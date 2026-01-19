Юнг - Аналитическая психология
Данная работа представляет собой измененный и расширенный вариант прежнего очерка. В первоначальной его версии я ограничился рассмотрением одного основополагающего аспекта психологических взглядов, впервые озвученных Фрейдом. Однако многообразные и важные изменения, произошедшие в психологии бессознательного за последние годы, заставили меня существенно расширить рамки моей статьи. С одной стороны, я сократил материал о Фрейде, с другой — уделил особое внимание психологии Адлера и, насколько это было возможно в пределах настоящего очерка, дал общий обзор собственных воззрений.
Юнг Карл Густав Аналитическая психология
Москва : Издательство АСТ,
2020. — 368 с. — (Философия — Neoclassic).
ISBN 978-5-17-120372-6
Юнг Карл Густав Аналитическая психология Содержание
О ПСИХОЛОГИИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
I. Психоанализ
II. Теория эроса
III. Другая точка зрения: воля к власти
IV. Проблема типов
V. Личное и коллективное (трансличное) бессознательное
VI. Синтетический, или конструктивный, метод
VII. Архетипы коллективного бессознательного
VIII. Общие замечания
Заключение
II. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
Часть первая. ВЛИЯНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО НА СОЗНАНИЕ
I. Личное и коллективное бессознательное
II. Явления, вызванные ассимиляцией бессознательного
III. Персона как сегмент коллективной психики
IV. Нежелательные способы высвобождения индивидуальности из коллективной психики
Часть вторая. ИНДИВИДУАЦИЯ
I. Функция бессознательного
II. Анима и Анимус
III. Техника разграничения эго и фигур бессознательного
IV. Мана-личность
ПРИЛОЖЕНИЯ
I. Новые пути в психологии
II. Структура бессознательного
1. Различие между личным и безличным бессознательным
2. Явления, вызванные ассимиляцией бессознательного
3. Персона как сегмент коллективной психики
4. Попытки высвобождения индивидуальности из коллективной психики
5. Основные принципы работы с коллективной идентичностью
6. Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
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