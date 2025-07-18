Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Юнг - Дух и жизнь

Карл Густав Юнг - Дух и жизнь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, *Biographies Memoirs
Моя жизнь - это история самоосуществления бессознательного. Все в бессознательном стремится к внешнему проявлению, и личность также жаждет выйти за пределы бессознательного состояния и испытать переживание собственной целостности. Я не могу описать этот происходящий во мне процесс становления языком науки, поскольку не могу отнестись к самому себе как к научной задаче. Образы, открывающиеся нашему внутреннему зрению, и то, что кажется вечной сущностью человека, можно выразить толь­ ко через миф. В мифе, по сравнению с наукой, больше индивидуального; миф выражает жизнь точнее, чем наука.
Наука работает с обобщенными, усредненными понятиями и потому не способна воздать должное всему богатству жизни отдельной личности. Вот почему ныне, на восемьдесят третьем году жизни, я бе­русь за изложение своего личного мифа. Я могу говорить только от своего лица, то есть «рассказывать истории» . Истинны мои рассказы или нет - не имеет никакого значения. Важно только, что они обо мне, что они отражают мою истину.
Писать автобиографию чрезвычайно сложно: ведь у нас нет никаких объективных оснований для того, чтобы судить о самих себе. У нас нет подходящей опоры для сравнений. Я знаю, что во многих отношениях я не похож на других, но я не знаю, каков я в действительности. Человек несравним с другими тварями Божьими: он не обезьяна, не корова, не дерево. Я - человек. Но что значит быть человеком? Как и всякое другое существо, я частичка бесконечного божества; и я не могу сопоставить себя с животными, растениями или камнями. Выше человека только мифические существа. Так откуда же человеку по­ черпнуть хоть сколько-нибудь определенное понятие о себе самом?

Карл Густав Юнг - Дух и жизнь

Сборник
Пер. с нем.
М: Практика, 1996,560 с
ISBN 5-88001-01 1-2

Карл Густав Юнг - Дух и жизнь - Оглавление

К. Г. Юнг Воспоминания, сны, размышления
  • Пролог
  • Детство
  • Школьные годы
  • Студенческие годы
  • Работа в области психиатрии
  • Зигмунд Фрейд
  • Лицом к лицу с бессознательным
  • Об истоках моих трудов
  • Башня
  • Путешествия
  • Видения
  • О жизни после смерти
  • Поздние мысли
  • Взгляд, обращенный вспять
К. Г. Юнг Семь проповедей мертвецам
И. Якоби Психологическое учение К. Г. Юнга
  • Введение
  • Природа и структура психической субстанции
  • Законы, управляющие психическими процессами и силами
  • Практическое применение юнговской теории
Приложения
  • Глоссарий (составлен А. Яффе)
  • Хронограф жизни Карла Густава Юнга (составлен А. Яф фе)
Views 274
Rating 4.5 / 5
Added 18.07.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.5/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books