последние годы, заставили меня существенно расширить рамки моей статьи. С одной стороны, я сократил материал о Фрейде, с другой — уделил особое внимание психологии Адлера и, насколько это было возможно в пределах настоящего очерка, дал общий обзор собственных воззрений.

Юнг Карл Густав Аналитическая психология

Москва : Издательство АСТ,

2020. — 368 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-120372-6

Юнг Карл Густав Аналитическая психология Содержание

О ПСИХОЛОГИИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

I. Психоанализ

II. Теория эроса

III. Другая точка зрения: воля к власти

IV. Проблема типов

V. Личное и коллективное (трансличное) бессознательное

VI. Синтетический, или конструктивный, метод

VII. Архетипы коллективного бессознательного

VIII. Общие замечания

Заключение

II. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ

Часть первая. ВЛИЯНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО НА СОЗНАНИЕ

I. Личное и коллективное бессознательное

II. Явления, вызванные ассимиляцией бессознательного

III. Персона как сегмент коллективной психики

IV. Нежелательные способы высвобождения индивидуальности из коллективной психики

Часть вторая. ИНДИВИДУАЦИЯ

I. Функция бессознательного

II. Анима и Анимус

III. Техника разграничения эго и фигур бессознательного

IV. Мана-личность

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Новые пути в психологии

II. Структура бессознательного 1. Различие между личным и безличным бессознательным 2. Явления, вызванные ассимиляцией бессознательного 3. Персона как сегмент коллективной психики 4. Попытки высвобождения индивидуальности из коллективной психики 5. Основные принципы работы с коллективной идентичностью 6. Заключение



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