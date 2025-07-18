Моя жизнь - это история самоосуществления бессознательного. Все в бессознательном стремится к внешнему проявлению, и личность также жаждет выйти за пределы бессознательного состояния и испытать переживание собственной целостности. Я не могу описать этот происходящий во мне процесс становления языком науки, поскольку не могу отнестись к самому себе как к научной задаче. Образы, открывающиеся нашему внутреннему зрению, и то, что кажется вечной сущностью человека, можно выразить толь­ ко через миф. В мифе, по сравнению с наукой, больше индивидуального; миф выражает жизнь точнее, чем наука.

Наука работает с обобщенными, усредненными понятиями и потому не способна воздать должное всему богатству жизни отдельной личности. Вот почему ныне, на восемьдесят третьем году жизни, я бе­русь за изложение своего личного мифа. Я могу говорить только от своего лица, то есть «рассказывать истории» . Истинны мои рассказы или нет - не имеет никакого значения. Важно только, что они обо мне, что они отражают мою истину.

Писать автобиографию чрезвычайно сложно: ведь у нас нет никаких объективных оснований для того, чтобы судить о самих себе. У нас нет подходящей опоры для сравнений. Я знаю, что во многих отношениях я не похож на других, но я не знаю, каков я в действительности. Человек несравним с другими тварями Божьими: он не обезьяна, не корова, не дерево. Я - человек. Но что значит быть человеком? Как и всякое другое существо, я частичка бесконечного божества; и я не могу сопоставить себя с животными, растениями или камнями. Выше человека только мифические существа. Так откуда же человеку по­ черпнуть хоть сколько-нибудь определенное понятие о себе самом?

Карл Густав Юнг - Дух и жизнь

Сборник

Пер. с нем.

М: Практика, 1996,560 с

ISBN 5-88001-01 1-2

Карл Густав Юнг - Дух и жизнь - Оглавление

К. Г. Юнг Воспоминания, сны, размышления

Пролог

Детство

Школьные годы

Студенческие годы

Работа в области психиатрии

Зигмунд Фрейд

Лицом к лицу с бессознательным

Об истоках моих трудов

Башня

Путешествия

Видения

О жизни после смерти

Поздние мысли

Взгляд, обращенный вспять

К. Г. Юнг Семь проповедей мертвецам

И. Якоби Психологическое учение К. Г. Юнга

Введение

Природа и структура психической субстанции

Законы, управляющие психическими процессами и силами

Практическое применение юнговской теории

Приложения