Юнг - Динамика бессознательного
В коротких статьях о мировоззрении, реальности и сверхреальности, духе и жизни, а также о вере в духов теории и идеи анализируются с эмпирической точки зрения. Кроме того, автор пытается трактовать эти идеи феноменологически с целью психологического исследования.
Юнг Карл Густав Динамика бессознательного
Москва : Издательство АСТ, 2022. — 688 с. — (Философия — Neoclassic).
ISBN 978-5-17-147913-8
Юнг Карл Густав Динамика бессознательного Содержание
Предисловие редактора немецкого издания
I. О ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
I. Общие замечания об энергетической точке зрения в психологии
А. Введение (11); B. Возможность количественных измерений в психологии (15)
II. Применение энергетической точки зрения
А. Психологическое понятие энергии (26);
B. Сохранение энергии (31); C. Энтропия (40);
D. Энергетизм и динамизм (44)
III. Фундаментальные понятия теории либидо
А. Прогрессия и регрессия (49); B. Экстраверсия и интроверсия (59); C. Перенаправление либидо (60);
D. Образование символа (66)
IV. Примитивное представление о либидо
II. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ
Предуведомление
Из предуведомления к изданию на английском языке
Трансцендентная функция
III. ОБЗОР ТЕОРИИ КОМПЛЕКСОВ
IV. ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ
V. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
А. Общая феноменология (165);
В. Специальная феноменология (170)
VI. ИНСТИНКТ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
VII. СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО
VIII. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО
A. Бессознательное в исторической перспективе (223);
B. Значение бессознательного в психологии (233);
C. Расщепленность психического (240); D. Инстинкт и воля (247); E. Сознание и бессознательное (254);
F. Бессознательное как множественное сознание (261);
G. Образцы поведения и архетипы (273); H. Общие соображения и перспективы (294); Дополнение (306)
IX. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ СНОВИДЕНИЙ
X. О СУЩНОСТИ СНОВИДЕНИЙ
XI. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЕРЫ В ДУХОВ
XII. ДУХ И ЖИЗНЬ
XIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
XIV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
XV. РЕАЛЬНОЕ И СВЕРХРЕАЛЬНОЕ
XVI. СТАДИИ ЖИЗНИ
XVII. ДУША И СМЕРТЬ
XVIII. СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ КАК ПРИНЦИП АКАУЗАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
Предисловие
А. Экспозиция (544);
B. Астрологический эксперимент (588);
C. Предвестники идеи синхронистичности (612);
D. Заключение (635)
О СИНХРОНИСТИЧНОСТИ
БИБЛИОГРАФИЯ
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