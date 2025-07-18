Юнг - Дух и жизнь
Моя жизнь - это история самоосуществления бессознательного. Все в бессознательном стремится к внешнему проявлению, и личность также жаждет выйти за пределы бессознательного состояния и испытать переживание собственной целостности. Я не могу описать этот происходящий во мне процесс становления языком науки, поскольку не могу отнестись к самому себе как к научной задаче. Образы, открывающиеся нашему внутреннему зрению, и то, что кажется вечной сущностью человека, можно выразить толь ко через миф. В мифе, по сравнению с наукой, больше индивидуального; миф выражает жизнь точнее, чем наука.
Наука работает с обобщенными, усредненными понятиями и потому не способна воздать должное всему богатству жизни отдельной личности. Вот почему ныне, на восемьдесят третьем году жизни, я берусь за изложение своего личного мифа. Я могу говорить только от своего лица, то есть «рассказывать истории» . Истинны мои рассказы или нет - не имеет никакого значения. Важно только, что они обо мне, что они отражают мою истину.
Писать автобиографию чрезвычайно сложно: ведь у нас нет никаких объективных оснований для того, чтобы судить о самих себе. У нас нет подходящей опоры для сравнений. Я знаю, что во многих отношениях я не похож на других, но я не знаю, каков я в действительности. Человек несравним с другими тварями Божьими: он не обезьяна, не корова, не дерево. Я - человек. Но что значит быть человеком? Как и всякое другое существо, я частичка бесконечного божества; и я не могу сопоставить себя с животными, растениями или камнями. Выше человека только мифические существа. Так откуда же человеку по черпнуть хоть сколько-нибудь определенное понятие о себе самом?
Карл Густав Юнг - Дух и жизнь
Сборник
Пер. с нем.
М: Практика, 1996,560 с
ISBN 5-88001-01 1-2
Карл Густав Юнг - Дух и жизнь - Оглавление
К. Г. Юнг Воспоминания, сны, размышления
- Пролог
- Детство
- Школьные годы
- Студенческие годы
- Работа в области психиатрии
- Зигмунд Фрейд
- Лицом к лицу с бессознательным
- Об истоках моих трудов
- Башня
- Путешествия
- Видения
- О жизни после смерти
- Поздние мысли
- Взгляд, обращенный вспять
К. Г. Юнг Семь проповедей мертвецам
И. Якоби Психологическое учение К. Г. Юнга
- Введение
- Природа и структура психической субстанции
- Законы, управляющие психическими процессами и силами
- Практическое применение юнговской теории
Приложения
- Глоссарий (составлен А. Яффе)
- Хронограф жизни Карла Густава Юнга (составлен А. Яф фе)
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