Юнг - Динамика бессознательного

В коротких статьях о мировоззрении, реальности и сверхреальности, духе и жизни, а также о вере в духов теории и идеи анализируются с эмпирической точки зрения. Кроме того, автор пытается трактовать эти идеи феноменологически с целью психологического исследования.

Юнг Карл Густав Динамика бессознательного

Москва : Издательство АСТ, 2022. — 688 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-147913-8

Юнг Карл Густав Динамика бессознательного Содержание

Предисловие редактора немецкого издания

I. О ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

I. Общие замечания об энергетической точке зрения в психологии

А. Введение (11); B. Возможность количественных измерений в психологии (15)

II. Применение энергетической точки зрения

А. Психологическое понятие энергии (26);

B. Сохранение энергии (31); C. Энтропия (40);

D. Энергетизм и динамизм (44)

III. Фундаментальные понятия теории либидо

А. Прогрессия и регрессия (49); B. Экстраверсия и интроверсия (59); C. Перенаправление либидо (60);

D. Образование символа (66)

IV. Примитивное представление о либидо

II. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ

Предуведомление

Из предуведомления к изданию на английском языке

Трансцендентная функция

III. ОБЗОР ТЕОРИИ КОМПЛЕКСОВ

IV. ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ

V. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

А. Общая феноменология (165);

В. Специальная феноменология (170)

VI. ИНСТИНКТ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

VII. СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО

VIII. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО

A. Бессознательное в исторической перспективе (223);

B. Значение бессознательного в психологии (233);

C. Расщепленность психического (240); D. Инстинкт и воля (247); E. Сознание и бессознательное (254);

F. Бессознательное как множественное сознание (261);

G. Образцы поведения и архетипы (273); H. Общие соображения и перспективы (294); Дополнение (306)

IX. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ СНОВИДЕНИЙ

X. О СУЩНОСТИ СНОВИДЕНИЙ

XI. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЕРЫ В ДУХОВ

XII. ДУХ И ЖИЗНЬ

XIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

XIV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

XV. РЕАЛЬНОЕ И СВЕРХРЕАЛЬНОЕ

XVI. СТАДИИ ЖИЗНИ

XVII. ДУША И СМЕРТЬ

XVIII. СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ КАК ПРИНЦИП АКАУЗАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ

Предисловие

А. Экспозиция (544);

B. Астрологический эксперимент (588);

C. Предвестники идеи синхронистичности (612);

D. Заключение (635)

О СИНХРОНИСТИЧНОСТИ

БИБЛИОГРАФИЯ