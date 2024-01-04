Гипотеза о коллективном бессознательном принадлежит к классу тех научных идей, которые поначалу кажутся странными, но быстро превращаются в хорошо известные и привычные концепции. Именно это произошло с понятием бессознательного в целом. Так, философская идея бессознательного, преимущественно сформулированная Карусом и фон Гартманом, сперва бесследно исчезла, захлестнутая волной моды на материализм и эмпиризм, а затем вновь появилась, но уже в области медицинской психологии.

Изначально предполагалось, что содержание бессознательного включает лишь вытесненные или забытые элементы. Даже у Фрейда, который рассматривает бессознательное — по крайней мере метафорически — в качестве действующего субъекта, оно, по сути, остается не чем иным, как скоплением забытых и вытесненных содержаний, что и обусловливает его функциональную значимость. С этой точки зрения бессознательное носит исключительно личный характер, хотя даже Фрейд признавал наличие в нем архаических и мифологических мыслеформ.

Более или менее поверхностный слой бессознательного, несомненно, является личным. Я называю его личным бессознательным. Однако личное бессознательное покоится на другом, более глубинном слое, который формируется отнюдь не из личного опыта. Этот врожденный глубинный слой я называю коллективным бессознательным. Я выбрал термин «коллективный», ибо эта часть бессознательного имеет не индивидуальную, а всеобщую природу; в противоположность личной составляющей психики, она включает содержания и модели поведения, которые встречаются повсюду и у всех индивидов. Другими словами, коллективное бессознательное одинаково у всех людей, образуя тем самым универсальный психический субстрат сверхличной природы, который присутствует в каждом из нас.

Карл Густав Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное

(Философия - Neoclassic)

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 496 с.

ISBN 978-5-17-108753-1

Карл Густав Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное - Содержание

I. Архетипы коллективного бессознательного

II. Концепция коллективного бессознательного

III. Об архетипах с особым вниманием к понятию анимы

IV. Психологические аспекты архетипа матери

V. О возрождении

VI. Психология архетипа ребенка

VII. Психологические аспекты Коры

VIII. Феноменология духа в сказках

IX. О психологии образа трикстера

X. Сознательное, бессознательное и индивидуация

XI. Об эмпирике процесса индивидуации

XII. О символике мандалы

Приложение. Мандалы

Библиография