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Юнг - Аналитическая психология

Юнг - Аналитическая психология
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Философия — Neoclassic (15 books)

Данная работа представляет собой измененный и расширенный вариант прежнего очерка. В первоначальной его версии я ограничился рассмотрением одного основополагающего аспекта психологических взглядов, впервые озвученных Фрейдом. Однако многообразные и важные изменения, произошедшие в психологии бессознательного за последние годы, заставили меня существенно расширить рамки моей статьи. С одной стороны, я сократил материал о Фрейде, с другой — уделил особое внимание психологии Адлера и, насколько это было возможно в пределах настоящего очерка, дал общий обзор собственных воззрений.

Юнг Карл Густав Аналитическая психология

Москва : Издательство АСТ,

2020. — 368 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-120372-6

Юнг Карл Густав Аналитическая психология Содержание

О ПСИХОЛОГИИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

  • I. Психоанализ

  • II. Теория эроса

  • III. Другая точка зрения: воля к власти

  • IV. Проблема типов

  • V. Личное и коллективное (трансличное) бессознательное

  • VI. Синтетический, или конструктивный, метод

  • VII. Архетипы коллективного бессознательного

  • VIII. Общие замечания

  • Заключение

II. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ

Часть первая. ВЛИЯНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО НА СОЗНАНИЕ

  • I. Личное и коллективное бессознательное

  • II. Явления, вызванные ассимиляцией бессознательного

  • III. Персона как сегмент коллективной психики

  • IV. Нежелательные способы высвобождения индивидуальности из коллективной психики

Часть вторая. ИНДИВИДУАЦИЯ

  • I. Функция бессознательного

  • II. Анима и Анимус

  • III. Техника разграничения эго и фигур бессознательного

  • IV. Мана-личность

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • I. Новые пути в психологии

  • II. Структура бессознательного

    • 1. Различие между личным и безличным бессознательным

    • 2. Явления, вызванные ассимиляцией бессознательного

    • 3. Персона как сегмент коллективной психики

    • 4. Попытки высвобождения индивидуальности из коллективной психики

    • 5. Основные принципы работы с коллективной идентичностью

    • 6. Заключение

БИБЛИОГРАФИЯ

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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