Юнг - Цивилизация в переходное время

В 1918 году К. Г. Юнг опубликовал статью «О бессознательном», с которой начинается настоящий том. В этой статье он убедительно обосновал свое мнение по поводу того, что военный конфликт в Европе, рассматриваемый почти исключительно с материалистической точки зрения, на самом деле является психологическим кризисом, который зародился в коллективном бессознательном индивидуумов, составляющих различные группы и нации. Впоследствии Юнг не раз обращался к обстоятельствам того времени в других работах; в частности, его немало интересовали отношения человека и социума.

Следующие восемь работ в настоящем томе – все написаны в промежутке между двумя мировыми войнами – продолжают тему, затронутую в первой статье, и раскрывают подробнее бессознательные предпосылки действий современного человека, а также подчеркивают важность самопознания, которое помогает сопротивляться давлению общества. Кроме того, обсуждаются конкретные вопросы – например, влияние социальных изменений на гендерные отношения и воздействие этнического фактора на развитие психологических теорий. Далее публикуются четыре работы из сборника «Очерки современных событий» (1946). В этих работах Юнг показывает, что сны и фантазии отдельных пациентов в состоянии отражать бессознательные массовые устремления ничуть не хуже, чем это делают социальные и политические потрясения, которые он называет психическими эпидемиями. Древний Вотан в статье, впервые опубликованной в 1936 году, предстает архетипической фигурой, символизирующей бессознательные движущие силы Германии, которые нашли свое выражение в национал-социалистическом движении.

Психодинамика, которую Юнг выводил из поведения индивидуумов и групп, была наиболее очевидна в Германии, однако в целом этот подход имел куда более широкое применение, как автор объясняет в двух крупных работах, написанных в поздние годы. В очерке «Настоящее и будущее» (1957) подвергаются пересмотру отношения между индивидуумом и массовым обществом, а в работе «Один современный миф» (1958) Юнг анализирует происхождение мифа, который видится ему компенсацией за сугубо научную ориентированность мышления в нашу технологическую эпоху. Поскольку кризис цивилизации, по мнению Юнга, проявляется в первую очередь в нравственности, рассуждения о добре и зле и психологической функции совести (статьи XVI и XVII в настоящем томе) составляют необходимое и немаловажное дополнение к рассматриваемой теме.

Юнг, Карл Густав - Цивилизация в переходное время : [сборник]

Карл Густав Юнг ; [перевод с немецкого]. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 672 с. — (Философия – Neoclassic).

ISBN 978-5-17-133463-5

Карл Густав Юнг - Цивилизация в переходное время - Содержание

I. О бессознательном. Перевод В. Желнинова

II. Душа и земля. Перевод А. Анваера

III. Архаический человек. Перевод А. Анваера

IV. Проблема души современного человека

V. Любовная проблема студента. Перевод В. Желнинова

VI. Женщина в Европе. Перевод В. Желнинова

VII. Значение психологии для современного человека.

VIII. Состояние психотерапии сегодня.

IX. Предисловие к «Очеркам современных событий»

X. Вотан. Перевод В. Желнинова

XI. После катастрофы. Перевод В. Желнинова

XII. Борьба с тенью. Перевод В. Желнинова

XIII. Послесловие к «Очеркам современных событий».

XIV. Нераскрытая самость (Настоящее и будущее).

1. Удел индивидуума в современном обществе.

2. Религия как противовес массовому мышлению

3. Мнение Запада о религии.

4. Индивидуум и понимание себя

5. Мировоззренческий и психологический взгляды на жизнь

6. Самопознание

7. Значение самопознания

XV. Один современный миф: О том, что наблюдают в небесах.

Предисловие

1. НЛО и слухи.

2. НЛО в сновидениях

3. НЛО в современной живописи.

4. Предыстория появлений НЛО

5. Итоги

6. НЛО с непсихологической точки зрения.

7. Эпилог

XVI. Психологический взгляд на совесть

XVII. Добро и зло в аналитической психологии.

XVIII. Предисловие к книге Тони Вольф «Исследования по юнгианской психологии». Перевод В. Желнинова

XIX. О значении швейцарской линии в европейском спектре. Перевод В. Желнинова

XX. Возвышение Нового Света. Перевод В. Желнинова

XXI. Новая книга Кайзерлинга «La Révolution mondiale et la responsabilité de l’esprit». Перевод В. Желнинова

XXII. Затруднения американской психологии. Перевод В. Желнинова.

XXIII. Сновидческий мир Индии. Перевод В. Желнинова

XXIV. Чему нас может научить Индия. Перевод В. Желнинова.

XXV. Предисловия и выступления. Перевод В. Желнинова

Предисловие (1933)

Современные заметки (1934)

Дополнение

Обращение (1934) .6

Обращение (1935)

Предуведомление редактора (1935).

Обращение председателя к участникам 8-го конгресса по медицинской психотерапии, Бад-Наухайм, 27–30 мая 1935 г.

Votum («Замечания», 1935)

Обращение председателя к участникам 9-го конгресса Международного медицинского общества психотерапевтов, Копенгаген, 2–4 октября 1937 г.

Обращение председателя к участникам 10-го конгресса Международного медицинского общества психотерапевтов, Оксфорд, 29 июля — 2 августа 1938 г.

Библиография